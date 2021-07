Hannover

Falscher Müll, falsche Tonne: Sortieren Bürger in der Region Hannover ihren Müll falsch? Das legt zumindest eine Untersuchung des Abfallentsorgers Aha nahe. Das Unternehmen kommt zu dem Ergebnis: Bürgerinnen und Bürger könnten ihre Abfälle deutlich besser sortieren. Jeder Bewohner der Region Hannover verbraucht im Jahr durchschnittlich 158 Kilogramm Müll. Die Menge könnte allerdings viel geringer sein, wenn die Menschen den Abfall besser sortieren würden und ihn nicht einfach in den Restmüll werfen würden. Rund 60 Kilogramm Müll pro Person und Jahr müssten nicht im Restmüll landen, sondern könnten weiter- oder wiederverwertet werden, so der Geschäftsführer. Das entspricht einem Anteil von fast 40 Prozent an der Restmüllmenge. HAZ-Leser wollen diesen Vorwurf allerdings nicht auf sich sitzen lassen. Ihre Argumente: Die Leute sortierten ihren Müll falsch, weil das falsche Gebührensystem von Aha die Leute dazu zwinge. Und: Der Abfallentsorger solle seine Gebührenpolitik überdenken und die Mindestrestabfallmenge reduzieren. Hier lesen Sie eine Auswahl der Zuschriften.

HAZ-Leser Frank-Holger Steppuhn aus Burgdorf: „Aha hat Verhalten selbst verursacht“

Wie kann es sein, dass sich die Aha-Verantwortlichen über ein Kundenverhalten wundern, das sie selbst herbeigeführt haben? Vor einigen Jahren konnte jeder Verbraucher Restmüllsäcke in der benötigten Menge kaufen. Der hohe Preis war in Ordnung, denn dadurch wurde Müllvermeidung belohnt, was der Umwelt zugutekam. Dann stellte Aha dieses Prinzip komplett auf den Kopf.

Seitdem ist jeder verpflichtet, ein jährlich zugeteiltes Kontingent teuer zu kaufen, was im Folgejahr wertlos ist. Somit kassiert Aha mit jedem nicht genutzten Sack für eine Leistung, die gar nicht erbracht wird. Wie weit das Pflichtkontingent über dem tatsächlichen Bedarf liegt, kann man in den örtlichen Wochenblättern sehen, wo viele überzählige Säcke rollenweise mit Preisabschlag angeboten werden.

Auch die von Aha selbst veröffentlichten Zahlen sind deutlich: Von dem jährlichen Restmüllsackinhalt von 158 Kilogramm pro Person gehen noch 38 Prozent Wertstoffe ab, bleiben also noch 98 Kilogramm. Diese sollen in den vorgegebenen 26 Säcken von 20 Litern untergebracht werden. Das ergibt ein sehr unrealistisches Sackgewicht von 3,77 Kilogramm. Kein Wunder also, wenn sich unter diesen Bedingungen mancher sagt: Wenn ich schon die teuren Säcke kaufen muss, dann fülle ich sie auch und spare damit wenigstens etwas Sortierarbeit. Frank-Holger Steppuhn, Burgdorf

HAZ-Leser Harro Klaue aus Langenhagen: „Scheibenwischer im Restmüll entsorgen“

Eines Tages brachte ich diverse Teile zum Recyclinghof, unter anderem einen Autoscheibenwischer (Bestandteile: Metall, Gummi und Plastik). Auf meine Frage „Wohin damit?“ entgegnete der Mitarbeiter: „Was ist das?“ – „Ein Scheibenwischer vom Auto.“ – „Das können Sie hier nicht entsorgen, das müssen Sie mit dem Restmüll entsorgen!“ Wird jetzt die Aha-Analyse überdacht? Harro Klaue, Langenhagen

Für die Studie musste der Hausmüll bei Aha von Hand sortiert werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

HAZ-Leser Hans Kreuzer aus Hemmingen: „Gebührenpolitik überdenken“

Aha muss sich wohl selbst an die Nase fassen: Über viele Jahre hinweg haben wir die geringstmögliche Restabfallmenge gebucht, dennoch verbleibt am Ende des Jahres ungefähr ein Drittel der Abfallsäcke ungenutzt zurück. Nun sagt sich ein normaler Bürger: „Wenn ich schon so viel für die Müllentsorgung zahle, die Tonne oder die Säcke aber nicht voll sind, warum soll ich dann noch zusätzlich für Papiersäcke und Biomüllsäcke zahlen?“ Natürlich wandert bei vielen dann auch mal der Biomüll in den Restabfall und Papier folgt hinterher. Und kleine Elektrogeräte bringen viele deshalb vielleicht auch nicht zum Wertstoffhof.

