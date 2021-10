Hannover

Bummeln, stöbern und um Preise feilschen – das hatte am Leineufer seit mehr als 50 Jahren Tradition. Aber mit Beginn der Pandemie war damit Schluss, was viele vermissen. Deutschlands ältester Flohmarkt in Hannovers Altstadt kann wegen Corona auch in diesem Jahr nicht mehr veranstaltet werden. Wegen der langen Zwangspause sorgt sich der Ausrichter, die Hannover Veranstaltungs-Gesellschaft (HVG) inzwischen um die Zukunft der Veranstaltung. Das geht auch HAZ-Leserinnen und Lesern so. Sie schreiben von drohendem „echten Verlust für die Stadt“ und kritisieren „fehlende Kreativität“ der Stadt. Auch wundern sich einige, warum Wochenmärkte erlaubt sind, nicht aber der Flohmarkt. Hier lesen Sie eine Auswahl der Zuschriften.

HAZ-Leser Heiko Jacobs aus Hannover: „Experimentierräume könnten helfen“

Mike Gehrke dürfte angesichts der Ideenlosigkeit im Rathaus im Grabe rotieren. Da nun leider unser Oberbürgermeister kein Ohr für die Nöte der Händler und die Wünsche der Bevölkerung hat, kann man nur hoffen, dass die Verwaltung der Stadt ihm das Thema mit den richtigen Argumenten nahebringt, mundgerecht, sodass er es versteht. Bitte schlagen Sie Belit Onay vor, am Leineufer jedes Wochenende einen Experimentierraum einzurichten, bei dem Privatleute an Tischen etwas verkaufen können. Dafür sind nicht einmal Straßensperrungen vonnöten.

Diese Idee könnte man gleich ausweiten: Man könnte Experimentierräume (mit Bad und WC) in leer stehenden Hotels machen, in denen Obdachlose den Winter überstehen können. In den Bürgerämtern könnte man Experimentierräume einrichten, wo Bürgerinnen und Bürger umgehend Pässe beantragen oder sich ummelden können. In den Zulassungsstellen könnte man Experimentierräume einrichten, wo Autofahrer ihre Fahrzeuge umgehend anmelden können. Und bei Kommunalwahlen könnte man Experimentierräume in Schulen einrichten, wo man ohne Warteschlange seinen Wahlzettel in Wahlurnen werfen kann. Wie viele Ideen könnte man mit Experimentierräumen noch verwirklichen, die unserer Stadt helfen würden ...

Im Ernst: Mike Gehrke hätte schon 2020 den Flohmarkt einfach vor das Rathaus oder auf den Schützenplatz verlegt, beides kann man einzäunen. Wenn das wirklich das einzige Hindernis ist – andere Städte schaffen es auch, sogar die Nachbar­städte Laatzen und Langenhagen. Heiko Jacobs, Hannover

HAZ-Leserin Erika Mallast aus Hannover: „Ein echter Verlust für die Stadt“

Man könnte subjektiv den Eindruck gewinnen, dass die Hannover Veranstaltungs-Gesellschaft (HVG) sich nicht sonderlich engagiert dafür einsetzt, den Altstadtflohmarkt wieder ausrichten zu dürfen. Dieser Flohmarkt ist (war?) nicht nur Deutschlands ältester, sondern auch einer der schönsten (mit wenig Ramsch und Gebrauchtkleidung). Die besondere Lage und ein buntes Angebot lockten ein vielfältiges Publikum, darunter auch viele touristische Besucher Hannovers.

Da stellen sich mir zwei Fragen: 1. Wie sieht man das bei Hannover Tourismus? 2. Warum wird der Flohmarkt so ganz anders behandelt als Wochenmärkte? Auf dem Lindener Marktplatz zum Beispiel tobt sonnabendvormittags das Leben, ganz ohne Zäune und Zugangskontrollen. Was wäre am Hohen Ufer beim Flohmarkt anders oder gar gefährlicher? Ich habe den Eindruck, dass die Stadtverwaltung Hannover den Altstadt-Flohmarkt unter dem Vorwand Corona-Maßnahmen ganz unauffällig entschlafen lassen möchte. Als langjährige häufige Besucherin hielte ich das für einen schweren Fehler und einen echten Verlust für die Stadt. Erika Mallast, Hannover

Wann wird es diesen Anblick am Hohen Ufer wieder geben? Der Ausrichter des Altstadt-Flohmarkts, macht sich große Sorgen um die Zukunft des beliebten Angebots. Quelle: wyrwa-foto

HAZ-Leser Thomas Mayer, Hannover, Freundeskreis Altstadt-Flohmarkt: „Mehr als ein Trödelmarkt“

Zu den Artikeln über unseren Flohmarkt möchte ich klar sagen, dass es der Betreibergesellschaft (HMTG/HVG), aber auch der Landeshauptstadt Hannover schlicht an Kreativität und vor allem an gutem Willen fehlt. Dazu hätte auch ein Einfluss auf die Landespolitik gehört. Schließlich war unser Ministerpräsident auch mal Oberbürgermeister und nach eigenem Bekunden Flohmarktliebhaber.

