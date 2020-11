Hannover

Die Verkehrspolitik der Landeshauptstadt steht in der Kritik, wieder einmal. Denn der Südschnellweg soll zu einer Breite ausgebaut werden, die nahezu identisch ist mit Autobahngrößen. Gegen diese Überlegungen wächst die Kritik in Hannover. Dass hingegen kein Radweg geplant ist, sehen viele HAZ-Leser hingegen entspannt. Lesen Sie hier eine Auswahl der Leser-Reaktionen:

Lesen Sie auch: Streit um neuen Südschnellweg: Wer hat den Radweg vergessen?

Leser Bernhard Gilg aus Hannover : „Kein Verlust“

Wieso müssen Radwege in Deutschland eigentlich immer entlang von zum Teil viel befahrenen Straßen verlaufen? Ich jedenfalls versuche immer, möglichst nicht da zu fahren, wo viele Autos unterwegs sind, um den Gestank von Dieselabgasen und Feinstaub zu vermeiden. Insofern empfinde ich den „vergessenen“ Radweg nicht als Verlust.

Die geplante Breite halte ich jedoch auch für übertrieben. Warum muss man jetzt mit Tempo 100 durchs Stadtgebiet brettern dürfen, die bisherigen 80 Stundenkilometer tun es doch auch. Die gewonnenen 15 Sekunden verschwinden im Berufsverkehr sowieso an den Ampeln des Landwehrkreisels. Bernhard Gilg, Hannover

Leser Eggo Reemtsema aus Hannover : „Reines Lippenbekenntnis“

Das Gezerre entlarvt die Verkehrswende als das, was sie wohl leider ist: ein reines Lippenbekenntnis. Eggo Reemtsema, Hannover

Leser Dirk Harms aus Laatzen : „Viele Wege führen zum Ziel“

Zum fehlenden Radweg bei der Südschnellwegplanung verweise ich auf das Beispiel der Hunte-Hochbrücke der A29 östlich von Oldenburg, wo nach abgeschlossener Planung trotz Einseitenlast nachträglich auf der Westseite der Brücke mit herrlicher Sicht auf die Stadt Oldenburg ein Radweg untergehängt wurde. Hier in Hannover mag es daneben Höhenprobleme geben, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Es gibt viele Wege, die zum Ziel führen. Dirk Harms, Laatzen

Leser Hartmut Gärtner aus Hannover : „Kein Radweg an die „Autobahn“

Meine erste größere Radtour habe ich 1950 von Hannover nach Würzburg und zurück gemacht. Seitdem bin ich als leidenschaftlicher Radfahrer noch nie auf die Idee gekommen, dass praktisch auf einer „Autobahn“ auch noch ein Radweg gebaut werden muss. Für Radfahrer, die das gerne wollen, sollte man die Standstreifen (2,50 Meter) freigeben, die man auf Kosten des Mittelstreifens auch noch breiter machen kann. Den Bund sollte man verpflichten, in der Leineaue einen Radweg nach allen Regeln der Baukunst zu bauen, wie es die Stadt Hannover jüngst an der Ihme zwischen Schnellem Graben und Calenberger Loch gemacht hat. Bei den kurzen Zeiten des Hochwassers dürfte auch für den Rest der Radfahrer die Benutzung der Standstreifen zumutbar sein. Der Radweg am Südschnellweg übrigens würde eine zusätzliche Versiegelung bringen, während der Radweg in der Leineaue ja schon vorhanden ist. Hartmut Gärtner, Hannover

Der Südschnellweg in Hannover. Quelle: Google-Earth

Leser Christian Hacke aus Hannover : „Gibt es überhaupt Interesse?“

Geht’s noch kleinkarierter? Jetzt werden Fahrzeiten (50 beziehungsweise 15) schon in Sekunden als Argumente aufgeführt! Gibt es überhaupt Interesse am Fahrradweg neben einer Schnellstraße? Ich sehe kommen, dass durch solche Einwendungen das dringende Vorhaben auf Jahre verzögert wird und Hannover einmal mehr seinem „Schilda“-Ruf gerecht wird. Schade! Christian Hacke, Hannover

