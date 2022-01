Hannover

Wenn Autos halbseitig auf Fußwegen parken, wird es für die Fußgänger oft eng. Das soll sich jetzt ändern: SPD und Grüne in Hannovers Bezirksrat Mitte wollen, dass Autos künftig komplett auf der Straße parken – und sehen ihren Vorstoß als Modell für alle Stadtteile. HAZ-Leserinnen und -Leser diskutieren das Thema sehr kontrovers.

HAZ-Leser Thorsten Rector: Abstandsregel kaum beachtet

Richtig so. Wer einmal Kinder zum Beispiel auf dem Schulweg begleitet hat, der weiß, dass es so nicht bleiben kann. Oft kann man beim Überqueren der Straße kaum etwas sehen, die Fußwege sind eng zugeparkt. Die Regel, dass an Kreuzungen Abstand eingehalten werden muss, beachtet auch kaum jemand. Nur weil etwas schon immer so war, rechtfertigt dies ja keine Rechtsverstöße. Nur weil ich schon immer gestohlen habe und nicht erwischt wurde, rechtfertigt das auch ja nicht das Stehlen. Thorsten Rector, Hannover

HAZ-Leser Alexander Kietzke: Schwächere schützen

Ich begrüße sehr, dass die Stadt nun nach Jahrzehnten des geduldeten illegalen Parkens beginnt, sich für die schwächeren Verkehrsteilnehmer und damit für Recht und Ordnung einzusetzen. Das ist überfällig. Ich wünsche mir mehr Kontrollen auch für die Südstadt, denn hier wird oft illegal geparkt, sodass Menschen gefährdet werden oder einfach gar nicht mehr durchkommen. Übrigens gilt auch für bestehende Fußwege laut Verwaltungsvorschrift die Vorgabe, dass sich Menschen mit Kinderwagen und Rollstuhlfahrende ungehindert begegnen können müssen – das funktioniert mit 1,50 Metern Gehwegbreite leider nicht.

Es dürfte inzwischen auch den meisten Menschen in Hannover klar sein, dass für die Verkehrswende, die eine gerechtere Verteilung des Verkehrsraumes anstrebt, auch Kfz-Stellplätze im öffentlichen Raum wegfallen müssen. Ich wünsche mir, dass das einmal klar kommuniziert wird. Dem sogenannten Parkdruck kann durch eine intelligente Parkraumbewirtschaftung begegnet werden. Wer das alles nicht will, spricht sich gegen eine zukunftstaugliche Entwicklung der Stadt, den Schutz der Schwächeren und eine Steigerung der Lebensqualität in Hannover aus. Alexander Kietzke, Hannover

HAZ-Leserin Jobina Hohmeyer: Das Geld wird mit Autos verdient

Wozu sind die Straßen eigentlich da? Zum Fahren oder zum Parken? Auf den Fußwegen: in drei Stunden zwei Fußgänger. Besuche entfallen: Auto muss mit in die Wohnung genommen werden. Statt teurer Mietshäuser wären Parkhäuser angesagt. Zu den Fahrradstreifen kein Kommentar. Bei uns wird das Geld immer noch mit Autos verdient. Vergessen? Jobina Hohmeyer, Hemmingen

Falschparkern droht in Hannover künftig schneller ein Knöllchen. Quelle: Rainer Dröse

HAZ-Leser Götz Buchholz: Es gibt zu viele Autos

Sie schreiben: „Die Anwohner sind empört.“ Welche Anwohner denn? Ich bin auch ein Anwohner, und ich bin nicht empört, sondern begeistert, dass die Polizei dieses Problem endlich angeht. Auch der Satz „... fallen an Stellen, an denen bislang beidseitig geparkt wurde, eine Vielzahl von Parkplätzen weg“ ist falsch: Was da wegfällt, waren nie Parkplätze. Sondern immer nur Flächen, die unerlaubt zum Parken missbraucht wurden. Ich finde, Sie sollten in Ihrer Berichterstattung generell stärker berücksichtigen, dass es in Hannover nicht zu wenige Parkplätze, sondern zu viele Autos gibt.Götz Buchholz, Hannover

HAZ-Leser Wolfgang Nebendahl: Veränderungen sind notwendig

Attraktivität für Autofahrer hat Vorrang vor Sicherheit? Soll die von FDP und CDU eingeforderte Attraktivität für „einpendelnde“ und „anwohnende“ Autofahrer tatsächlich Vorrang haben vor dem Sicherheitsbedürfnis von Kindern und Fußgängern, den schwächsten Teilnehmenden am Verkehr? Das kann ich nicht glauben. Und ich glaube auch nicht, dass „die“ Anwohner empört sind. Viele Anwohner werden sich über mehr Sicherheit und weniger Behinderung freuen. Darüber, dass sie sich bei „Gegenverkehr“ nicht mehr an die Hauswand drücken müssen. Dass sie ihren Kinderwagen entspannter zur Eilenriede oder zur Lister Meile schieben können.

