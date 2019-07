Ein Versuch an der Leibniz-Universität Hannover soll Überdüngung in der Landwirtschaft verhindern. Gartenbau-Spezialisten wässern und düngen Pflanzen mit einem neuen System genau nach Bedarf, damit nur so viele Nährstoffe abgegeben werden, wie die Pflanzen auch aufnehmen können.