Leser Dieter Kühne-Werkmeister aus Hannover : „Dringend Radverkehr einbeziehen“

Der Titel des Artikels lässt aufhorchen. Dabei ist es egal, ob der Radweg wirklich vergessen oder bewusst verhindert wurde. Beide Möglichkeiten zeigen das Desaster der Stadtplanung auf. Damit liegt die Schuld gewiss nicht nur bei der Stadt, die ja zunächst den Radweg unterstützt hat, bis er in Vergessenheit geriet. Das Fahrzeug, was wohl die geringsten negativen Einflüsse auf das Klima hat, wird ausgelassen. Es fällt auch gar nicht auf, wenn es aus der Planung verschwindet. Hierzu passt durchaus die schlechte Benotung der Stadt Hannover bezüglich des Radverkehrs.

Damit möchte ich zumindest die Bemühung für den Radverkehr durch die Stadt nicht unter den Tisch fallen lassen, aber es zeigt sich doch, dass das Denken und Planen im Bereich des Straßenverkehrs weiter an Kraftfahrzeugen orientiert ist. Dabei zeigt sich sehr deutlich, wie wichtig das Umdenken im Straßenverkehr geworden ist. Der Straßenverkehr nimmt weiter zu, dabei sind schon jetzt die Straßen nicht mehr in der Lage, die Menge der Fahrzeuge zu fassen. Das gilt in gleicher Weise für den bewegten wie für den ruhenden Verkehr. Die Folgen sind Stauungen und Schlangen auf den Straßen und zur gleichen Zeit aber auch mangelnde Parkplätze. Dabei präsentiert die Autoindustrie von Jahr zu Jahr größere Fahrzeuge, die die Situation noch verschärfen.

Wer eine Verbesserung der Verkehrssituation erreichen möchte, sollte sich dringlich für eine Verbesserung des Radverkehrs einsetzen. Hilfreich könnten die Beispiele aus Kopenhagen und den Niederlanden sein. Es ist dringend notwendig, den Radverkehr in die Planung einzubeziehen, um die ständigen Konflikte zwischen Rad- und Autoverkehr auf der einen und den Fußgängern auf der anderen Seite endlich zu verhindern. Ein „Vergessen“ können wir uns nicht mehr leisten. Dieter Kühne-Werkmeister, Hannover

Lesen Sie auch: Der neue Südschnellweg wird so breit wie eine Autobahn: Es regt sich Protest

Leser Ulrich Stark aus Hannover : „Zeit für eine Revision“

Die Verkehrspolitik der Stadt wirkt aus der Zeit gefallen. Die Sorglosigkeit in Bezug auf die notwendige Verkehrswende ist erschütternd. Da zieht man noch schnell an den Bürgern vorbei ein lange geplantes Projekt durch, welches eine städtische Durchgangsstraße zu einer Autobahn „aufwerten“ soll. Wie gut, dass die Aufmerksamkeit bei diesem Vorhaben auf den geplanten Tunnel gerichtet ist und damit die Verbreiterung der Straße auf 25 Meter aus dem Blick fällt. In Zeiten, in denen die Reduzierung des privaten Verkehrs als klimapolitisches Muss gesehen wird, schafft Hannover in Hillebrechtscher Manier eine weitere vergrößerte Verkehrsachse, welche die Anwohner mit mehr Lärm und Staus belästigt und das zu durchquerende Naturschutzgebiet noch stärker schädigt.

Doch wir leben in einer Zeitenwende. Eine Baumaßnahme wie diese ist dem Bürger nicht mehr zu vermitteln. Es ist Zeit für eine Revision dieses Vorhabens. Neuverhandlungen mit dem Bund als Geldgeber, dessen Verkehrsminister alles tut, um eine Verkehrswende zu erschweren, mögen schwierig sein. Eine Auseinandersetzung könnte aber auch bundesweit dabei helfen, neue Wege zur Umgestaltung der Verkehrspolitik zu finden.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Onay: Die verschnarchten Altparteien brauchen eine Intervention von außen. Denn so ein Bauvorhaben hat Hannover nicht verdient. Ulrich Stark, Hannover

