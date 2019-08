Hannover

Immer mehr Menschen sausen in Hannover mit Elektrorollern durch die Straßen – aber die Entleihe der Fahrzeuge scheint ihre Tücken zu haben. Ein Hannoveraner berichtet, dass er am Sonnabend nahe dem Maschseefest einen E-Roller testen wollte. Doch die Online-Entleihe mittels Smartphone dauerte ihm zu lange, sodass er den Vorgang abbrach. Leider hatte er bereits viele persönliche Daten, darunter seine Kreditkartennummer, eingegeben. Kurze Zeit später erhielt er eine E-Mail, die ihm den Abschluss eines Abos für monatlich 49 Euro bestätigte. „Das wollte ich überhaupt nicht, zudem bin ich keinen Meter gefahren“, sagt er.

„Abo steht nicht in Zusammenhang mit Tier“

Der E-Roller-Anbieter Tier weist jegliche Schuld von sich. „Wir haben überhaupt kein Abo im Angebot“, sagt Unternehmenssprecher Bodo von Braunmühl. E-Roller der Firma Tier kosten pro Minute 15 Cent, zudem fällt eine Startgebühr von einem Euro an. „Das abgeschlossene Abo des Kunden steht in keinem Zusammenhang mit uns“, betont von Braunmühl. Andere E-Roller-Verleiher seien ihm in Hannover nicht bekannt.

Tatsächlich ist der Hannoveraner beim Entleihversuch auf der Internetseite eines dubiosen Streamingdienstes gelandet, der Filme, Spiele und Musik anbietet. Wie er das geschafft habe, wisse er auch nicht mehr, sagt der Leser. Womöglich habe der Trubel auf dem Maschseefest seinen Teil dazu beigetragen. Jetzt will er versuchen, das ungewollte Abo wieder aufzulösen.

Hackerangriff auf Software nicht bekannt

„Die Verbindung mit der Website dürfte per Zufall geschehen sein“, vermutet Tier-Sprecher von Braunmühl. Ein Hackerangriff auf die Software des E-Roller-Anbieters sei jedenfalls nicht bekannt. Auch glaubt von Braunmühl nicht, dass der QR-Code auf dem Elektroroller manipuliert wurde.

Grundsätzlich sollten E-Roller-Nutzer zunächst die App des Anbieters Tier auf ihr Smartphone laden. Um einen Scooter mieten zu können, müssen sich Elektrorollerfans für eine Zahlungsart entscheiden. Wer mit Kreditkarte zahlt, muss die Kreditkartennummer eingeben. Gestartet wird die Fahrt, indem ein auf den Fahrzeugen angebrachter QR-Code gescannt wird.

Akkus am späten Abend leer

Maschseefestbesucher berichten, dass in den späteren Abendstunden zwar viele E-Roller rund um das Fest bereitstehen, viele Fahrzeuge aber nicht mehr einsatzbereit seien. „Um 21.30 Uhr waren schon viele Akkus leer. Wir hatten Mühe, einen fahrtüchtigen Scooter zu finden“, sagt eine Festbesucherin.

Von Andreas Schinkel