Viele Lkw-Fahrer ignorieren das neue Gewichtslimit und fahren trotzdem über die Weidetorbrücke. Das Ergebnis: Der Zustand der Brücke hat sich in einem Monat laut Experten dramatisch verschlechtert. Auch unsere Leser diskutieren das Thema – und bieten Lösungsvorschläge an. Hier eine Auswahl an Leserbriefen.