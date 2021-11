Hannover

Der Großraumverband Hannover (GVH) hat eine gerichtliche Schlappe erlitten. Der Verkehrsverbund hätte Leihfahrräder für seine Abo-Kunden nicht ohne ordentliches Vergabeverfahren aufstellen dürfen, urteilte das Oberlandesgericht Celle.

Bahn will Radverleih betreiben

Seit diesem Sommer stehen in Hannover rund 1.000 Leihfahrräder unter dem Namen „Sprintrad“ zur Verfügung. Der Fahrradanbieter Nextbike hatte dafür einen Vertrag mit dem GVH geschlossen. Die Räder stehen Abonnement-Kunden der GVH für 30 Minuten kostenlos zur Verfügung. Zudem darf der Verkehrsverbund auf den Fahrrädern Werbung platzieren. Gegen die Auftragsvergabe ohne Ausschreibung hatte sich ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn Klage geführt, das selbst daran interessiert ist, als Partner der GVH ein Leihfahrradsystem in Hannover zu betreiben.

Nachdem bereits die Vergabekammer des Landes Niedersachsen festgestellt hatte, dass der aktuelle Vertrag unwirksam sei und die GVH ein reguläres Vergabeverfahren durchführen müsse, hat der Vergabesenat des Oberlandesgerichts Celle die hiergegen gerichtete Beschwerde jetzt zurückgewiesen.

GVH muss jetzt neu ausschreiben

Bevor ein öffentlicher Auftraggeber beispielweise Dienstleistungen in Auftrag gibt, Bauverträge schließt oder Arbeitsmittel kauft, muss er bei höherwertigen Aufträgen ein europaweites Vergabeverfahren durchführen, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Damit soll möglichst vielen Interessenten die Gelegenheit gegeben werden, eigene Angebote abzugeben, um wirtschaftliche und wettbewerbsgerechte Bedingungen sicherzustellen.

Mir san mit’m Radl da: Leihräder von GVH-Partner Nextbike vor dem Opernhaus. Quelle: Irving Villegas (Archiv)

Von einem solchen Vergabeverfahren hätte der GVH hier nach Auffassung Vergabesenats nicht absehen dürfen. Obwohl der Vertrag als Vereinbarung über Sponsoring bezeichnet war, habe er letztlich die Beschaffung von Dienstleistungen bezweckt, schreiben die Richter. Der GVH sollte eine Vergütung dafür zahlen, dass die Fahrräder von ihren Kunden teilweise unentgeltlich genutzt werden können und er dort werben darf. Das Unternehmen habe auch nicht aufgezeigt, dass von vornherein keine anderen Vertragspartner in Betracht gekommen wären. Die an dem Auftrag interessierte Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn werbe gerade damit, bereits in über 50 Städten Deutschlands Leihfahrradsysteme zu betreiben. Sie ist bereit, dass auch kurzfristig in Hannover einzurichten.

Sollte der GVH weiterhin seinen Kunden Leihräder anbieten wollen, muss das in einem regulären Vergabeverfahren ausgeschrieben werden, schreiben die Richter.

„Das Urteil hat uns überrascht“, sagt GVH-Sprecher Tolga Otkun. Es gebe aber keinen Grund, in Panik zu verfallen. Man werde jetzt eine Ausschreibung in Gang bringen und gleichzeitig mit der klagenden Bahn-Tochter Gespräche führen. Die rund 1000 Räder würden zunächst stehen bleiben und könnten von den Kunden weiter genutzt werden.

Von Mathias Klein