Ich muss seit Jahren kehrtmachen, wenn ein Gehweg zur Hälfte zugeparkt ist und auf der anderen Hälfte vielleicht ein Fahrrad am Laternenmast angeschlossen ist, ein E-Roller abgestellt ist, eine Mülltonne auf Entsorgung wartet, gelbe Säcke dort liegen oder Altpapier aufgetürmt ist. Zu Fuß kommt man vielleicht vorbei. Mit dem Kinderwagen kann man vielleicht über die Fahrbahn ausweichen. Aber im Rollstuhl muss ich zurück zur nächsten Querungsmöglichkeit auf die andere Straßenseite – oder einen anderen Weg suchen. Das ist gelebte Exklusion.

Politik und Verwaltung streichen jetzt nicht einen einzigen offiziellen Parkplatz. Jahrelange, problematische Nutzung rechtfertigt nicht die immerwährende Duldung oder gar Legalisierung der bisherigen Praxis. Die Korrektur im Verwaltungshandeln war überfällig, zumal immer breitere Autos immer schmalere Gehwegbereiche übrig lassen.

Ich zweifel nicht daran, dass nach der ersten Aufregung bei den meisten Autofahrern die Einsicht überwiegen wird, dass Veränderungen bei der gerechten Aufteilung der Verkehrsflächen notwendig sind – und eineinhalb Meter Gehwegbreite für Fußgänger sind gemessen an den reservierten Breiten für den motorisierten Verkehr sicher nicht überdimensioniert. Wolfgang Nebendahl, Hannover

Ein Ärgernis: Falschparker auf dem Gehweg, wie hier in der Eichstraße. Quelle: Rainer Dröse

HAZ-Leser Michael Schröder: Frischer Wind wird zum Sturm

Die Wähler wollten frischen grünen Wind im Rathaus, jetzt bekommen sie den Sturm zurück. Und es wird noch stürmischer. Michael Schröder, Hannover

HAZ-Leser Peter Behrens: SPD braucht klare Haltung zum Auto

Nachdem es in den letzten Jahrzehnten ein Gebot der Logik war, aus Gründen des Verkehrsflusses halbseitig den Bürgersteig zu benutzen, haben die Grünen wohl ein neues Mittel gefunden, der arbeitenden Bevölkerung weiter zuzusetzen, möglicherweise, um sie möglichst bald von ihrem Wohlstandssockel zu stürzen. Rätselhaft ist mir dabei, wie die SPD einen derartig weltfremden Zirkus mitmachen kann. Auf der einen Seite sind sie offensichtlich für einen deutlich größeren Schnellwegausbau sowie gegen ein Tempolimit auf Autobahnen, andererseits trägt die Partei Maßnahmen mit, die sich vor allem gegen ihre zumindest ehemalige Wählerklientel richten.

Bei den besagten neuen Falschparkern dürfte es sich vor allem um Arbeitnehmer handeln, die nach Feierabend verzweifelt nach Parkplätzen suchen. Dass jemand, der für eine logische Handlung dann mit 55 Euro abgestraft wird, weiter staatstragend und demokratiefreundlich eingestellt ist, wage ich zu bezweifeln. Anhand der künftigen Herausforderungen und des wirtschaftlichen Ungleichgewichts in Deutschland ist aber eine breite demokratische Masse dringend erforderlich. Die SPD sollte sich zu einer klaren Haltung zum Automobilverkehr durchringen, auch wenn es machtpolitisch Nachteile bringt. Peter Behrens, Hannover

