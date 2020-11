Hannover

Die Leibniz-Universität Hannover bemüht sich seit geraumer Zeit, ihren Anteil an Professorinnen zu erhöhen. Bislang reicht das im bundesweiten Vergleich allerdings nur zu einem Platz im Mittelfeld, wie ein Ranking jetzt zeigt. 83 Professorinnen stehen an der Leibniz-Uni 245 Professoren gegenüber. Das macht nur 25,3 Prozent der insgesamt 328 Professuren aus.

Damit liegt die Leibniz-Uni ganz knapp über dem Bundesschnitt von 24,6 Prozent. Das ergab eine Umfrage unter den 50 größten deutschen Universitäten und Hochschulen, bei der 36 Unis antworteten. Die Universität Koblenz-Landau liegt dabei mit 38,8 Prozent Professorinnen vorne, Schlusslicht ist die Technische Hochschule Mittelhessen mit 12,3 Prozent. Einen gleichen Anteil von Männern und Frauen erreicht keine einzige Hochschule.

Professorinnen unterrepräsentiert

In der Leitung der Dekanate, die den Fakultäten vorstehen, sieht es für Frauen noch schlechter aus. Bundesweit sind 18 Prozent dieser Posten von Professorinnen besetzt. An der Leibniz-Uni liegt der Frauenanteil auf dieser Hierarchieebene bei gut 22 Prozent: Es gibt mit den Professorinnen Hilde Léon (Architektur) und Insa Neuweiler (Bauingenieurwesen) zwei Dekaninnen neben sieben Dekanen. Es geht aber auch schlechter: An der Freien Universität Berlin leiten ausschließlich Männer die zwölf Dekanate.

Leibniz-Uni hat Förderprogramme für Frauen

Die Leibniz-Uni fördert mit ihrem Caroline-Herschel-Programm Nachwuchswissenschaftlerinnen in den Bereichen, in denen sie unterrepräsen­tiert sind. Das betrifft Fächer, in denen der Frauenanteil an Promotionen, Habilitationen oder Juniorprofessuren bei 30 Prozent oder darunter liegt. Außerdem beteiligt sich die Uni an einem Professorinnenprogramm von Bund und Ländern, mit dem sie neue Wissenschaftlerinnen gewinnt.

„Einer der wichtigsten Faktoren für die Gewinnung von qualifizierten Frauen ist jedoch die direkte Ansprache, wenn eine Professur zu besetzen ist“, sagt Sprecherin Mechtild von Münchhausen. Daher forderten die Fakultäten geeignete Kandidatinnen gezielt auf, sich zu bewerben.

Der Personaldienstleister Zenjob, der die Umfrage jetzt veröffentlicht hat, betont, dass es für Studierende unabhängig vom eigenen Geschlecht wichtig ist, möglichst früh in Kontakt mit weiblichen Führungspersönlichkeiten zu kommen. Das zeige Chancengleichheit auf und wirke gegen Vorurteile sowie alte Rollenbilder.

Von Bärbel Hilbig