An der Leibniz-Universität Hannover entsteht ein „Zentrum für Wissenschaftsreflexion“. Der Neubau für knapp 15 Millionen Euro vereint Forscher aus verschiedenen Fachrichtungen, die sich mit den gesellschaftlichen Folgen von Forschung beschäftigen. Mit ethischen und rechtlichen Fragen rund um neue technologische und medizinische Entwicklungen setzen sich an der Leibniz-Uni bereits Forscher in Philosophie, Soziologie, Volkswirtschaftslehre, Politik- und Rechtswissenschaften auseinander. Der Neubau in der Nordstadt soll der interdisziplinären Zusammenarbeit einen Schub verleihen.

„Sobald wissenschaftliche Ergebnisse in Handeln münden sollen, geht es um ethische Wertungen. Wissenschaftler selbst müssen das mit bedenken“, sagt Professorin Eva Barlösius, Spezialistin für Makrosoziologie und Sozialstrukturanalyse. Die Corona-Pandemie führt das aktuell anschaulich vor Augen. Während Infektionsforscher und Epidemiologen den Schutz des Lebens an erste Stelle setzen, mahnen Erziehungswissenschafter und Psychologen, die Folgen des Lockdowns für Kinder, Vereinsamte und in den Blick zu nehmen.

Forschen über Wissenschaft

Der Wissenschaftsrat hat das Bauprojekt mit Priorität und Bestnote zur Förderung empfohlen. Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern (GWK) entscheidet abschließend. Bund und Land Niedersachsen tragen die Baukosten von 14,75 Millionen Euro jeweils zur Hälfte. Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler begrüßt das positive Votum des Wissenschaftsrats. „Wir erleben gerade, wie die Rolle der Wissenschaft neu definiert wird. Das Vorhaben der Leibniz Universität Hannover trifft den Nerv der Zeit.“

Ein auf diesem Wege finanzierter Forschungsneubau für Geistes- und Gesellschaftswissenschaften ist eine Seltenheit, noch dazu an einer stark technisch-naturwissenschaftlich ausgerichteten Hochschule wie der Leibniz-Universität. An der Hochschule gibt es aber tatsächlich 13 Professuren für Wissenschafts- und für Hochschulforschung. Neben der Bedeutung, den Voraussetzungen und Folgen von Forschung geht es um Themen wie Studienabbruch, Karrierewegen von Akademikern oder der Akzeptanz von Bachelorabschlüssen.

„An keiner anderen deutschen Universität existieren vergleichbar viele Professuren in diesem Themengebiet“, betont Professorin Barlösius, die den Antrag als Sprecherin vorangetrieben hat. In den Neubau ziehen verschiedene Forschungsgruppen wie das Centre for Ethics and Law in the Life Sciences (CELLS), ein gemeinsames Institut mit der Medizinischen Hochschule Hannover, das ethische und rechtliche Fragen der Lebenswissenschaften behandelt, außerdem die Wissenschaftsphilosophie und das Leibniz-Forschungszentrum für Wissenschaft und Gesellschaft. Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH, das eng mit der Uni kooperiert, verlagert sein Datenforschungszentrum in die neue Einrichtung.

Der neue Forschungsbau entsteht in der Straße Im Moore in Sicht zum Uni-Hauptgebäude. Vorgesehen sind bis zu fünf Obergeschosse mit einer Nutzfläche von mindestens 2.000 Quadratmetern. Die Bauarbeiten müssen innerhalb von fünf Jahren nach der Bewilligung durch die GWK abgeschlossen sein.

Von Bärbel Hilbig