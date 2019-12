Hannover

Um die Geschichte des Unternehmens Lautenbach, Möbeltransporte, Fuhrwesen, Ferntransporte, ganz von vorn erzählen zu können, hilft ein Blick in ein altes Firmenverzeichnis der Stadt Hannover. Dort notierte launig im Stil eines Werbetexters der Hauptschriftleiter Siedentopf, Direktor des Stadtvermessungsamtes, über den Lindener Betrieb: „Von dem jetzigen Inhaber Hch. Lautenbach sen. als kleines Biergeschäft am 17. Oktober 1902 gegründet, wurde diesem nach kurzer Zeit eine Droschkenvermietung angegliedert. Schon manches Brautpaar wurde in dem eleganten Wiener Coupé der Firma seinem Glück entgegen gefahren. Heute sind eine ganze Reihe Autotaxen des Betriebs gleichfalls im Dienste des Verkehrs Tag und Nacht tätig.“ Offen blieb, wer außerdem im Dienste des Verkehrs tätig war, Brautpaare oder Wiener Coupé.

Jeder Lautenbach hat was unternommen

Die Aufzeichnung stammt aus dem Jahr 1927, die Firma Lautenbach hatte ihren Sitz in der Teichstraße. Schwarz-Weiß-Fotos aus den frühen Jahren zeigen mit Kisten beladene Holzgespanne, vor die Pferde gespannt waren. Das kleine Biergeschäft von Heinrich senior war nicht etwa eine Schenke, gemeint war, dass die Fuhrwerke Bierfässer transportierten.

Doch die offizielle Gründung datiert das Unternehmen auf das Jahr 1932. Leo Lautenbach, ein Sohn von Heinrich Lautenbach, kaufte ein Auto mit kastenförmigem Aufbau und eröffnete in Linden ein Taxiunternehmen, was ihn nicht daran hinderte, im Transportwesen seines Vaters weiterzuarbeiten. Leo Lautenbach wollte es offenbar zu etwas bringen. Überliefert ist seine Motivation. „Ich komm aus einer Familie, wo jeder was gemacht hat“, also wollte auch Leo junior seinen eigenen Laden.

Das Geschäft findet nun sein Ende 2019, auf einem in die Jahre gekommenen Betriebsgelände in Bornum. Ein Schild, gehalten in gelber Firmenfarbe, weist noch immer auf das eigene Reisebüro hin, das es schon lange nicht mehr gibt. Zum Jahresende ist Schluss, Grundstück und Busse sind verkauft. Geschäftsführer Lothar Lautenbach, 60, hat im Verwaltungstrakt in einem kleinen Zimmer mit Oberlicht etliches Material angehäuft. Fotos, Zeitungsberichte, Werbung aus erfolgreichen Jahrzehnten. Ohne Massenflugverkehr, Internet und Busreisen zu Schleuderpreisen. 88 Jahre lang waren gelbe Busse und Transporter Fahrzeuge mit dem markanten Schriftzug in Hannover und der Region unterwegs. Busse des Unternehmens fuhren reiselustige Kundschaft in die Welt hinaus. Im Wirtschaftsaufschwung fuhren Deutsche nach Italien und Schweden, und vielleicht sogar ihrem Glück entgegen.

Raus aus dem Flugzeug, rein in den Bus

Nicht zu vernachlässigen war bald das Geschäft mit einer expandierenden Hannover-Messe. „Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen“, schwärmt Lautenbach. Und das ging so: Agenturen buchten Charterflüge für Mitarbeiter der Aussteller. Auf der Landebahn in Langenhagen, direkt neben dem Flieger, warteten schon Busse von Lautenbach. Keine Sicherheitsvorkehrungen, keine Taschenkontrollen, nichts. Raus aus dem Flugzeug, rein in den Bus, Abfahrt Richtung Stadt. So unschuldig war es nie wieder. Aus unternehmerischer Sicht hält Lothar Lautenbach fest, dass Aussteller später auf Agenturen verzichten. Wer in Langenhagen ankam, setzte sich ins Taxi.

Trotzdem: Die besten Zeiten sollten noch kommen. Es waren die 80er- und 90er-Jahre, als Lautenbachs Flotte im Auftrag der Üstra fuhr, für Kommunalverband und Region als Subunternehmen unterwegs war und das Umzugsgeschäft florierte – man überstellte Möbel über Jahre in gepolsterten Wagen. Schüler mussten transportiert werden, jeden Tag hin und zurück, sogar das Bistum Hildesheim buchte das hannoversche Unternehmen, bis es seine Zuschüsse strich.

Auch das Reisegeschäft florierte. Es gab noch keine Billigflüge, die Passagieren Busfahrten ersparten, die Stunden, wenn nicht Tage auf der Autobahn notwendig machten. Schön war der Süden, aber auch weit weg. Um die 100 Mitarbeiter hatten zu dieser Hochzeit beim Unternehmen einen Arbeitsplatz, und für viele Beschäftigte war es nicht nur ein Job. Zuletzt beschäftigte die Firma noch 40 Männer und Frauen, fast alle habe man aber woanders unterbringen können.

„Ich kann das keinem raten“

Den Siegeszug der billigen Fernreisen im Bus verfolgten die Brüder Leo (der Name wird beständig weitergereicht unterm männlichen Nachwuchs) und Lothar Lautenbach als Zuschauer. Von Hannover nach Berlin oder sonst wohin für ein paar Euro, da wollten sie in Bornum nicht mitmachen. Das Geschäftsmodell der neuen Konkurrenz hat der 60-Jährige so wahrgenommen: „Junge Leute bauen ein Buchungssystem auf und beauftragen Subunternehmen. Ausrüstung der Busse und Preise werden vorgeschrieben. Das kann auf Dauer nicht wirtschaftlich sein.“ Der Ökonom hegt einen Verdacht. Würden nämlich alle Fahrer vorgeschriebene Lenk- und Pausenzeiten einhalten, wären die Fahrten fast nicht zu schaffen, „vorsichtig ausgedrückt“.

Lothar Lautenbach legt Wert darauf, dass das Unternehmen bis zuletzt Gewinne eingefahren hat. Aber schwieriger sei es geworden und die Aussichten ungewisser. Die Umrüstung auf neue Technik etwa. Eine Million Euro koste ein Elektrobus, ohne Ladestation, diese Investition müsse man erst einmal wieder hereinholen. Aber bei allen Problemen: Haben die Brüder nicht zu früh aufgegeben? 117 Jahre, nachdem Heinrich Lautenbach sein kleines Biergeschäft gründete? Und 88 Jahre, nachdem Leo Lautenbach stolz an seinem ersten Taxi lehnte?

Nein, sagt Lothar Lautenbach, schon vor zwei, drei Jahren habe man überlegt, Schluss zu machen. Eben wegen ungünstiger Perspektiven. „Auf Dauer kann der Betrieb nicht wirtschaftlich sein“. Zu viel Verantwortung, zu viel Arbeit, zu viel Reglementierung durch Gesetze und Bürokratie, zu ungewisse Aussichten und zu wenig Geld, das bei all dem übrig bleibe. Vier Kinder hätten das Geschäft übernehmen können, theoretisch jedenfalls, keines wollte. Mit aller Unterstützung vom Vater: „Ich hätte es auch keinem raten können.“

