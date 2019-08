In Hannover wurde 2005 bis 2015 die Prämie in einer Kombination aus individueller und pauschaler Prämie gezahlt. Ab 2015 wurde auf Grundlage des Tarifvertrages Beschäftigungssicherung eine neue Dienstvereinbarung geschlossen. Danach wird die Leistungsprämie pauschal in gleicher Höhe an alle Beschäftigten gezahlt.