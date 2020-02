Nordstadt

Für ihren Neubau zur Lehrerausbildung hat die Leibniz-Universität jetzt grünes Licht: Die Stadt Hannover hat Mitte Januar die Baugenehmigung für das Projekt erteilt. Die Uni will auf ihrem Grundstück Im Moore 11 A die Leibniz-School of Education errichten, in der auf 2300 Quadratmetern Nutzfläche gemeinsame Veranstaltungen für Lehramtsstudenten aller Fächer laufen sollen.

Verbunden mit der Baugenehmigung ist die Erlaubnis, zehn Bäume auf dem Gelände zu fällen. Die Fällarbeiten sollten zu Beginn der fünften Kalenderwoche stattfinden. Bei den Bäumen auf und am Gelände handelt es sich um drei Platanen, drei Spitzahorne sowie jeweils eine Traubenkirsche, Winterlinde, Vogelkirsche und eine andere Kirschbaumart. Die Uni ist zu Ersatzpflanzungen an anderer Stelle verpflichtet.

Abriss läuft bereits

Zur Vorbereitung des Baustarts lässt die Uni bereits das sogenannte versunkene Schlösschen abreißen, einen an einen Hügel gebauten Schlichtbau aus den Nachkriegsjahren. Außerdem laufen Arbeiten zur Sanierung unterirdischer Leitungen. Diese Vorarbeiten werden sich noch bis in den Frühling erstrecken. Im Vorfeld hatte die Uni bereits 29 kleinere Bäume im Umfeld des Grundstücks entfernen lassen. So wurde bereits vor einem Jahr ein Versorgungstunnel unter der Straße Am Puttenser Feld saniert, an dem kleinere Bäume standen.

Das Gewerbeaufsichtsamt hatte die Abrissarbeiten Anfang Januar kurze Zeit gestoppt. Eine mit der Asbestentfernung beauftragte Spezialfirma hatte beim Verpacken der Platten nicht korrekt gearbeitet. Außerdem waren die Arbeiter nicht ausreichend durch Anseilen oder ein Gerüst geschützt. Die Aufsichtsbehörde gab für die Anwohner aber Entwarnung. Für sie bestand keine Gesundheitsgefahr.

Bauarbeiten starten Ende Mai

Mitte Februar startet die Leibniz-Uni paketweise mit den Ausschreibungen für die verschiedenen Abschnitte der Baustelle. Die Hochschule will Anlieger und weitere Interessierte in der zweiten Aprilhälfte zu einer Informationsveranstaltung über den Ablauf des Bauprojekts einladen. Nach bisheriger Planung starten die Bauarbeiten Ende Mai mit der Einrichtung der Baustelle.

Die Uni konzentriert in dem Neubau verschiedene Einrichtungen zur Lehrerausbildung, die sich bisher an unterschiedlichen Standorten befinden. In einem Architekturwettbewerb hatte sich Architekt Johannes Kister mit seinem Entwurf durchgesetzt. Im Gebäude sind Seminarräume, ein Hörsaal mit 250 Plätzen im Erdgeschoss, studentische Arbeitsplätze, Büros sowie ein Medienlabor vorgesehen.

Die Gesamtkosten für den Neubau belaufen sich auf rund 21 Millionen Euro. 8 Millionen Euro steuert das Land bei, die restlichen Kosten trägt die Leibniz-Universität. Anwohner haben zunächst heftig protestiert. Das geplante Gebäude erscheint ihnen zu groß, sie befürchten nach der Fertigstellung eine Zunahme des Autoverkehrs.

Abriss am alten Heizkraftwerk

Altes Heizkraftwerk: Die Leibniz-Uni lässt den Silo ihres ehemaligen Heizkraftwerks Am Puttenser Feld abreißen. Der Speicher ist nicht mehr dauerhaft standsicher. In anderen Teilen des Gebäudes sind weiterhin verschiedene Einrichtungen der Uni untergebracht. Der Abriss steht nicht in Zusammenhang mit dem Neubau der Leibniz-School of Education.

Kommentar: Eine alte Lücke verschwindet Auch wenn manche Nachbarn es nicht gerne sehen: Die Leibniz-Universität hat die Baugenehmigung für ihren geplanten Neubau Im Moore erhalten und kann starten. Die Uni will dort einen zentralen Ort für ihre Lehramtsstudenten schaffen. In der Leibniz-School of Education werden gemeinsame Angebote für alle angehenden Lehrer laufen. Das ist mit Sicherheit sinnvoll, denn für ihre Fachausbildung sind angehende Lehrer für Mathe, Deutsch oder Geografie ansonsten über die Fakultäten verstreut. Ein zentraler Ort für Pädagogik und Erziehungswissenschaften stärkt den Austausch und die Identifikation mit dem späteren Beruf. Und die Hochschule zeigt ihr spezielles Engagement für die Lehrerausbildung, die sie zu einem Schwerpunkt entwickeln will. Mit rund 5000 Studenten sind die angehenden Lehrer das rein zahlenmäßig auf jeden Fall. Etliche Anlieger hatten im Vorfeld ihre Bedenken kundgetan. Parkplätze könnten knapper werden, so eine Sorge. Vielen erscheint der Baukörper zu massiv. Verglichen mit dem bisherigen kleinen Schlichtbau auf dem Gelände mag das so sein. Der entstand aber wohl, nachdem Bomben eine Lücke in die Häuserfront gerissen hatten. Mit dem Neubau setzt sich die Hausreihe wieder fort – er ist an der Straßenseite viergeschossig wie die Nachbargebäude. Im Bauamt sieht man es daher positiv, wenn die Uni ihr Grundstück ausnutzt. Und eine alte Lücke im Straßenbild schließt.

Von Bärbel Hilbig