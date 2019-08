Leiche im Lister Jachthafen entdeckt

Hannover

Passanten haben am Donnerstagnachmittag im Jachthafen in der List die Leiche eines bislang unbekannten Mannes entdeckt. Gegen 13.45 Uhr alarmierten sie die Rettungskräfte, nachdem ihnen der Tote im Hafenbecken an der Werftstraße aufgefallen war. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Identität des Mannes konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass der Mann keinem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Unklar ist noch, ob der Leichnam in der Rechtsmedizin obduziert wird.

Von tm