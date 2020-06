Der Titel Bibliothek des Jahres 2020 geht an die Technische Informationsbibliothek (TIB) in Hannover. Die Bibliothek der Leibniz-Uni erhält den Preis für die Entwicklung wegweisender digitaler Angebote. So entwickelt sie Plattformen, auf denen Forschungsergebnisse frei zugänglich sind.