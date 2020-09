Hannover

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Anklage gegen das junge Paar erhoben, das im April den 28 Jahre alten Kadir A. aus Bielefeld getötet und den Leichnam auf dem Jakobifriedhof in Kirchrode verscharrt haben soll. Die Strafverfolger gehen von Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen aus. Das Verfahren soll in Hannover vor dem Schwurgericht geführt werden. Einen Termin für die Eröffnung des Prozesses gibt es noch nicht.

Am Fundort der Leiche auf dem Jakobifriedhof hatten im April Angehörige des getöteten Kadir A. ein Foto und Blumen abgestellt. Quelle: Tobias Morchner

Auf der Anklagebank werden dann der heute 24 Jahre alte Emre A. und seine Verlobte, die heute 25-jährige Tanja W., Platz nehmen. Die beiden lebten bis zu ihrer Festnahme in einer Unterkunft an der Lange-Hop-Straße. Beide stehen unter Betreuung, da der 24-Jährige unter dem Asperger-Syndrom leidet und bei der 25-Jährigen eine andere Form von Autismus diagnostiziert worden war. Laut Anklage sollen die beiden gemeinsam beschlossen haben, Rache an Kadir A. zu nehmen. Ob die Frage der Betreuung der beiden Angeschuldigten bei der Urteilsfindung eine Rolle spielen wird oder nicht, muss sich zeigen. „Das wird im Rahmen der Hauptverhandlung geklärt werden müssen“, sagt Kathrin Söfker von der Staatsanwaltschaft Hannover.

Das Opfer hatte im Frühjahr 2019 eine Beziehung zu Tanja W. Dabei soll es auch zum Geschlechtsverkehr gekommen sein. Nach dem Ende der Beziehung berichtete die 25-Jährige ihrem neuen Freund Emre A., der Geschlechtsverkehr sei nicht einvernehmlich gewesen, Kadir A. habe sie vergewaltigt. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei. Als sie die Nachricht von der Einstellung der Ermittlungen in dem angeblichen Vergewaltigungsfall erhalten hatten, sollen sie eigene Pläne geschmiedet haben, um Rache zu nehmen. Ende März soll Emre A. im Internet für knapp 360 Euro ein japanisches Kampfmesser bestellt haben. Kurz darauf haben die beiden Angeklagten offenbar den Bielefelder unter einem Vorwand nach Hannover gelockt.

Opfer wies mehr als 100 Stich- und Schnittverletzungen auf

Ex-Freundin Tanja W. holte Kadir A. von der Stadtbahnhaltestelle ab und brachte ihn in die Unterkunft an der Lange-Hop-Straße, wo Emre A. bereits gewartet haben soll. Der 24-Jährige soll dem Bielefelder zunächst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Dann soll er dem Opfer mit dem japanischen Kampfmesser mehr als 100 Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben. Kadir A. verblutete in der Wohnung.

Das Paar hat dann wohl nach einer Möglichkeit gesucht, den Leichnam zu entsorgen. Emre A. soll einen seiner ehemaligen Betreuer angerufen und mit ihm über den perfekten Mord gesprochen haben. Dabei kam auch zur Sprache, das man eine Leiche zerteilen, in Müllsäcke verpacken und im Wald vergraben könne. Tatsächlich soll der 24-Jährige dem Toten mit dem japanischen Kampfmesser den linken Oberschenkel nahezu abgetrennt haben. Von einem weiteren Zerstückeln der Leiche nahm er dann aber offenbar Abstand.

Leiche auf Friedhof verscharrt

Einige Tage nach der Tat soll Emre A. gemeinsam mit Tanja W. den Toten in einem zuvor im Internet bestellten Koffer von der Unterkunft durch die Straße Kleiner Hillen zum Jakobifriedhof geschleppt und die Leiche dort in einem kurz zuvor eingeebneten Grab verscharrt haben. Friedhofsgärtner entdeckten den Toten am Morgen des 15. April und verständigten die Polizei.

Von Tobias Morchner