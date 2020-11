Hannover

Die Wetter- und Klimaforschung in Hannover steht auf der Kippe: Die Leibniz-Universität Hannover sieht sich unter massivem Spardruck. Und unter den Vorschlägen zur Einsparung taucht jetzt auch das angesehene Institut für Meteorologie und Klimatologie auf – das einzige in ganz Niedersachsen. „Angesichts der fortschreitenden Klimakrise kann das Land sich eine solche Entscheidung nicht leisten“, kritisiert Jürgen Manemann vom Forschungsinstitut für Philosophie Hannover.

Meteorologie gefährdet – trotz Klimakrise

Die Fakultät für Mathematik und Physik, zu der das Institut gehört, hatte in ihrer Entwicklungsplanung noch den Ausbau der Meteorologie vorgesehen. „Ich bin in keiner Weise erfreut über die Schließungspläne. Und die Studierenden sehen das ausgesprochen kritisch“, sagt Prof. Clemens Walther. Der Dekan der Fakultät verweist auf die Forschungsstärke der Meteorologen, die international gut vernetzt sind und beträchtliche Drittmittel einwerben. „Ihre Forschung zur Veränderung des Stadtklimas im Klimawandel ist einmalig.“

Uni-Präsident Volker Epping betont, bisher seien keine Entscheidungen gefallen. Der Leibniz-Uni fehlen dieses Jahr und in den Folgejahren jeweils rund 5 Millionen Euro, weil das Land zur Haushaltskonsolidierung das Budget gekürzt und einen teureren Stromvertrag ausgehandelt hat. 2021 steigen die Mindereinnahmen womöglich auf 6,2 Millionen Euro. „Eventuelle Kürzungen durch die Corona-Krise sind dabei noch gar nicht berücksichtigt“, sagt der Uni-Präsident.

Die Leibniz-Uni plant deshalb, fast hundert Stellen in Verwaltung, Lehre und Forschung in den nächsten Jahren auslaufen zu lassen. Insgesamt hat die Uni fast 5000 Beschäftigte. „Wir können dabei nur auf Stellen zurückgreifen, die frei werden.“ Ausklammern will Epping dabei außerdem Kernbereiche, die es zu sichern gelte. So könne die Uni Bauingenieure ohne eine Professur für Statik nicht ausbilden.

„Das Land wird merken müssen, dass wir das Angebot nicht mehr in voller Breite fahren können. Das kann Bereiche treffen, die dem Land möglicherweise sehr am Herzen liegen“, sagt Epping. Wenn Professuren wegfallen, bedeutet das außerdem zugleich den Verlust von Studienplätzen. Bis zur Schließung eines Instituts vergehen in der Regel fünf bis sechs Jahre.

Absolventen arbeiten in Klimaforschung

Die Meteorologen in Hannover beschäftigen sich auch mit den regionalen Auswirkungen des Klimawandels. „Der Bedarf an Expertise für Wetter- und Klimaphänomene wird zunehmen“, glaubt Meteorologie-Professor Gunther Seckmeyer. Bundesweit gibt es rund zehn kleine Uni-Institute, die einen Wegfall in Hannover nicht unbedingt auffangen. Bereits jetzt aber sei die Nachfrage nach Absolventen höher als das Angebot. „ Meteorologie ist kein leichtes Fach. Viele Studierende sind nicht hoch mobil, sondern entscheiden sich dann für etwas anderes.“

Im Institut gibt es nur zwei Professoren auf festen Planstellen, aber insgesamt 27 Wissenschaftler. Die Absolventen arbeiten in Bereichen wie Klimaforschung, erneuerbare Energien und Anpassungsstrategien an den Klimawandel. In die Lehrveranstaltungen kommen auch Studierende anderer Fächer wie Geographie, Physik, Mathematik, Maschinenbau, Biologie und Chemie. Auch ihnen fehlt dann ein Baustein ihrer Ausbildung.

Wissenschaftsminister Björn Thümler hatte die Forscher noch im Januar für die internationale Vorrangstellung des Instituts gelobt. „Das sollte bei der Exzellenzinitiative der Uni eine Rolle spielen“, sagte er damals.

Von Bärbel Hilbig