Breit: Der neue Südschnellweg. Quelle: Felix Riemenschneider

Leser Detlef Grell aus Hannover : „Nichts ist in Ordnung“

Unfassbar: die Autobahn aus dem Nichts. Umgangssprachlich werden die hannoverschen Schnellwege schon immer Stadtautobahn genannt. Man darf tatsächlich schon heute in einigen Bereichen unfassbare 100 Stundenkilometer fahren, übrigens ganz ohne Standspur. Wirklich unfassbar: Da will der Bund noch in diesem Jahr Straßen für Autofahrer sicherer machen. Das Naturschutzgebiet wird von dieser Fast-Autobahn auf unfassbare Weise bereits jetzt durchquert. Aber bedrohlich wird das sicherlich erst, wenn der Verkehr von 45 000 auf 55 000 Fahrzeuge pro Tag ansteigt. Warum klingt das stets ein bisschen so, als wäre die Welt wieder in Ordnung, wenn denn nur der Radweg daneben gebaut würde? Bitte bauen! Das wird interessant. Detlef Grell, Hannover

Leserin Doris Koch aus Hannover : „Naherholungsgebiet wird geopfert“

In der Ricklinger Masch liegt ein wertvoller, als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesener Auenwald, der dem Ausbau des Südschnellweges zum Großteil zum Opfer fallen würde. Darüber hinaus befindet sich hier eines der wichtigsten Naherholungsgebiete für die Bürger im Südwesten Hannovers. Es gibt naturnahe Spazier- und Radwege, die Kiesteiche werden im Sommer als Badeseen stark frequentiert, und auch das Ricklinger Freibad liegt in diesem Bereich. Sollte der autobahnähnliche Ausbau des Südschnellweges wie geplant realisiert werden, würde dieses Naherholungsgebiet komplett entwertet werden – neben dem Flächenverbrauch geht es ja auch um die erhöhte Lärm- und Abgasbelastung, die bei gesteigerter Verkehrsdichte und Tempo 100 unvermeidlich wäre.

All dies soll offenbar geopfert werden, um an die Bundesmittel für den Ausbau des Schnellweges als Autobahnzubringer zu kommen, aufgrund einer Planung, die aus dem letzten Jahrhundert stammt und den heutigen Notwendigkeiten keinerlei Rechnung trägt. Eine Investition zum Vorteil Hannovers, wie von der Kommunalpolitik gelobt, kann ich hier nicht erkennen. Doris Koch, Hannover

Leser Hans Cronau : „Perspektivloses Gegeneinander

Es entsteht ein bedrückender Eindruck mangelnder Koordination und von Perspektivlosigkeit. Auf der einen Seite ein grüner Oberbürgermeister, der ohne erkennbare langfristige Planung versucht, die Flächen für den Autoverkehr zu reduzieren in einer Innenstadt, in der kaum noch jemand wohnt. Auf der anderen Seite eine Landesbehörde, die die Flächen einer Straße, die auf diese Innenstadt zielt, erheblich ausweitet, zulasten einer geschützten Landschaft. Begründet wird dies mit „Standards“, die offenbar nicht hinterfragt werden können, obwohl der Schnellweg auch in der geringeren Breite seine Funktion erfüllt hat. Einzig erkennbare „Verbesserung“ des Projekts, das ohne den Tunnel offenbar 220 Millionen Euro kostet: Man darf jetzt 100 fahren!

Wäre es nicht an der Zeit, dieses perspektivlose Neben- und Gegeneinander zu beenden? Müssten sich nicht Politiker von Land, Region und Stadt unter fachkundiger Beratung zusammensetzen, um die Fragen zu klären, die den Bürgern auf den Nägeln brennen: Welche Funktion soll und kann die City der Landeshauptstadt für die Region haben? Wie kann eine Verkehrsplanung aussehen, die den Herausforderungen des Klimawandels gerecht wird? Wie wirken sich die Strukturveränderungen im Einzelhandel und die notwendige „Verkehrswende“ aus?

Wenn für diese Fragen plausible Antworten vorliegen, wäre eine strukturierte öffentliche Diskussion sinnvoll. Und erst dann wäre es legitim, Hunderte Millionen aus Steuergeldern für konkrete Maßnahmen auszugeben. Hans Cronau, Hannover

