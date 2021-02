Hannover

Gibt es in einer Großstadt wie Hannover noch Nachbarschaftshilfen? Ist der Zusammenhalt in einem ärmeren Quartier größer als in wohlhabenden Vierteln oder ist das Gegenteil der Fall? Solchen und ähnlichen Fragen geht eine groß angelegte Studie der Leibniz-Universität Hannover nach. In den kommenden Tagen erhalten 6600 zufällig ausgewählte Bürger Fragebögen. „Es ist wichtig, dass sich möglichst viele der Befragten beteiligen“ sagt Prof. Peter Dirksmeier vom Institut für Wirtschafts- und Kulturgeographie der Leibniz Uni.

Bundesweites Forschungsprojekt in zwölf Kommunen

Die Umfrage ist Teil eines bundesweiten Forschungsprojekts, an dem neben Hannover auch Universitäten und Forschungseinrichtungen in Bielefeld, Göttingen und Halle beteiligt sind. Nicht nur die Hannoveranerinnen und Hannoveraner werden nach ihren Lebensumständen befragt, insgesamt 50.000 Bewohner von zwölf Kommunen in Niedersachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt erhalten Fragebögen. Neben Großstädten wie Hannover, Ingolstadt und Magdeburg sind auch kleinere Orte ausgewählt worden, etwa Einbeck in Niedersachsen oder Jübar in Sachsen-Anhalt. Mehr als 100 Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen werden an der Studie arbeiten.

Verzerrt Corona die Studie?

Im Zentrum steht die Frage, wie es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt bestellt ist. Sind die sozialen Netzwerke in kleinen Kommunen stabiler als in einer Großstadt? Oder ist das altes Denken und längst überholt? Nicht nur anhand von standardisierten Fragebögen wollen die Forscher dem sozialen Kitt auf die Spur kommen, sondern auch mithilfe von Interviews vor Ort. Doch die Corona-Pandemie macht den Wissenschaftlern einen Strich durch die Rechnung. „Viele öffentliche Räume, wo sich Menschen treffen, etwa Bibliotheken, sind derzeit geschlossen“, sagt Geografin und Forschungsmitarbeiterin Angelina Göb von der Leibniz-Uni. Daher habe man die persönlichen Interviews auf den Sommer verschoben.

Es stellt sich die Frage, ob die Corona-Pandemie mit ihren Folgen nicht die Forschungsergebnisse verzerrt. Wenn Kulturtreffs und Freizeitheime geschlossen sind, Sportplätze verwaist und zwischenmenschliche Kontakte auf ein Minimum beschränkt sind, kann von einem normalen Alltag keine Rede mehr sein. „Das ist uns durchaus bewusst“, sagt Wissenschaftlerin Göb. Der Fragebogen enthalte keine konkreten Fragen nach einem Alltag unter Corona-Bedingungen, doch beeinflusse die Pandemie mit ihren Folgen sicherlich die Antworten auf allgemeine Fragen zu Lebensumständen. „Es ist eine Momentaufnahme. Wir werden in eineinhalb Jahren zum Vergleich eine zweite Befragung starten, dann ist Corona hoffentlich vorbei“, sagt Göb.

Erste Ergebnisse aus der hannoverschen Umfrage wollen die Wissenschaftler bereits im Spätsommer dieses Jahres präsentieren.

Von Andreas Schinkel