Vielleicht sollte Aha seine Gebührenpolitik überdenken und die Mindestrestabfallmenge reduzieren. Wenn die Tonne voll wird, wird man sich wieder an die Mülltrennung erinnern. Aber das wäre Aha wahrscheinlich nicht lukrativ genug.Hans Kreuzer, Hemmingen

HAZ-Leser Thomas Giese aus Isernhagen: „Es sind ja nur volle Tonnen erwünscht“

Es ist doch logisch, warum viel im Restmüll landet. Aha hat uns doch so erzogen. Wenn man alle 14 Tage eine halb volle Tonne rausstellt, bekommt man einen Aufkleber, dass nur volle Tonnen gewünscht werden. Also landet viel mehr im Restmüll, als man eigentlich will, damit die Tonne voll wird.

Wünscht man eine kleinere Tonne, bekommt man die Antwort, dass es nicht geht, da die Mengen festgelegt sind, die jeder Bewohner verursacht. Egal ob es stimmt oder nicht. Dass Glas und Batterien im Restmüll landen, ist auch erklärbar. Wer sammelt denn monatelang Gläser, bis es sich lohnt, zum Container zu fahren? Früher gab es dafür die Glassäcke. Und wo kann man Batterien entsorgen? Auf den Wertstoffhöfen. Aber nicht jede Gemeinde oder Stadt hat einen. Also kommen die auch in den Restmüll. Thomas Giese, Isernhagen

Nicht jede Gemeinde oder Stadt in der Region Hannover hat einen eigenen Wertstoffhof, wie hier in Springe. Quelle: Marita Scheffler

HAZ-Leser Horst Rabe aus Wunstorf: „Kirschen dürfen nicht auf die Deponie“

Wir haben einen ziemlich großen Kirschbaum. In diesem Jahr waren viele Kirschen auf dem Baum. Doch leider hatten sie Würmer und waren somit für den menschlichen Verzehr nicht geeignet. Die Stare haben kräftig geholfen, den Ertrag zu minimieren. Trotzdem lagen Unmengen im Gras. Ich habe sie aufgesammelt, die anfallende Flüssigkeit auf dem Kompost entsorgt. Den Rest wollte ich zur Deponie in Kolenfeld bringen. Bei einem Anruf bei der Aha wurde ich belehrt, dass ich die Kirschen und Kerne in Biosäcken entsorgen könne. Eine Abfuhr nach Kolenfeld in den Bioabfall auf der Deponie sei nicht möglich, sie sei dann gebührenpflichtig. Horst Rabe, Wunstorf

HAZ-Leser Werner Loßin aus Isernhagen: „Entsorger erschwert Mülltrennung unnötig“

Die Hannoveraner sortieren den Müll wahrscheinlich deshalb schlechter als der Durchschnitt in Deutschland, weil sie einen weit unterdurchschnittlichen Entsorger haben, der seine Leistungen kontinuierlich reduziert. Erst wird die Abholung von Restmüll von sieben auf 14 Tage verschlechtert, und dann gibt es den tollen Rat, dass verdorbene Lebensmittel aus der Verpackung genommen werden sollen. Dass so was nach zwei Wochen fürchterlich stinkt, ist Aha offensichtlich unbekannt.

Ich bin sehr für vernünftige Mülltrennung, aber der Entsorger sollte das nicht unnötig erschweren oder gar unmöglich machen. Unter Dienstleistung verstehe ich ein anderes Gebaren. Werner Loßin, Isernhagen

Quelle: Tim Schaarschmidt

HAZ-Leserin Gisa Niggemeier aus Laatzen: „Beispiellose Überheblichkeit“

Die Überheblichkeit von Aha ist beispiellos. Das Jammern von Geschäftsführer Thomas Schwarz über falsche Mülltrennung ist scheinheilig und fällt Aha selber auf die Füße. Natürlich sortieren die Leute ihren Müll falsch. Das falsche Gebührensystem von Aha zwingt die Leute ja dazu. Wir sind ein Beispiel dafür: Wir sind ein Zwei­personenhaushalt. Unser echter Restmüll pro Woche beträgt allerhöchstens zwei Liter. Aha erhebt aber die Zwangsgebühren für 20 Liter pro Woche.

Hiergegen haben wir uns erfolglos gewehrt. Also stopfen wir den Sack mit Biomüll und Grünabfall voll. Denn dafür müssten wir ja noch einmal Abfallsäcke kaufen. Trotzdem haben wir am Jahresende noch 26 Restmüllsäcke übrig – die Hälfte der Zwangszuteilung von 52 Säcken.

