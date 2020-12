Hannover

Der Streit zwischen Surfern und Anglern um den Bau der Leinewelle zieht sich weiter hin. „Wir rechnen mit einer Entscheidung im Februar oder März 2021“, sagt der Hauptinitiator der Leinewelle, Heiko Heybey, zum aktuellen Stand des Verfahrens. Eigentlich hätte die Anlage in der Mühlenleine hinter dem Landtag bereits im vergangenen Frühjahr gebaut werden sollen. Nachdem ein Widerspruch des Fischereivereins Ende Februar abgewiesen worden war, reichte dieser im März eine Klage gegen den Bau der Anlage ein.

Die Kritikpunkte der Angler sind vielfältig. Zum Einen gehe es ihnen um ihr Fischereirecht, sagt Heinz Pyka, Vorsitzender des Fischereivereins Hannover. Sie hätten in dem betroffenen Abschnitt das Recht zu angeln. „Dafür bezahlen wir“, sagt Pyka. Andererseits argumentiert der Verein aber auch mit Naturschutz. „Wir haben dort seltene, bedrohte Fischarten, wie etwa die Koppe und das Flussneunauge. Einige Fische haben da ihre Eier abgelegt, sie haben da sozusagen ihre Kinderstube“, erklärt Pyka.

„Jede mögliche Fristverlängerung genutzt“

Trotz der Gefahren für die Fische lässt der Verein durchblicken, dass die Angler sich mit dem Bau der Surferwelle abfinden könnten. Allerdings nur unter einer Bedingung: „Wir fordern eine Fischtreppe am Großen Wehr. Und das übrigens schon seit 1987“, sagt Pyka. Er regt sogar eine begehbare Fischtreppe an. Die könnte dann auch zu touristischen und zu Bildungszwecken genutzt werden.

Heybey, der mit dem Leinewelle e.V. seit Jahren für den Bau der Welle kämpft, hält die Forderungen für „absurd“ und ist davon überzeugt, dass das auch die Richter so sehen werden. Die Argumente des Fischereivereins hätten sich schließlich nicht verändert. Außerdem wirft er dem Verein vor, das Verfahren in die Länge zu ziehen: „Die Angler haben jede mögliche Fristverlängerung genutzt“, sagt Heybey. Beim Fischereiverein betrachtet man die Angelegenheit hingegen entspannt: „Das kann noch bis zu zwei Jahre dauern. Wir haben da keine Not, Not haben die, die dort surfen wollen“, sagt Pyka.

Angebote noch bis Mai gültig

1,2 Millionen Euro waren für die Leinewelle vorgesehen. Der Leinewelle-Verein hatte dafür selbst Sponsoren gesucht. Für die Anlage hinter dem Landtag hat der Verein bereits Angebote vorliegen, die den Bau für weniger als die eingeplante Summe ermöglichen sollen. Bis Mai 2021 seien diese Angebote noch gültig, sagt Heybey.

Von Thea Schmidt