Leiche in Wolfsburg gefunden: Toter ist aus Hannover

Wolfsburg

Nach dem Fund einer Leiche am Donnerstag in Wolfsburg ist der Tote nun identifiziert: Es handelt es sich um einen 46 Jahre alten Mann aus Hannover. Warum und wie lange sich der Mann in Wolfsburg aufgehalten habe sei derzeit unter anderem Gegenstand der Ermittlungen, sagt Polizeisprecher Thomas Figge. Die Polizei Wolfsburg hat nach dem Fund des Toten an der Braunschweiger Straße eine mehrköpfige Ermittlungsgruppe gegründet.

Toter soll in der Rechtsmedizin in Hannover obduziert werden

Der Leichnam sollte im Laufe des Freitagvormittags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig in der Rechtsmedizin in Hannover obduziert werden, um die genaue Todesursache zu klären und den Todeszeitpunkt einschränken zu können. „Wir ermitteln weiter in alle Richtungen und müssen das Ergebnis der Obduktion abwarten“, so Polizeisprecher Figge. Eine natürliche Todesursache könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Am Freitag sind erneut Ermittler am Fundort im Einsatz

Das Polizeiabsperrband am Fundort der Leiche ist inzwischen verschwunden, am Freitag waren jedoch dort noch einmal Ermittler im Einsatz – am Straßenrand standen am Vormittag mehrere Polizeiwagen.

Inzwischen ist bekannt: Offenbar lag der Tote schon längere Zeit in dem Gebüsch an der viel befahrenen Straße. Die Beamten suchen Zeugen, die in den Tagen Dienstag bis Donnerstag auffällige Beobachtungen östlich und westlich der Braunschweiger Straße in dem Bereich zwischen der Straße Burgwall, der Fußgängerbrücke, bis hin zur Theaterzufahrt gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 05361-4646 entgegen.

Gerüchte über Zusammenhang mit Festnahme unbegründet

Warum sich der Hannoveraner in Wolfsburg aufgehalten haben könnte, dazu äußern sich die Ermittler derzeit nicht. Der Mann war laut Polizei nicht als vermisst gemeldet.

Eine Passantin hatte am Donnerstagnachmittag eine leblose Person im Gebüsch zwischen Röntgenstraße und Zufahrt zum Scharoun Theater gefunden. Die Frau alarmierte die Polizei. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Spezialisten der Spurensicherung und Ermittler des ersten Fachkommissariats der Polizei Wolfsburg sperrten den Fundort der Leiche sowie eine weitere Fläche auf der gegenüberliegenden Straßenseite neben der Shell-Tankstelle weiträumig ab.

Von Christian Opel/Wolfsburger Allgemeine Zeitung