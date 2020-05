Hannover

In der Corona-Krise haben viele Betriebe ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Telefonate, Chats und Videokonferenzen müssen Teamtreffen und die direkte Begegnung der Kollegen miteinander ersetzen. Dennoch sind gemeinsame kreative Leistungen möglich, wie Wirtschaftswissenschaftlern der Leibniz-Universität Hannover und der Uni Köln jetzt herausgefunden haben.

„Heimarbeit ist nicht zwingend schlecht für Innovation – wenn die richtigen Kommunikationsmedien gewählt werden“, sagt Professorin Marina Schröder vom Institut für Wirtschaftspolitik der Leibniz-Uni. Die entsprechenden Daten hatten die Forscher bereits weit vor Ausbruch der Corona-Pandemie erhoben. In einem Experiment sollten dabei 270 Teilnehmer in Dreierteams gemeinsam kreative Aufgaben lösen und dabei eng zusammenarbeiten. Jeder Einzelne im Team konnte dabei nur bestimmte Tätigkeiten ausführen. Ziel war es, Begriffe möglichst gut visuell darzustellen. Die Qualität der Ergebnisse ließen die Forscher danach von einer anderen Testgruppe bewerten.

Forscher empfehlen Videokonferenzen

Ausgewertet haben Schröder und ihre Mitautoren das Experiment nun aktuell. „Wir liefern Belege dafür, dass die kreative Leistung bei der Chat-Kommunikation erheblich geringer ist als im persönlichen Gespräch“, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin. Dagegen entstehen in Videokonferenzen offenbar ähnlich gute Ideen wie bei persönlichen Treffen. „Es spielen noch sehr viele andere Faktoren eine Rolle. Hat jemand drei Kinder um sich herumwuseln, funktioniert die Arbeit im Homeoffice weniger als im Büro“, schränkt die Professorin ein.

Als Fazit empfiehlt Schröder Unternehmen daher den Einsatz von Videokonferenzen. Dadurch könnten negative Auswirkungen der virtuellen Zusammenarbeit – während der Coronakrise und darüber hinaus – abgemildert werden. Die Untersuchung entstand in der Forschergruppe „Design and Behavior“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie in einem Exzellenzcluster der Uni Köln.

Von Bärbel Hilbig