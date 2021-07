Hannover

Wichtige Entscheidung für die Leibniz-Universität: Sie bekommt rund 54,2 Millionen Euro für den Neubau eines Optik-Forschungszentrums. Bund und Land Niedersachsen tragen die Kosten je zur Hälfte. Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern (GWK) hat die Förderung jetzt beschlossen. Sie folgt mit ihrer Entscheidung den Empfehlungen des Wissenschaftsrates vom April 2021, der das Vorhaben als herausragend bewertet.

Die Leibniz-Uni hat in der Optik-Forschung bereits einen wichtigen Schwerpunkt entwickelt. In ihrem Exzellenzcluster „PhoenixD: Photonics, Optics, and Engineering – Innovation across Disciplines“ arbeiten Wissenschaftler verschiedener Disziplinen an zukunftsträchtiger Präzisionsoptik.

Präzisionsoptik für Medizin und Landwirtschaft

Das Ziel: Komplexe Optiksysteme sollen durch moderne digitale Fertigungsverfahren – beispielsweise 3-D-Druck – für einen Bruchteil des heutigen Preises in einer kurzen Entwicklungszeit produziert werden. Das eröffnet Chancen in viele Feldern wie verbesserte Untersuchungsmethoden in der Medizin oder präzise Unkrautbekämpfung ohne Chemieeinsatz auf dem Acker.

Bisher sind die Forscherinnen und Forscher des Exzellenzclusters über verschiedene Standorte verstreut. Künftig werden die 120 Wissenschaftler aus den Fachgebieten Physik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Mathematik, Informatik und Chemie gemeinsam unter einem Dach arbeiten. Das Forschungszentrum entsteht an der Pascalstraße im Wissenschaftspark in Hannover-Marienwerder. Mit dem Bau soll 2022 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2026 geplant.

Der neue Forschungsbau trägt den Namen Opticum, das steht für „Optics University Center and Campus“. Im Gebäude stehen dann ausreichend Büros, Labore und Versuchshallen bereit, um eine vollständig vernetzte Produktionsplattform für optische Bauteile und Systeme zusammenzusetzen und daran gemeinsam interdisziplinär zu arbeiten.

Masterstudium Optische Technologie

„Ich freue mich über das Zukunftsprojekt“, sagt Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler. „Im Opticum in Hannover sollen ganz neue Wege für die Produktion in der Optik definiert werden. Das Vorhaben ist aus einem beeindruckenden Forschungsumfeld entstanden.“

Mit dem Opticum führt die Uni langjährige Forschungen in Optik, Produktionstechnik, Materialentwicklung und Informatik an einem Ort zusammen. „Das bringt die strategische Weiterentwicklung der Leibniz-Universität nachhaltig voran. Wir freuen uns sehr darüber“, sagt Professor Ludger Overmeyer vom PhoenixD-Vorstand. Studierende könnten sich schon jetzt mit dem Masterstudiengang Optical Technologies, der auch in englischer Sprache angeboten wird, auf eine Tätigkeit in dieser Wachstumsbranche vorbereiten.

Die geplante Lage des Opticums begünstigt Kooperationen mit Firmen. Es liegt in Nähe zum Laserzentrum Hannover und dem Campus Maschinenbau der Uni in Garbsen. In der Nachbarschaft befinden sich außerdem das Technologiezentrum, das Institut für integrierte Produktion sowie der im Aufbau befindliche Technopark Hannover.

Von Bärbel Hilbig