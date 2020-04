Vinnhorst

Die Schule pausierte wegen des Coronavirus’ bereits Wochen vor den Osterferien. Kinder, die bereits zuvor Probleme im Unterricht hatten, drohen ohne tägliche Ansprache durch ihre Lehrer besonders leicht ins Hintertreffen zu geraten. Das Sozialwerk Vinnhorst setzt deshalb seine Lernförderung für rund 60 Schüler aus bedürftigen Familien fort – auch jetzt in den Osterferien. Nun melden sich die Studenten per Skype, Whatsapp und Videoanruf bei ihren Schützlingen oder verteilen auch mal Wochenpläne per E-Mail.

Auf Spenden angewiesen

„Zuerst fanden die Kinder es toll ohne Schule. Inzwischen merken wir, dass ihnen etwas fehlt und sie arbeiten wollen“, berichtet Angelika Jagemann, Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins. In der Krisensituation haben sich außerdem einige Kinder und Jugendliche gemeldet, die die Lernförderung wegen ihrer guten Fortschritte eigentlich längst verlassen hatten. „Sie bekommen jetzt Angst, wieder abzurutschen, weil sie ihre Lehrer bei Fragen nicht mehr so leicht ansprechen können.“ Der Verein nimmt deshalb weitere Schüler auf, ist dafür aktuell aber besonders auf Spenden angewiesen.

Sprachchat und Onlinetafel

Beim Sozialwerk Vinnhorst arbeiten 23 Studenten in der Lernförderung. Philipp Würdemann, der Sport- und Deutschlehrer am Gymnasium werden will, ist schon seit fünf Jahren dabei. Aktuell kümmert er sich um einen Schüler, der kurz vor dem Hauptschulabschluss steht, und einen anderen, der die Realschule beendet. Dazu nutzt der Student einen Sprachchat per Skype und eine Onlinetafel, auf die er Arbeitsblätter stellt, die seine Schüler bearbeiten, fotografieren und wieder einstellen. Anschließend werden die Aufgaben besprochen. „Es wird durch diese Situation nicht leichter, die beiden auf ihren Abschluss vorzubereiten“, sagt Würdemann.

Die jüngeren Schüler erhalten von ihren Betreuern auch zusätzlich Wochenpläne. „Manche Kinder bekommen genügend Aufgaben aus der Schule. Doch anderen fehlt jetzt jede Struktur“, berichtet Jagemann. Was auch fehlt: Bisher haben viele der betreuten Kinder ihre Nachhilfelehrer auch bei Problemen ins Vertrauen gezogen. Doch jetzt ist die Distanz durch die elektronische Kommunikation zu groß.

Anmeldungen möglich

Das Sozialwerk ist in der aktuellen Situation verstärkt auf Spenden angewiesen. Die Wilhelm-Hirte-Stiftung unterstützt die Lernförderung bereits. Viele Familien nutzen für die Nachhilfe Gutscheine aus dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT). Doch das geht nur, wenn die Versetzung des Kindes gefährdet ist – und Lehrer und Eltern den Antrag korrekt ausfüllen. „Das Jobcenter hat jetzt viele Anträge wegen Formfehlern abgelehnt. Weil die Lehrer nicht greifbar sind, lässt sich das nicht korrigieren“, berichtet Jagemann. Anmeldungen für die Lernförderung – oder auch Spendenangebote – sind telefonisch unter (0173) 2 47 77 96 oder mit einer E-Mail an info@sozialwerk-vinnhorst.com möglich.

In dieser Ausnahmesituation hat das Sozialwerk Vinnhorst auch seinen offenen Treff für Schüler namens Butze geschlossen. Dort kommen sonst täglich rund 20 Kinder zum Essen, Spielen und Hausaufgaben machen vorbei.

Von Bärbel Hilbig