Hannover

Die Kürzungen des Landes an den Hochschulen rufen weitere Kritiker auf den Plan. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) setzt sich mit weiteren Bildungsverbänden für den Erhalt der Professur „Inklusive Schulentwicklung“ an der Leibniz-Universität ein. Die Uni steht massiv unter Sparzwang und muss deshalb in den nächsten Jahren voraussichtlich auf 22 Professuren und insgesamt rund 100 Stellen verzichten. Lokale Umweltgruppen kämpfen für den Erhalt der Meteorologie in Hannover.

„Millionen für die Wirtschaft – Einsparungen bei der Bildung. Hier wird ein unverzichtbarer Teil der inklusiven Bildung schlicht wegrationalisiert“, kritisiert die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth. Die Professur sei einzigartig und dringend erforderlich, um Studierende auf das inklusive Schulwesen vorzubereiten und Wege zur Umsetzung der verpflichtenden UN-Behindertenrechtskonvention aufzuzeigen. „Alle Bereiche der Bildung benötigen erhebliche Zusatzmittel, das hat die Corona-Krise noch einmal deutlich gezeigt. Die gegenläufige Tendenz in der Landesregierung lässt die einzelnen Bereiche Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung dagegen langsam austrocknen“, betont Pooth.

Meteorologie: Mit einem Brief an Landesregierung und Stadt Hannover setzt sich die Umweltgruppe Extinction Rebellion Hannover für die Fortführung des renommierten Uni-Instituts für Meteorologie und Klimatologie ein. Die Verfasser argumentieren, es wäre „eine höchst irrationale, völlig aus der Zeit gefallene Entscheidung, wenn die Leibniz-Universität ausgerechnet das Wissensgebiet aus ihrem Angebot faktisch streicht, das sich am engsten mit Wissen über und Wechselwirkungen zwischen Klima, Erde, Mensch und Wetter beschäftigt.“

Auch der Klimaweisen-Rat der Region Hannover hat sich mit einem offenen Brief an Uni, Stadt, Region und Land gewandt. Die Experten verweisen auf die Leistungen des Instituts für die Klimaforschung vor Ort.

Von Bärbel Hilbig