HAZ-Leser Bernd Krüger: Stadt greift zu wenig durch

Endlich greift die Stadt einmal bei Parkverstößen durch. Wenn die Anlieger bemerken, dass Verstöße nicht bestraft werden, wird daraus schon ein Recht abgeleitet. In Bemerode werden seit längerer Zeit in Wohngebieten bei Lkw-Parkverbot über Nacht schwere Lkw und Sattelschlepper geparkt sowie Wohnwagen und andere Anhänger dauernd auf der Straße geparkt. Egal wie breit die Straße ist, es muss immer eine Durchfahrtsbreite von 3,05 Metern bleiben, sonst kann ich dort nicht parken. Auch nach mehreren Hinweisen beim Ordnungsamt wird dieses Verhalten in Bemerode nicht geahndet. Bernd Krüger, Hannover

HAZ-Leser Christian Seifert: Parken auf Radwegen gefährlicher

Gefährlicher als das Schrägparken finde ich das Parken auf den markierten Fahrradwegen, da zum Ausweichen ein Einreihen in den Autoverkehr erforderlich ist. Allein auf der Podbielskistraße zwischen Spannhagengarten und Lister Platz ist das von morgens bis abends vier- bis sechsmal erforderlich. Bußgeld mit Behinderung 70 Euro, mit Gefährdung 80 Euro. Christian Seifert, Hannover

Wenn Autos halbseitig auf dem Gehweg parken, bleibt anderen kaum noch Platz – beispielsweise Menschen im Rollstuhl. Quelle: Samantha Franson

HAZ-Leserin Angelika Brockmann: Mehr Verstand bei der Umsetzung

Ich bin begeisterte Fußgängerin und Radlerin, aber auch rücksichtsvolle Autofahrerin. Was jetzt jedoch auch in der Straße „Am Welfenplatz“ abgeht, ist ein Schildbürgerstreich. Ich frage mich, ob die Verantwortlichen nicht in der Lage sind, Entscheidungen bis zum Ende durchzudenken und Konsequenzen zu betrachten.

Seit mehr als 30 Jahren parke ich halb auf dem Gehweg. Letztens bin ich sehr freundlich von Politessen aufgeklärt worden – noch ohne Knöllchen –, dass dies ab sofort nicht mehr erlaubt und irgendwann Geld zu zahlen sei. Können die Verantwortlichen sich nicht mal vorher die Sachlage anschauen? Die Straße ist jetzt so eng, dass keine zwei Fahrzeuge aneinander vorbeikommen, Einparken ist nur mit der Gefahr des Beschädigens anderer Autos möglich, Rückwärtsfahren zwecks Ausweichen wird Standard. Es ist eine Frage der kurzen Zeit, dass Einsatzfahrzeuge von Polizei, Krankenwagen, Feuerwehr nicht durchkommen und unfreiwillig blockiert werden.

Warum hat man nicht gleich eine Einbahnstraße eingerichtet, Parkausweise für Anwohner verteilt, den gesamten Bereich für autofrei erklärt und nur noch „An- und Abreise“ für Bewohner eingerichtet. Bitte – mehr Verstand bei Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamtkonzepts. Angelika Brockmann, Hannover

HAZ-Leser Klaus-Peter Schneegans: Es gibt noch mehr Probleme

Mir fallen zu diesem Thema noch zwei weitere problematische Sachverhalte ein, die ein Verkehrshindernis darstellen: die inzwischen fast unzähligen Transporter von Internetbestellungen, die oft auf Bürgersteigen und Radwegen halten. Und die Postzusteller, die mit dem Fahrrad unterwegs sind und sehr häufig im Eiltempo die Fußwege benutzen. Ein Wunder, dass da offensichtlich noch nichts Ernsteres passiert ist. Klaus-Peter Schneegans, Hannover

Günther Wettklow: Eine gute Einnahmequelle

Die grün-rote Politik lässt wirklich keine Möglichkeit aus, um den Autofahrern die Benutzung des Pkw zu vermiesen. Die Argumente, dass es sich um eine Gefahrenabwehr-Maßnahme handelt, sind eindeutig ein Vorwand. Was jahrelang problemlos funktioniert hat, kann nicht plötzlich eine gefährliche Situation darstellen. Hier entsteht der Verdacht, dass durch den neuen Bußgeldkatalog die Situation neu bewertet wird. Eine gute Einnahmequelle, um die leeren Kassen zu füllen. Insgesamt wird ganz offensichtlich Jagd auf die Autofahrer gemacht – egal, ob Parkeinschränkungen, Innenstadtsperrungen oder rote Welle. Günther Wettklow, Pattensen

