24 Tage Heimarbeit pro Jahr – wenn es nach Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) geht, sollen Arbeitnehmer darauf bald einen gesetzlichen Anspruch haben. Der Vorstoß ist aber umstritten. Widerstand gibt es schon innerhalb der Regierungskoalition. Auch HAZ-Leser beteiligen sich an der Diskussion. Hier eine Auswahl von Leserbriefen:

Leser Thilo Schrumpf aus Burgdorf : Ein Heer von Datensklaven

Ich sehe die Euphorie zum Homeoffice mit sehr gemischten Gefühlen. Die im Moment absehbaren positiven Effekte auf Unfälle und Klima durch reduzierte Fahrten zur Arbeit werden meiner Ansicht nach durch langfristig auftretende gravierende Verwerfungen am Arbeitsmarkt zunichtegemacht.

Im Moment ticken viele Arbeitgeber noch so, dass sie lieber ihre Schäflein um sich scharen – sprich, die Arbeit soll im Betrieb erledigt werden.

Nun zeigt der Ausweg über Homeoffice, dass anscheinend bestimmte Arbeiten – und das sind oft die mit etwas höherer Qualifikation – von „sonstwo“ erledigt werden können. Und wenn die Arbeit nicht mehr an einen bestimmten Arbeitsort gebunden ist, ist auch nicht gesagt, dass sie immer von denselben Personen ausgeführt werden muss. Die Arbeit kann dann von irgendwem irgendwo auf der Welt erledigt werden.

Damit ist nach meiner Meinung der Weg in die Plattformwirtschaft, bei der Arbeiten ausgeschrieben werden und vom billigsten Anbieter ausgeführt werden, unausweichlich. Die klassischen Sachbearbeiter werden plötzlich zu Selbstständigen, die im Wettbewerb gegen mehr oder weniger die ganze Welt ihre Arbeitskraft zu Dumpingpreisen feilbieten müssen.

Wer selbstständig arbeitet, zahlt nichts in die Sozialkassen, Umlagerente und Arbeitslosenversicherung fehlen dann die Beiträge, da gerade die besser bezahlten Sachbearbeiter nichts mehr einzahlen.

Bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen, das wird für Gewerkschaften fast unmöglich, wenn es keine dauerhaft beschäftigte Belegschaft gibt, sondern Auftragnehmer in aller Herren Länder. So lässt sich kein wirksamer Druck auf die Arbeitgeber aufbauen.

Am Ende führt das ach so tolle Homeoffice zu einem Heer von Datensklaven, die zu Hungerlöhnen ihre Arbeitskraft anbieten müssen.

Von daher: Die Möhre „Klimaschutz“, die uns mit Homeoffice vorgehalten wird, lockt uns auf einen Weg, an dessen Ende der Klimaschutz einfach deshalb eintritt, weil wir uns unseren Lebensstil nicht mehr aus ideellen, sondern aus finanziellen Gründen leisten können. Deshalb bin ich bis auf Weiteres für so viel Arbeit wie möglich in echten Betrieben mit unbefristet Beschäftigten ohne gesetzlichen Druck in Richtung Homeoffice.

Am Ende wird Homeoffice kommen. Das ist unausweichlich. Aber dann soll niemand sagen, es gab keine Warnungen. Thilo Schrumpf, Burgdorf

Leser Heiko Bödeker aus Wennigsen : Sehr schön, aber voll daneben

Minister Heil reguliert, aber was und wozu? Da, wo es Änderungen geben müsste, passiert nichts!

Für mich ist Homeoffice die Normalität, seit 25 Jahren. Mein Arbeitgeber war nie ein Problem, aber das Finanzamt, etwa durch die Absetzbarkeit eines Arbeitszimmers. Ein Kampf und Krampf mit der Finanzverwaltung. Was ist denn mit der Steuererklärung, Herr Heil? Fahrten zur Arbeit gibt es im Homeoffice nicht, aber der neu eingerichtete Arbeitsplatz ist nicht anrechenbar, oder? Anstatt wild in der Gegend herumzuregulieren, wären einfache und klare Regeln für die Steuer hilfreicher. Und wenn die Kinderlein studieren, ein Semester ist verloren, aber das Kindergeld wird ab 25 Jahre gestrichen. Immer wenn es ums Geld der Bürger geht, um Steuern, wird nichts angepasst, aber populistische Heimarbeitsregeln.

Herr Heil: sehr schön, aber voll daneben. Heiko Bödeker, Wennigsen

Leser Rasmus Ph. Helt aus Hamburg : An den Niederlanden orientieren

Der Vorschlag von Hubertus Heil greift viel zu kurz. Schließlich ist der Digitalstau in der deutschen Wirtschaft, der sich sehr häufig auch in fehlender Diversität bei Führungskräften und nicht vorhandenen flachen Hierarchien für agile Teams widerspiegelt, so massiv, dass hier im bildlichen Sinne nur der Vorschlaghammer und keine Pinzette zum Abtragen verkrusteter Unternehmensstrukturen weiterhilft.

Deshalb sollte sich der Arbeitsminister lieber an den Niederlanden orientieren, wo es bereits seit Längerem eine viel weitergehende Regelung für das Recht auf Homeoffice gibt, zumal ebenfalls der zunehmende Fachkräftemangel insbesondere in Branchen wie der IT oder dem E-Commerce ein möglichst attraktives und vor allem modernes Arbeitsumfeld erfordert! Rasmus Ph. Helt, Hamburg

