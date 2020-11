Hannover

Gut 500 Menschen haben vor knapp einer Woche in Hannover gegen die Corona-Auflagen demonstriert. Die Teilnehmer trafen sich auf dem Opernplatz, wo sie den Arzt Bodo Schiffmann und den Verschwörungstheoretiker Samuel Eckert mit Applaus begrüßten. Die beiden Männer reisen derzeit durch die Republik, um den Zuhören mitzuteilen, was sie für die wahren Hintergründe der Corona-Beschränkungen halten. Die HAZ-Leser haben für diese Veranstaltungen wenig Verständnis.

Leserin Andrea Tiedemann : „Veranstalter zur Verantwortung ziehen“

Überall im Land das gleiche Bild bei den Demos dieser absolut egoistischen und verantwortungslosen Minderheit, die sich nicht mal schämt, bei Rechtsradikalen mitzulaufen. Die Polizei macht Lautsprecherdurchsagen, um auf die Einhaltung der Corona-Regeln hinzuweisen. Meiner Kenntnis nach müssen Demos angemeldet werden. Damit gibt es einen Veranstalter, an den man sich halten kann, wenn es zu Verstößen kommt. Warum bekommen die Veranstalter dieser Demos nicht eine empfindliche Geldstrafe aufgebrummt, wenn Regeln nicht eingehalten werden? Warum kann sich zum Beispiel ein Michael Ballweg (Gründer der Initiative Querdenken-711, d.Red.) einfach achselzuckend wegducken?

Anzeige

Lesen Sie auch: „Hunderte bei Corona-Demo in der City“

Die Mehrheit der Bevölkerung hat die Nase voll davon, dass eine Minderheit den Diskurs bestimmt und mit ihrem ignoranten Verhalten die ganzen Einschränkungen erst nötig macht. Andrea Tiedemann, Garbsen

Leser Carl Robert Brand : „Auflagen konsequentdurchsetzen“

Habe ich mich verlesen? Weil bei der Demo die bekannten Corona-Auflagen nicht eingehalten wurden, erfolgten Lautsprecherdurchsagen durch die Polizei, die mit Pfiffen und Gelächter beantwortet wurden. Ich hoffe doch sehr, die Polizei hat die Demo-Auflagen konsequent durchgesetzt und bei Nichteinhaltung die Demo folgerichtig aufgelöst. So wie es eigentlich die Regel sein sollte. Ansonsten bitte künftig einer Demo keine „Auflagen geben“, sondern „freiwillige Optionen anbieten“. Carl Robert Brand, Hannover

Leser Dr. med. Lutz Neumann : „Biblische Argumente fehlen“

In Ihrem Artikel bezeichnen Sie den Arzt Bodo Schiffmann als bekennenden Christen. Als Christ steht es mir nicht an, über seinen Glauben urteilen. Ich möchte ihm jedoch meine Sicht gegenüberstellen: Menschen, die mit Gott leben, leben auch mit Krankheiten. Schon in den ersten Büchern des Alten Testaments gab Gott seinem Volk Quarantäne-Regelungen und rief zum Social Distancing auf. Auch Jesus störte sich nicht an diesen Regeln oder erklärte sie für ungültig. Und nicht zuletzt Paulus rief im Römerbrief dazu auf, den Vorgaben der Regierungen Folge zu leisten.

Das Handeln unserer Regierung stimmt mit dem biblischen Grundgedanken zum Seuchenschutz überein; vor diesem Hintergrund gibt es für Christen keine biblischen Argumente, sich in dieser Art gegen den Kurs der Regierung zu stellen. Deshalb halte ich mich an die beschlossenen Regelungen – und ich begleite die Regierung, die Kranken, die Vorsichtigen und die nicht so Vorsichtigen und auch Bodo Schiffmann mit meinen Gebeten. Dr. med. Lutz Neumann, Langenhagen

Leser Ingrid und Rolf Günther : „Gesundheit istein hohes Gut“

Warum greift der Oberbürgermeister von Hannover nicht ein (mit einem Verbot), wenn abzusehen ist, dass Demonstranten ohne Mund-und-Nasen-Schutz so tun, als wenn sie das alles nichts angeht? Wir „Normalbürger“werden bestraft und sofort zur Kasse gebeten. Wären dann die Rechte überschritten, die ein Oberbürgermeister für seine Stadt hat?

Uns tun die armen Polizisten leid, die verhöhnt und ausgelacht werden. Es hat sicherlich jeder das Recht, seine Meinung kundzutun, wenn es im entsprechenden Rahmen passiert. Aber warum plant der Erste Bürgermeister von Hamburg, demnächst diese Demonstrationen zu verbieten? Die allgemeine Gesundheit ist ein hohes Gut und bestimmt höher einzustufen als besagte Versammlungen. Ingrid und Rolf Günther, Essel

Liebe Leserinnen und Leser, Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Leserin Simona Nitz : „Höhere Instanzen sind gefragt“

Frage: Wie ist der Umgang mit Menschen, die sich nicht an die Mund-Nase-Bedeckungspflicht halten zu bewerten? Antwort: Laut Polizei in Hannover, die die geringe Anzahl an Ordnungswidrigkeiten damit begründet, es handele sich um einen „Zwischenbericht“, heißt es: „Maskenverweigerer wären gezielt angesprochen worden.“ Ich hoffe auf die Konsequenz der Polizei weiterhin!

Dennoch: Eine Kundgebung ohne Mund-Nasen-Schutz sollte sofort aufgelöst werden! Wie gut wäre die direkte Umsetzung. Da sind höhere Instanzen gefragt, die sich nicht peinlich wegducken. Simona Nitz, Hannover

Lesen Sie auch: „750 Straftaten bei Corona-Demonstrationen in Berlin erfasst“

Leser Detlef Fuchs : Nicht querdenken , sondern nachdenken

Diese geistigen Tiefflieger sollten anstatt quer zu denken einfach mal nachdenken, das hilft manchmal. Es fehlen doch Pflegekräfte – schickt sie für eine Woche auf eine Corona-Station! Und immer dieses Gerede mit den Grundrechten. Für diese Menschen gelten die dann auch nur, wenn man was haben will, aber nicht, wenn man etwas bringen soll. Detlef Fuchs, Seelze

Von HAZ