Hannover

Gunars Reichenbachs, Sprecher des niedersächsischen Umweltministeriums, hatte am Dienstag in der Landespressekonferenz von einem „historischen Tag für Hannover“ berichtet. In gewisser Weise war es das wohl, auch wenn die Angelegenheit, die zu dieser Einschätzung führte, von der breiten Öffentlichkeit kaum wahrzunehmen ist – schließlich handelte es sich um einen formellen Akt. Das Umweltministerium hat den „Siemens-Unterrichts-Reaktor (SUR) 100 Hannover“ der Leibniz-Universität aus der atomrechtlichen Überwachung entlassen.

Der Einzige seiner Art

Der SUR 100 Hannover war der Einzige seiner Art in der Stadt, durch den Vorgang endet die hiesige Reaktorforschung endgültig. „Damit ist der milliardenschwere Weg in die Sackgasse Atomenergie an dieser Stelle zu Ende“, sagte Umweltminister Olaf Lies. Es sei nun an der Zeit, in neue Energieformen zu investieren.

Der SUR 100 Hannover sah aus wie ein kleines Silo. Er ging 1971 am längst aufgelösten Institut für Kerntechnik und zerstörungsfreie Prüfverfahren der damaligen Technischen Universität in Betrieb, stand in einem Gebäude in Leinhausen und diente nach Angaben von Uni-Sprecherin Mechthild von Münchhausen ausschließlich Forschungs- und Ausbildungszwecken. Mit einem Atomkraftwerk hatte er nicht nur rein optisch nichts zu tun, sondern auch von der Leistung her. Die betrug 100 Milliwatt. Zum Vergleich: Ein Kernmeiler zur Stromerzeugung bringt es auf bis 1600 Watt – aber nicht Milli, sondern Mega.

Betriebsschluss war 2008

Trotz seiner Winzigkeit musste SUR 100 Hannover atomrechtlich behandelt werden wie ein großer Reaktor. Nach seinem Betriebsende vor elf Jahren wurde der Reaktorkern entsorgt, die Anlage war damit frei von Kernbrennstoffen. Es folgte die 2017 ergangene Genehmigung zum finalen Abbau, der gemäß der Strahlenschutzverordnung vonstattenging und von zugezogenen Sachverständigen begleitet werden musste.

„Nur eine geringfügige Menge radioaktiven Abfalls, wie er auch in den Bereichen Medizin und Industrie anfällt, wurde an die Landessammelstelle Niedersachsen abgeliefert“, teilt das Umweltministerium mit. Das Gebäude wurde „freigemessen“ – also so lange geprüft, bis dort nichts mehr strahlte. Damit endet die Überwachung, die Uni erhielt am Dienstag einen entsprechenden Bescheid.

Gebäude wird von der Uni nicht mehr benötigt

„Wir sind glücklich und froh, dass dieses Thema erledigt ist“, erklärte Sprecherin von Münchhausen. Nicht nur der SUR 100 Hannover ist endgültig Geschichte, sondern auch sein Standort – jedenfalls aus Sicht der Uni. Sie hat ihr Institut für Werkstoffkunde, zu dem die Kerntechniker zählten, längst in ihr Produktionstechnisches Zentrum nach Garbsen verlagert. Das Gebäude in Leinhausen wird von der Hochschule nicht mehr benötigt. Es gehört dem Land, das es von Beginn kommenden Jahres an vermarkten kann. Man darf gespannt sein, wer sich für den Standort von Hannovers wissenschaftlichem Beitrag zum Atomzeitalter interessiert.

