Es war jeden Versuch wert: Die hannoverschen Hochschulen hatten in Teilbereichen bereits einen offiziellen „Exzellenz-Stempel“ bekommen, nun wollten sich Leibniz-Universität und MHH ein solches Prädikat auch für ihre gesamte Zusammenarbeit sichern. Und damit viel zusätzliches Geld für die Forschung, das den Titel in Wahrheit erst wirken lässt. Aber: Weder Hannover noch ganz Niedersachsen hatte im Rennen um die besten Universitäten der Republik eine Chance; die Bewerbung starb in ersten Auswahlrunden. Eine Blamage mit Ansage.

Grabenkämpfe, Unruhe, Schattenseiten

Sie ist nicht die Schuld jener engagierten und renommierten Wissenschaftler, die sich abgemüht haben, die internationale Jury trotz gewaltiger Startnachteile von der Qualität und der Entwicklungsperspektive ihrer Arbeit zu überzeugen. Der Fehler liegt zum größeren Teil im System der Wissenschaftspolitik im Land – und zum kleineren auch in der aktuellen Leistungsfähigkeit mancher Hochschulen und deren Leitung. Dass sich etwa die gern so stolze Georg-August-Universität in Göttingen derzeit mehr mit internen Grabenkämpfen als mit der Wiedergewinnung ihrer überregionalen Reputation beschäftigt, ist seltsam genug; auch bei den Medizinern in Hannover ist erst jüngst mit einem neuen Präsidenten wieder Ruhe eingekehrt. Und an der Leibniz-Uni in Hannover gibt es neben hellem Licht eben auch lange Schatten.

Fachfremde Parteigänger auf dem Ministerstuhl

Das nicht nur freundlich zu beobachten, sondern zu ändern wäre Sache der Politik in Niedersachsen. Blickt man allerdings auf die Liste der Wissenschaftsminister beiderlei Geschlechts aus den zurückliegenden Jahren, dann ist davon wenig zu erkennen. Mit Ausnahme der kundigen Johanna Wanka sitzen seit Jahrzehnten meist fachfremde Parteigänger auf dem Ministerstuhl am Leibnizufer in Hannover. Sie mühten sich, im eigentümlichen Dickicht des Wissenschaftsbetriebs nichts falsch zu machen, und blickten im Zweifel stets auf die Breite statt auf die Spitze. Das sei nun einmal so in einem Flächenland, heißt es gern zur Begründung. Als ob Bayern oder Baden-Württemberg nur aus Ballungsräumen bestünden – beide Länder haben jetzt zwei beziehungsweise gleich vier Exzellenzuniversitäten im Angebot.

Rasender Wettlauf ums Wissen

Es geht also offenkundig nicht um die Fläche, es geht noch nicht einmal erstrangig ums Geld: Im Zentrum steht die Frage, ob man auf der Wissenschaftslandkarte der Welt zu finden sein will, ob man das Land für den rasenden Wettlauf ums Wissen nominiert – oder ob man sich darin erschöpft, Fachhochschulen in „Hochschulen“ umzubenennen und ansonsten überall zu moderieren. Sicher, man kann so agieren, man kann auch – wie viele Studenten in diesen Tagen wieder – die ganze Idee einer Wissenschaftselite für überholt erklären. Man darf sich dann nur nicht wundern, wenn sie weiterzieht.

