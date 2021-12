Hannover

Helfen bald schlaue Maschinen bei der Früherkennung von Hautkrebs? Drei Wissenschaftler der Leibniz-Universität Hannover arbeiten bereits daran. Und der Europäischen Union erscheint das internationale Projekt so vielversprechend, dass sie es insgesamt mit 12 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren unterstützt.

Die Forscherinnen und Forscher entwickeln einen Körperscanner, der berührungslos die gesamte Hautoberfläche erfasst. Das Gerät kombiniert optische Bildgebung mit Künstlicher Intelligenz (KI). Neben einem präzisen Bild der Haut wertet der „Intelligent Total Body Scanner for Early Detection of Melanoma“ (iToBoS) auch Daten aus der Patientenakte wie Alter, Geschlecht und Vorerkrankungen aus. Das System analysiert selbstständig die erfasste Hautoberfläche und ermittelt verdächtige Stellen.

Scanner erkennt Hautkrebs

Die KI im Hautkrebsscanner soll aber nicht nur Hautkrebs diagnostizieren, sondern auch transparent darlegen, welche Informationen für die Einschätzung des Krankheitsbildes herangezogen wurden. Anhand regelmäßiger Untersuchungen soll das System Veränderungen von Muttermalen zuverlässig erkennen und dokumentieren. So könnten künftig Hautkrankheiten deutlich früher erkannt werden.

Bisher ist in der visuellen Diagnostik nur das Dermatoskop etabliert, das auf die verdächtigen Hautstellen aufgelegt wird. Durch den Kontakt können Diagnosen aber verfälscht werden. Wird der schwarze Hautkrebs im Frühstadium entdeckt, überleben mehr als 90 Prozent der Patienten die ersten fünf Jahre nach Behandlungsbeginn.

KI wertet Bilder der Haut aus

Die Forscher in Hannover um Professor Bernhard Roth konzentrieren sich auf das Beleuchtungs- und Abbildungssystem. Mithilfe von Weißlicht-LED-Quellen entstehen hochauflösende 3D-Bildaufnahmen der Hautläsionen. Die KI soll sie mittels Algorithmen automatisiert klassifizieren. Das System besteht ausschließlich aus kostengünstigen Standardkomponenten und soll bald in der Klinik getestet werden.

Die Optik-Forschung der Leibniz-Uni läuft zukünftig im Forschungsbau Opticum, der im Wissenschaftspark Marienwerder entsteht. Quelle: Architekturbüro Henn

Roth, Leiter des Hannoverschen Zentrums für Optische Technologien (HOT) an der Leibniz-Uni, forscht seit vielen Jahren an der optischen Erkennung von Hautkrankheiten. Und er arbeitet im Exzellenzcluster „PhoenixD: Photonics, Optics, Engineering – Innovation across Disciplines“, in dem an digitalen optischen Technologien der Zukunft geforscht wird.

„Die größte Herausforderung des Projekts ist es, Bildgebung, mechanisches Design und künstliche Intelligenz in Einklang zu bringen“, sagt Doktorand Lennart Jütte. Das internationale Team sei sehr praxisorientiert, betont sein Kollege Gaurav Sharma. „Wir sind froh in einem solchen Umfeld zu forschen. Dadurch können die Ergebnisse sehr schnell weltweit zum Einsatz kommen.“

An der Entwicklung arbeiten 19 Partner, beteiligt sind Hochschulen, Unternehmen, Krankenhäuser und eine Patientenorganisation in Europa, Asien und Australien.

Von Bärbel Hilbig