Ein normales Studium ist nicht in Sicht: Die meisten Studenten müssen sich darauf einstellen, dass sie ihre Dozenten auch im Wintersemester nur selten direkt zu Gesicht bekommen. Während das Sommersemester wegen der Corona-Pandemie fast komplett online lief, will die Leibniz-Universität Hannover im Herbst aber wieder mehr Lehre vor Ort anbieten.

Erstsemester sollen trotz Corona an die Uni kommen

Doch dabei haben die Studienanfänger klar Vorrang. „Die Erstsemester sollen die Uni als ihren Ort erleben und Zugehörigkeit entwickeln können“, betont Elfriede Billmann-Mahecha, Vizepräsidentin für Lehre. Für die Anfänger sei es besonders wichtig, Mitstudenten und Dozenten kennen zu lernen, um sich im Studium zurechtzufinden. „Wir planen, sie in festen Kleingruppen abwechselnd in den Hörsaal zu holen, sonst kommen sie, metaphorisch gesprochen, im Studium nicht richtig an.“ Aber auch für die Erstsemester läuft ein Teil des Studiums online.

Denn die Hygiene- und Abstandsregeln werden weiter Bestand haben, davon gehen die Studiendekane bei den Planungen für Herbst und Winter aus. Damit reicht der Platz in Hörsälen und Seminarräumen nicht für die üblichen Gruppen aus. Wo vorher sechs Studenten saßen, kalkuliert die Uni jetzt Platz für einen ein. In den größten Hörsaal, den Audimax mit 580 Plätzen, passen unter diesen Bedingungen höchstens 100 Studenten. Große Vorlesungen gibt es deshalb auch im Herbst nur online.

Sport und Laborpraktika laufen vor Ort

Rund 20 Prozent der Lehrveranstaltungen sind allerdings praktisch ausgerichtet, dazu gehören Sport-Seminare, Laborpraktika und Exkursionen. Sie sollen, wenn irgend möglich, als Präsenz-Veranstaltung stattfinden, erklärt Vizepräsidentin Billmann-Mahecha. „Immer vorausgesetzt, dass die Lage so ist wie heute. Sonst müssen wir wieder ganz auf Online-Studium umstellen.“

Die Uni will versuchen, auch einige andere Seminare wieder vor Ort laufen zu lassen. Die Vizepräsidentin denkt dabei an Examenssemester und eher kleine Gruppen. In Räumen für 100 Menschen kämen dann 17 Leute unter. „Zwischen den Veranstaltungen teilen wir Desinfektionstücher aus, damit die Studenten die Plätze säubern können“, erläutert die Vizepräsidentin. Außerdem müssen die Namen der Teilnehmer erfasst werden. „Wir müssen im Zweifelsfall nachvollziehen können, wer auf welchen Plätzen saß.“

Fachleute prüfen Lüftung in jedem Raum

Das Lüftungssystem in den Hochschulgebäuden, in dem bisher Umluft zirkulierte, ist bereits umgestellt. Die Lüftung saugt jetzt seitlich Frischluft an und gibt Abluft nach oben ab. In anderen Räumen muss alle 20 Minuten manuell gelüftet werden.

Die Fachleute für Arbeitssicherheit und die Betriebsärztin der Leibniz-Uni haben das Hygienekonzept entwickelt. Dazu prüfen sie mit Mitarbeitern der Fakultäten bei Begehungen die Situation in allen Räumen der Hochschule. „Das wichtigste überhaupt sind Mindestabstand und gute Durchlüftung“, betont Sonja Nollenberg, Studiengangskoordinatorin an der Fakultät für Architektur und Landschaft. Mit Betriebsärztin Ellen Aumüller hat sie die Belüftung einiger Räume getestet. Wenn die Bedingungen stimmen, können die Fakultäten teils auch wieder Arbeitsplätze zum Lernen für Studenten öffnen.

