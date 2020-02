„Alle wollen immer wissen, wie es ihr geht“: Tierpflegerin Melanie Ehlermann kümmert sich um das Eisbärenbaby im Zoo Hannover. Und sie ist begeistert, wie gut sich die Kleine in den ersten drei Monaten entwickelt hat. Schon in einigen Wochen werde die Eisbärin nicht mehr in der Wurfhöhle zu halten sein.