Die Hannoveraner – einschließlich der vielen auswärtigen Besucher – hätten zwei Dinge mit Sicherheit akzeptiert: erstens eine vorübergehende Verlagerung des Flohmarktes (etwa auf den Waterlooplatz oder ans Maschsee-Nordufer) und zweitens ein Eintrittsgeld von einem Euro, um die Besucherzahlen zu regeln. Gleiches gilt für den Traditionsstandort, auch wenn das etwas schwieriger zu händeln gewesen wäre. Wo Hans Nolte [HVG-Geschäftsführer, d. Red.] die Zahlen für seine Absperrungskilometer hernimmt, ist mir zwar schleierhaft, aber selbstdiese wären bezahlbar. Absperrungen kostet etwa 20 bis 50 Euro je nach Aufwand pro Meter. Bei einer Besucherzahl an guten Tagen von bis zu 15.000 Menschen käme bei einem Euro reichlich zusätzliches Geld in die Kasse.

Aber auch das ist eine Argumentation, die es erst gibt, seitdem die HMTG/HVG den Flohmarkt übernommen hat. Als eine der größten und ältesten Veranstaltungen in Hannover hat der Altstadt-Flohmarkt eine touristische Bedeutung, dessen Wert sich nicht als Profitcenter messen lässt. Der sekundäre Effekt für die Altstadt beispielsweise ist eindeutig. Der Flohmarkt ist in vielen Publikationen und Büchern sowie im Internet als eine Perle der Stadt Hannover erwähnt. Tourismus-Förderung ist immer zunächst ein Zuschussgeschäft. Es profitieren eben Sekundäreinheiten wie Gastronomie oder Einzelhandel oder schlicht auch die Frage des Images einer Stadt. Nicht umsonst war unser Imagepfleger jahrelang für den Flohmarkt zuständig – zu dessen Zeiten erwirtschaftete der Flohmarkt übrigens einen erheblichen Überschuss.

Jetzt schon von Schwierigkeiten zu sprechen, die Händler wieder hierher zu bekommen, ist ein völlig unnötiger Kassandra-Ruf. Wenn Herr Nolte Befürchtungen hat, soll er mal überlegen, wie man Anreize dafür schafft. Der Flohmarkt wird seit Jahren nur noch verwaltet. Es gibt keine Musik, keine Aktionen, keine Werbung, keinen Shop. Und trotzdem bleibt Hannovers Flohmarkt ein Leckerbissen, was an seiner Qualität und seiner Lage liegt.

Ständig rufen mich Menschen an, die nicht verstehen können, dass Hannovers Flohmarkt weg ist, auch Auswärtige. Aber wie soll man verstehen, dass man auf dem Stephansplatz-Markt inzwischen ohne Maske im Gedränge läuft, während es den beliebten Flohmarkt nicht gibt? Und wieso kriegen andere Städte das hin?

Der Flohmarkt wird von den Hannoveranern geliebt. Für viele ist oder war er mehr als nur ein Trödelmarkt: ein Treffpunkt, ein Ritual, eine Passion. Das alles ist leider nicht Sache der HVG. Dort ist der Flohmarkt ein Projekt, eine Last. Und im Stadtparlament? Wer weiß das schon? Man ist mit sich selbst beschäftigt. Thomas Mayer, Hannover, Freundeskreis Altstadt-Flohmarkt

HAZ-Leser Stefan Echterhölter aus Garbsen-Havelse: „Wo bleibt die Gleichbehandlung?“

Als ich an den beiden vergangenen Wochenend-Abenden die ausgelassen feiernden Menschenmassen am Steintor, bei der Bierbörse, am Stadion, beim Oktoberfest oder die Limmernden am Küchengarten gesehen habe, die dicht gedrängt, oft alkoholisiert und zumeist ohne Maske unterwegs waren, frage ich mich: Warum darf mein geliebter Altstadt-Flohmarkt weiterhin nicht stattfinden? Das ist doch grotesk. Stefan Echterhölter, Garbsen-Havelse

Von HAZ