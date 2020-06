Flüge nach Mallorca sind wieder möglich – und die ersten deutschen Urlauber sind in dieser Woche bereits von der Balearen-Insel zurückgekehrt. Auch am Flughafen Langenhagen landete am Donnerstag ein Ferienflieger. HAZ-Leser sehen die Rückkehr zum „normalen“ Urlaub allerdings eher kritisch.