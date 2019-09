Plötzlich hat Uni-Präsident Volker Epping einen Gegenkandidaten für die Amtszeit ab Ende 2020. Maschinenbau-Professor Jörg Seume wirft seinen Hut in den Ring. Dabei schien in den entscheidenden Gremien schon alles klar: Epping sollte ohne Ausschreibung in eine zweite Amtszeit gehen.