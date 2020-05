Hannover

Henning Meier, Hannovers Chefankläger bei der Staatsanwaltschaft, geht in den Ruhestand. Nach vier Jahren an der Spitze von Niedersachsen größter Strafverfolgungsbehörde, verabschiedete sich der 66-Jährige am Donnerstag von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Veranstaltung fand wegen der Corona-Krise im Innenhof der Staatsanwaltschaft am Volgersweg statt.

Applaus vom Fenster aus

Die Staatsanwälte und Angestellten konnten die Verabschiedung von zahlreichen Fenstern aus verfolgen. Am Ende spendeten sie reichlich Applaus für den Leitenden Oberstaatsanwalt.

Anzeige

Für Meier hatte sich mit der Übernahme des Postens vor fast genau vier Jahren als Nachfolger von Jörg Fröhlich ein Kreis geschlossen. Der 66-Jährige, der seine Amtszeit um ein Jahr verlängert hatte, hatte nach einem Studium in Göttingen seine erste feste Stelle 1986 bei der Staatsanwaltschaft Hannover angetreten. In einem Abschiedsschreiben an alle Mitarbeiter bezeichnete Meier die vergangenen vier Jahr deshalb auch als „Höhepunkt seines beruflichen Lebens.“

Weitere HAZ+ Artikel

Nachfolger steht noch nicht fest

Meier war in seiner Zeit als Chefankläger in Hannover unter anderem mit der sogenannten Rathausaffäre um Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok befasst. Zudem brachte er die zweite Ermittlungseinheit gegen Kinderpornografie bei der Behörde mit an den Start. In seiner Zeit beim Oberlandesgericht Celle war er am allerersten Verfahren gegen einen Anhänger der Terrororganisation „Islamischer Staat“ beteiligt. Die Nachfolge von Henning Meier steht noch nicht fest. Es wird damit gerechnet, dass der wichtige Posten bis spätestens zum Sommer neu vergeben werden wird.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Tobias Morchner