Solange der Restmüll nicht nach tatsächlichem Volumen berechnet wird, so lange wird das Jammern von Aha über unzureichende Mülltrennung nicht abreißen. Gisa Niggemeier, Laatzen

HAZ-Leser Volker Ebeling aus Neustadt: „Bürger wurden drangsaliert“

Die Bürger sind immer wieder von Aha drangsaliert worden. Immer wieder mussten sich die Bürger gegen Aha wehren. Stichwort Tonne oder Sack, einmal Entscheidung getroffen und man kann nicht zurück. Die Größe der Restmüllsacke konnte man erst nach Protesten ändern. O-Tonne, Verlängerung der Abholzeiten bei Restmüllsäcken und so weiter. Häufig wurden Kostengründe für die Veränderungen angeführt, dabei ist Aha im Vergleich wahrlich kein günstiger Abfallentsorger.

Jetzt hat man im November den Restmüll untersucht und benötigte mehr als ein halbes Jahr, um ein Ergebnis zu präsentieren. Welche nicht kundenfreundlichen Pläne hat man bei Aha schon wieder im Kopf? Kommen diese Pläne vor oder nach der Kommunalwahl auf den Tisch? Dass das Regionsparlament in Aha-Fragen nicht immer gut aussah, kann keiner bestreiten. Es bleibt leider nur zu hoffen, dass die Politiker der Region sich ihrer Verantwortung bewusster werden. Volker Ebeling, Neustadt

HAZ-Leser Ulrich Günther aus Uetze: „Müllvermeidung hilft“

Was bitte denken die Politiker, wo der Bürger alte Eimer, Plastikgießkannen und Formkunststoffe aus dem Onlinehandel, nur mal als Beispiel, entsorgt? Natürlich im Restmüll. Denn da müssen wir sowieso ein festes Müllvolumen bezahlen, das nur mit tatsächlichem Restmüll regelmäßig nicht ausgenutzt wird.

Mein Fazit: Politik und Verwaltung haben das ehemals vorhandene Problembewusstsein vieler Bürger planmäßig, wenn wohl auch unwissend, vor die Wand gefahren und geben uns Bürgern nun auch noch die Schuld dafür. Ich als sehr pro­blembewusster Umweltwissenschaftler habe jedenfalls meine früher sehr ausgeprägten Entsorgungsbemühungen aus diesen Gründen eingestellt. Was hilft, ist nachhaltiges Denken und Müllvermeidung, aber die Wertstofftrennung in der Region Hannover ist ein funktionsloses Feigenblatt. Ulrich Günther, Uetze

HAZ-Leserin Vanessa Kaun aus Seelze: „Biomüll sinnvoll entsorgen“

Eberhard Wicke hat recht mit seiner Forderung nach einem Konzept für die Region. Mich ärgert es täglich, dass wir keine Möglichkeit haben, sofern wir keinen Platz für eine extra Tonne oder einen Kompost haben, den Biomüll sinnvoll loszuwerden. So würden zwei Drittel unseres Restmülls eigentlich in die Biotonne gehören, entsprechende Tüten kosten aber viel Geld. Und so viel Restmüll, wie für uns berechnet wurde, produziert eh keiner.

Wie wäre es also mit mehr „Müllinseln“, zu denen man auch Biomüll hinbringen dürfte? Beim Plastikmüll ist vor allem die Industrie gefragt, immer gleiches Plastik innerhalb einer Verpackung zu verwenden, damit es auch recycelbar ist. Vanessa Kaun, Seelze

HAZ-Leserin Heidemarie Richling aus Pattensen: „Einfach viel zu viel Restmüllvolumen“

Vor einigen Jahren kaufte man die schwarzen Müllsäcke jahrgangsübergreifend im Supermarkt. Man bezahlte also nur die Säcke, die man auch verbraucht hat. Jetzt bekommt man Müllsäcke nach Personenzahl zugeteilt nur für ein Jahr. Danach wird Müll in Vorjahressäcken nicht mehr mitgenommen. Ich habe viele Säcke verschenkt. Trotzdem sammeln sich bei mir jedes Jahr nicht verbrauchte schwarze Säcke. Das ärgert mich!

Und so habe ich vor einiger Zeit beschlossen, keine zusätzlichen Biosäcke mehr zu kaufen, sondern meinen Biomüll zusammen mit dem Restmüll zu entsorgen. Papier und Plastik trenne ich allerdings nach wie vor akribisch. Heidemarie Richling, Pattensen

