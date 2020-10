Hannover

Bei dem Toten, der am Dienstagnachmittag auf dem Raschplatz in Hannover entdeckt worden war, handelt es sich um einen 45-jährigen Mann. Das teilte die Polizei jetzt mit. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Zeugen hatten die Leiche am Vortag hinter dem Hauptbahnhof in einer Nische zwischen einer Cocktailbar und der Sparkassen-Kantine gefunden.

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass der 45-jährige Obdachlose an den Folgen eines Krankheitsfalls starb. Schon am Dienstagabend hatten die Ermittler ein Verbrechen ausgeschlossen. Wegen der ungeklärten Todesursache wurden aber routinemäßig Ermittlungen aufgenommen. Die Nische am Raschplatz ist ein bekannter Rückzugsort für die örtliche Obdachlosen- und Drogenszene.

Von Peer Hellerling