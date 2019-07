Leinhausen / Vahrenwald

In diesem Haus hatte er seine Praxis, und hier wohnte er auch. Ein schmucker Backsteinbau in der Straße Hasenberg in Leinhausen. Im Jahr 1932 zog der jüdische Arzt Hans Freudenthal hier ein. „Zu seinen Patienten zählten nicht zuletzt die Bewohner der nahen Eisenbahner-Siedlung“, sagt der Historiker Peter Schulze.

Zur Galerie Neue Stolperteine für Hannovers Norden

Jetzt erinnert ein Stolperstein vor dem Haus an Freudenthals Schicksal. Zum 14. Mal ist der Künstler Gunter Demnig nach Hannover gekommen, um jene Denkmäler im Miniaturformat ins Gehwegpflaster einzubetten, die an das individuelle Schicksal von NS-Opfern erinnern. Insgesamt 22 Steine verlegte er dabei an zwölf verschiedenen Orten. „Wir möchten dort an die Menschen erinnern, wo sie ihren letzten frei gewählten Wohnsitz hatten“, sagt Karljosef Kreter vom städtischen Team Erinnerungskultur. Die Ärztekammer Hannover hat den Stein gesponsert. Ihre Vorsitzende Cornelia Goesmann legte dort Blumen für Hans Freudenthal nieder.

Arzt starb in Auschwitz

Im Jahr 1933 gab es 540 Ärzte in Hannover, davon waren 56 jüdischer Herkunft. „ Hans Freudenthals Schicksal steht beispielhaft für das von 15 jüdischen Medizinern aus Hannover, die in der NS-Zeit zu Tode kamen“, sagt Historiker Schulze. Die Nazis entzogen jüdischen Ärzten 1938 ihre Approbation. Freudenthal durfte, degradiert zum „Krankenbehandler“ noch eine Zeit lang in Bielefeld arbeiten, dann wurde er 1943 nach Theresienstadt verschleppt. Dort betreute er jüdische Waisenkinder. Als 196 von ihnen nach Auschwitz deportiert wurden, wo man sie ermordete, begleitete er sie: „Er wollte sie nicht im Stich lassen und meldete sich freiwillig zum Transport“, sagt Schulze. Sein genaues Todesdatum ist nicht bekannt.

An der Raiffeisenstraße erinnert ein weiterer neuer Stolperstein an ein Theresienstadt-Opfer. In einem Haus, das heute nicht mehr steht, hatte die Familie von Sophie Küchemann hier einst eine Schneiderwerkstatt. Die evangelische Christin mit jüdischen Wurzeln war 83 Jahre alt, als sie nach Theresienstadt geschafft wurde, in ein „Altersheim für Juden“, wie es damals hieß. „Ihr eigener Sohn musste sie mit der Sackkarre zum Bahnhof bringen“, sagt Sabine Dudda.

„Wie ein Stück Vieh“

Die 63-Jährige hat die Verlegung des Stolpersteins für ihre Urgroßmutter Sophie Küchemann initiiert. „Mein Vater war als Soldat in Stalingrad und erfuhr über Feldpost, was mit seiner geliebten Großmutter geschehen war“, sagt die Davenstedterin, die auch CDU-Fraktionsvorsitzende in ihrem Bezirksrat ist. Ihre Urgroßmutter starb im Dezember 1942 in Theresienstadt.

„In unserer Familie wurde wenig über ihr Schicksal gesprochen“, sagt Sabine Dudda, „mein Vater konnte nicht darüber reden.“ Erst als in den Siebzigern die TV-Serie „Holocaust“ lief, erfuhr sie selbst mehr über das Leben ihrer Urgroßmutter. „Es ist schlimm zu wissen, dass sie als alte Dame wie ein Stück Vieh behandelt wurde – so sollte ein Leben nicht zu Ende gehen.“ Behutsam bettete Gunter Demnig den Stein für Sophie Küchemann in den Gehweg ein, Besucher der kurzen Zeremonie legten Blumen nieder. Sabine Dudda ist bewegt – und zugleich zufrieden: „Für mich“, sagte sie, „schließt sich heute ein Kreis.“

Von Simon Benne