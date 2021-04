Hannover

Der Asta und der studentische Fachrat Soziologie lehnen es ab, dass ein Polizeibeamter in diesem Sommersemester ein Seminar an der Leibniz-Universität gibt. Der Polizist und Soziologe Frank-Holger Acker bietet eine kriminologisch-soziologische Einführung über Polizei und Kriminalität. Das stieß bereits im Vorfeld auf Kritik. Die Studierenden im Fachrat hatten gehofft, die Vergabe des Lehrauftrags bei einer Diskussion in einer Vorstandssitzung mit Professorinnen und Professoren verhindern zu können.

„Wir haben lange darüber diskutiert und ich hatte den Eindruck, dass der Fachrat keine schwerwiegenden Bedenken mehr hatte“, berichtet Professor Mathias Bös, geschäftsführender Leiter des Instituts für Soziologie. Die Studierenden hatten zunächst eine Podiumsdiskussion vorgeschlagen, an der Bös gemeinsam mit Frank-Holger Acker teilnehmen wollte. Davon hat Bös bis jetzt nichts mehr gehört.

Asta kritisiert Polizei

Die Studierenden sind stattdessen jetzt mit ihren Vorwürfen an die Öffentlichkeit gegangen. Sie sprechen dem neuen Lehrbeauftragten ab, eine kritische Distanz zu der Organisation einnehmen zu können, der er selbst angehört. Aus ihrer Sicht stehe „eine aktive Tätigkeit in der Polizei trotz entsprechender akademischer Qualifikation einer kritischen Auseinandersetzung im Wege“. Für Fachrat und Asta ist die Polizei durch „strukturellen Machtmissbrauch, Rassismus und Rechtsextremismus“ geprägt. Eine Diskussion mit Polizeibeamten erscheint den Studierenden offenbar nicht sinnvoll. Asta und Fachrat wollen eine eigene Vortragsreihe organisieren.

Professor Bös sieht in dieser Haltung eine Art von Diskriminierung. „Das unterstellt, Menschen innerhalb einer Institution seien des kritischen Denkens unfähig. Das würde ebenso bedeuten, als Professor könnte ich die Uni nicht kritisieren.“ Institutsvorstand Bös verweist auf mehrere Soziologen bei der Polizei, die strukturellen Rassismus innerhalb der Institution kritisch analysieren. „Nach meiner Einschätzung zählt dazu auch Herr Acker.“

An der Art der Vergabe von Lehraufträgen will das Institut nichts ändern. „Es ist ganz wichtig, an die Universität auch Leute aus der beruflichen Praxis einzuladen, die gleichzeitig eine wissenschaftliche Perspektive auf ihr Feld haben“, betont Bös. Angehende Soziologen kämen so in Kontakt zu anderen Teilen der Gesellschaft.

Von Bärbel Hilbig