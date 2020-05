Hannover

Die Spitzengremien der Leibniz-Universität gehen mit einer offiziellen Erklärung dezidiert auf Distanz zu Professor Stefan Homburg. Der Finanzwissenschaftler der Hochschule stellt die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise infrage und setzt die aktuelle Situation mit der Nazi-Herrschaft in Deutschland im Jahr 1933 gleich. Auf Demonstrationen und in Social-Media-Kanälen tritt Homburg regelmäßig ausdrücklich als Professor der Leibniz-Universität und Finanzexperte auf, beruft sich also auf seinen Status. Auch Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler betont, er teile die Haltung von Herrn Homburg ausdrücklich nicht.

Senat, Präsidium und Hochschulrat der Leibniz-Universität betonen nun, dass sie die Freiheit von Forschung und Lehre als grundlegend für die Universität ansehen. Sie warnen vor der Gefahr, dass die Wissenschaftsfreiheit in diesem Fall durch die von Homburg praktizierte Vermischung von wissenschaftlicher Meinungsäußerung und politischer Betätigung beeinträchtigt wird.

Allerdings sehen die Hochschulgremien keine rechtliche Möglichkeit, den Äußerungen und Aktivitäten von Professor Homburg mit Einschränkungen zu begegnen. Denn das Vorgehen Homburgs ist nach ihrer Einschätzung durch das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung sowie das Grundrecht der Freiheit von Forschung und Lehre geschützt. Darauf verweist auch Wissenschaftsminister Thümler. Das Ministerium sieht bei der Beurteilung der Situation die Leibniz-Uni am Zuge.

Asta fordert Entzug der Lehrtätigkeit

Den Studenten reicht das jedoch nicht. Der Asta der Leibniz-Uni fordert, Professor Homburg von der Lehrverantwortung zu entbinden. Außerdem müsse die Uni weitere Schritte prüfen, um die „Verquickung von universitärem Amt und verschwörungsideologischem Aktivismus“ zu verhindern. Homburg hat kürzlich kritische Studenten aus seinen Onlineseminaren ausgeschlossen und sie zugleich zur Diskussion auf seinen Twitter-Account eingeladen.

Der Asta kritisiert, dass Homburg willkürlich mit Statistiken umgeht und Behauptungen in den Raum stellt, die anderen Verschwörungsideologen das Wort reden. So spricht der Professor von „Eliten“, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie anordnen, obwohl sie selbst von der Ungefährlichkeit des Virus wüssten. Der Stellungnahme des Asta haben sich verschiedene Fachschaftsräte und politische Hochschulgruppen angeschlossen.

Kritik an Gleichsetzung der Bundesrepublik mit 1933

Senat, Präsidium und Hochschulrat distanzieren sich jedoch ausdrücklich vom Inhalt der Äußerungen Homburgs, besonders von der Gleichsetzung der aktuellen Verhältnisse mit denen des Jahres 1933. Sie erinnern daran, dass das Jahr 1933 in Deutschland durch die Machtübernahme der NSDAP geprägt war – mit einem Fackelzug durch das Brandenburger Tor, den Reichstagsbrand, die Einrichtung des ersten Konzentrationslagers in Dachau, Bücherverbrennungen sowie die Einführung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums.

In der Stellungnahme heißt es: „Allein das letztgenannte Gesetz hat viele Kolleginnen und Kollegen an den deutschen Hochschulen, meist aufgrund ihrer jüdischen Herkunft, um ihre berufliche Existenz gebracht und sie und ihre Familien in tiefes Unglück gestürzt. Dies öffentlich mit den Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2020 gleichzusetzen, ist nach Ansicht von Senat, Präsidium und Hochschulrat der Leibniz Universität Hannover eine unerträgliche Verharmlosung der Geschehnisse im Jahr 1933.“

Das Präsidium mit Präsident und Vizepräsidenten leitet die Hochschule, der Hochschulrat mit externen Experten berät dabei als eine Art Kontrollgremium. In den Senat wählen Professoren, Mitarbeiter und Studenten ihre Vertreter, er ist in die Selbstverwaltung der Uni eingebunden.

