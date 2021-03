Hannover

Einfach sollte das Windrad werden, ein Do-it-yourself-Modell zum Selberbauen. Das haben die Studenten geschafft. Ihre erste selbst gebaute Kleinwindanlage misst zehn Meter, besteht inklusive Flügelblättern aus Holz und liefert rund tausend Watt Leistung. Die jungen Leute vom Verein Enactus wollen mit dem Schlichtmodell helfen, die Stromversorgung in einem entlegenen Teil Madagaskars zu verbessern. Auf dem Land müssen dort viele Menschen noch ohne Elektrizität auskommen.

„Das muss kein Ingenieur machen“

„Mit unserem Prototyp wollten wir lernen, was überhaupt möglich ist“, berichtet Dominik Wodara, selbst Mechatronik-Student. Die Idee: Die Menschen vor Ort sollen so ein Windrad selbst aufbauen, warten und bedienen können. „Das muss kein Ingenieur machen“, glaubt der 26-Jährige. Doch ist die Anlage aus Holz überhaupt das Richtige für eine tropische Insel wie Madagaskar?

Das versuchen die Studierenden jetzt in Gesprächen mit Hilfsorganisationen zu klären. Passt die Idee zur Realität vor Ort? Welche Gebäude sollen mit Strom versorgt werden? Reicht die Leistung, was taugt als Zwischenspeicher? „Wir wollen den Prototyp anpassen. Das ist jetzt der schwierigste Schritt“, sagt Wodara.

Das Projekt ist typisch für die internationale Studentenorganisation Enactus, die es seit 2010 auch an der Leibniz-Universität gibt. Der Verein verknüpft unternehmerisches Handeln mit gesellschaftlichem Engagement. In Hannover entstand so bereits eine Pfandsammel-App, die Spender und Sammler zusammenbringt.

Bei Hannover klappt der Probebetrieb des Windrads. Für den Einsatz in Madagaskar passen die Studenten von Enactus die Anlage an. Quelle: Enactus

Aktuell engagieren sich in Hannover rund 100 Studierende in acht Projekten. Maschinenbauer treffen auf Biologen, Mediziner, Wirtschafts- und Politikwissenschaftler und profitieren selbst erheblich von der Teamarbeit in gemischten Gruppen. „Im Studium wird uns alles so reibungslos in Theorien erklärt“, meint Marie Götz, die Wirtschaftsingenieurwesen im Master studiert. Bei Enactus lernt die 22-Jährige, dass es Jahre dauern kann, bis aus einer guten Idee ein gemeinnütziger Verein, ein Sozialunternehmen oder ein Kleinbetrieb in einem Entwicklungsland wird. Götz koordiniert eine Gruppe, die durch Plastikrecycling Arbeitsplätze für Müllsammler auf einer riesigen Halde in der Nähe von Jakarta schaffen will. „Ich lerne dabei auch, mit Rückschlägen umzugehen.“

Von Bärbel Hilbig