Hannover

Nach einigen kalten Tagen scheint am Wochenende wieder die Sonne – und es wird wärmer. Doch trotz der Ferienzeit sind in der Corona-Krise die Ausflugs- und Urlaubspotenziale stark eingeschränkt. Bleibt der heimische Balkon oder Garten. Viele werden am Wochenende wohl die wieder geöffneten Gartencenter und Baumärkte besuchen, um die triste Zeit zumindest Zuhause etwas farbiger und schöner zu gestalten.

Gelbe Narzissen blühen in einem Garten in Springe. Quelle: Andreas Zimmer

Wir suchen, sammeln und zeigen dazu Ihre schönsten Fotos von Blumen und Beet. Haben Sie etwas Besonderes gepflanzt, neue Deko oder selbst gebaute Möbel? Oder einfach einen zeigenswerten Garten oder Balkon? Schicken Sie uns eine E-Mail an hannover@haz.de mit dem Betreff „Frühling“. Oder posten Sie ein Bild hier auf der HAZ-Facebook-Seite. Gerne können Sie uns auch auf ihrem Instagram-Post unter @haz.de verlinken. Wir freuen uns auf Ihre Fotos!

Frühlingsblumen in einem Hemminger Garten. Quelle: Michael Zgoll

Lesen Sie auch

Von Sebastian Stein