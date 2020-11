Hannover

2.500 bis 3.000 Pflanzenarten gibt es geschätzt in Mitteleuropa. Doch wie viele waren es vor 50 oder gar vor 100 Jahren? Forscher der Leibniz-Uni wollen dem Artenschwund jetzt mit der Auswertung historischer wissenschaftlicher Literatur auf die Spur kommen. Das Institut für Geobotanik der Uni besitzt eine der weltweit größten historischen Sammlungen zum Artenvorkommen seit dem 19. Jahrhundert, manches reicht sogar bis ins 18. Jahrhundert zurück. „Dieser Schatz ruht in unserem Keller. Es ist ein Glück, dass er erhalten geblieben ist“, sagt Professor Hansjörg Küster.

Viele tausend historische Standorte von Pflanzen

Doch bisher erschien die schiere Masse der Artikel und in Tabellen erfassten Daten kaum handhabbar. Die Sammlung umfasst mindestens 40.000, vielleicht auch 100.000 gedruckte Artikel mit Angaben, in welchem Jahr und an welchem Ort die Pflanzen wuchsen. In dem Projekt werden deshalb jetzt Informatiker den Datenbestand digitalisieren. Das Big-Data-Management soll helfen, das tatsächliche Vorkommen des Pflanzenbestands und seine Veränderung zu verstehen. Denn nach der Aufarbeitung lassen sich, so die Erwartung, alte Befunde mit aktuellen Datensätzen über die Verbreitung von Arten abgleichen.

Viele bisherige Projekte zur Erfassung von Pflanzenarten reichen nicht weit in die Vergangenheit zurück, berichtet der Biologe Küster. Aussagen zum Artensterben beruhten oft auf oberflächlichen Schätzungen. Für exakte Analysen könnte die Sammlung aus Hannover helfen. Ein Kernstück ist der Nachlass des Botanikers und Pflanzensoziologen Reinhold Tüxen (1899 bis 1980). Er hat mit einem großen Stab von Mitarbeitern das Pflanzenvorkommen hauptsächlich in Niedersachsen kartiert. „Er hat sich aber auch mit Kollegen in ganz Europa ausgetauscht“, berichtet Küster.

„Wichtiger Beitrag zum Erhalt der Biodiversität in Niedersachsen “

Das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat rund 785.000 Euro für das Projekt zugesagt. Das Geld stammt aus dem Niedersächsischen Vorab der Volkswagen-Stiftung. „Die Extraktion und Interpretation der Vielfalt von Tabellen, die in solchen Artikeln enthalten sind, sind eine große Herausforderung. Außerdem muss das geobotanische Vokabular abgeglichen werden, das sich über die Jahre geändert hat“, erklärt Professor Wolfgang Nejdl vom Forschungszentrum L3S der Uni.

Die bearbeiteten Daten sollen Forschern dann für ihre Arbeit zugänglich gemacht werden. „Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität in Niedersachsen und Deutschland“, sagt Nejdl. Weiterer Antragsteller ist Professor Sören Auer, Direktor des TIB Leibniz-Informationszentrums für Wissenschaft und Technik.

Das Projekt „Digispezies: Digitalisierung von Aufzeichnungen über das Vorkommen von Pflanzen- und Tierarten zur Dokumentation des Ausmaßes des Biodiversitätsverlustes“ läuft drei Jahre. Beendet wird die Arbeit dann nicht sein, betont Küster. „Das ist uferlos, aber man muss irgendwann anfangen. Und wird sammeln Erfahrungen, wie es gehen kann.“

Von Bärbel Hilbig