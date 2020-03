Pflege-Soli einführen

Zum Artikel „Die Mathematik der Krise“ vom 20. März: Zunächst einmal danke an alle, die durch ihre Arbeit dafür sorgen, dass das Leben trotz der äußerst bedrohlichen Situation irgendwie weitergeht. Insbesondere die Mitarbeiter im Einzelhandel und das medizinische Personal. Beide Gruppen erfahren schon seit langer Zeit weder adäquate Bezahlung noch Wertschätzung in einem Maße, wie es eigentlich angebracht wäre. Wie wichtig beispielsweise Pflegende sind, wird in dieser Krisenzeit überdeutlich.

Unser Gesundheitssystem hat sich krank gespart. Diejenigen, die sich für einen medizinischen oder pflegenden Beruf entschieden haben, werden alleingelassen mit schlechter Bezahlung und zum Teil katastrophalen Arbeitsbedingungen. Ausbaden müssen wir das alles am Ende selbst, denn jeder von uns wird eines Tages ihre Hilfe brauchen.

Vielleicht bietet uns die aktuelle Krise die Chance für ein Umdenken. Dass wir ausreichend viele und qualifizierte Mitarbeiter in den medizinischen und pflegenden Berufen haben, ist für uns alle wichtig. Um diese Berufe für noch mehr Menschen attraktiver zu machen, reicht es aber nicht aus, nur die Gehälter zu erhöhen, man muss auch die Rahmenbedingungen verbessern – das heißt, für die Krankenhäuser vor allem ausreichend Personal vorzuhalten, damit die Last auf mehrere Schultern verteilt werden kann.

Die finanziellen Folgen können die Kliniken aber nicht allein bewältigen. Wir leben in einer Solidargemeinschaft und als solche sollten wir auch handeln. Pflegende und medizinische Versorgung gehen uns alle an. Deshalb sollte ein Pflegesoli eingeführt werden, der ausschließlich dafür genutzt werden darf, die finanzielle Situation dieser Berufe zu verbessern und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Darüber hinaus wäre es sinnvol, etwa den Lohnsteuersatz für diese Berufe deutlich zu senken, was die entsprechenden Nettoeinkommen deutlich erhöhen würde. Im Gegenzug müssten alle anderen natürlich ein bisschen mehr zahlen. Wenn man da mit Augenmaß vorgeht, tut es dem Einzelnen nicht wirklich weh, verbessert aber die Situation in der Pflege.

So wie bisher können wir jedenfalls nicht weitermachen! Hoffen wir, dass wir die aktuelle Krise überstehen und daraus für die Zukunft lernen, denn die nächste Epidemie wird sicher irgendwann kommen.

Krankenhäuser sind keine Profitcenter

Zum Artikel „Bund bessert bei Krankenhäusern nach“ vom 23. März: „Nach heftiger Kritik der Krankenhäuser ...“ Nun wird es mehr Geld geben. Das eigentliche Problem, der eigentliche Skandal ist doch aber, dass die Kliniken – einer der wichtigsten Eckpfeiler der Grundversorgung – überhaupt am finanziellen Gängelband hängen, und das nicht erst, seit Corona unser Kranken(haus)system zum Prüffall hat werden lassen. Der perfide Ansatz, dass Kliniken „profitabel“ sein müssen, ist der Grund dafür, weshalb jetzt diese Diskussion geführt werden muss.

Krankenhäuser zu privatisieren, sie privatwirtschaftlichen und somit profitablen Kriterien unterzuordnen, war eine fatale Fehlentscheidung. Krankenhäuser können und dürfen niemals „Profitcenter“ sein. Hier haben Politik und Politiker in einem Maße versagt, was nach Corona nicht ohne Konsequenzen bleiben darf. Das Gesundheitswesen gehört nicht in private Hände. So ist absehbar, dass vieles von dem Geld, was jetzt für alle Kliniken fließen wird, in Taschen landet, wo es nicht hingehört.

Warum nicht Hotels umwandeln?

Zum Artikel: „Entsteht eine Behelfsklinik auf dem Messegelände?“ vom 24. März: Auf dem Messegelände soll eine Behelfsklinik gebaut werden, das kostet Geld und Zeit, andererseits stehen große Hotels mit ausgestatteten Zimmern leer, was auch Geld kostet. Wäre es nicht sinnvoller, geeignete Hotels in eine Behelfsklinik umzuwandeln? Dort gibt es WCs in ausreichender Menge, eine Küche für viele Menschen ist im Haus, und das Defizit des Hotels könnte reduziert werden? Warum das nicht klappen könnte, wird im Artikel leider nicht erwähnt. Eventuell ließe sich sogar das große ehemalige Hotel gegenüber dem Neuen Rathaus nutzen, für das es anscheinend keine sinnvolle Nutzung mehr gibt. Ich würde gerne in der Zeitung lesen, warum es in den Messehallen passieren soll.

Geschäft geht vor Menschenleben

Zum Artikel: „Entsteht eine Behelfsklinik auf dem Messegelände?“ vom 24. März: Nun baut man Behelfskliniken – und vor nicht einmal zehn Jahren hat man das Oststadtkrankenhaus abgerissen und die Lungenklinik in Berenbostel geschlossen! Auf dem Gelände des Oststadtkrankenhauses werden jetzt teure Wohnungen gebaut. Das zur gleichen Zeit geschlossene Krankenhaus Springe steht noch. Warum wird es nicht wiederbelebt? „Es stehe zum Verkauf“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau vor einigen Tagen. Geschäft geht vor Menschenleben.

Not macht erfinderisch

Zum Artikel „Ein Stresstest für die Gesellschaft“ vom 20. März: Ich finde es erstaunlich, dass es in unserem Land so schwer ist, Schutzkleidung für das medizinische Personal zu bekommen. Sind wir in Deutschland nicht in der Lage, kurzfristig Plastikschutzkittel zu produzieren? Es gibt doch auch die Möglichkeit, einfache Regenmäntel für derartige Zwecke zu benutzen. Auch Regnponchos aus kräftigerem Material dürften eingesetzt werden können – schließlich hat man auch schon Maleroveralls „zweckentfremdet“. Also bitte: Not macht erfinderisch.

Notstand vor Datenschutz

Drastisch bestrafen

Zum Artikel „Diebe stehlen Masken aus der MHH“ vom 23. März: Unglaublich, zu welchen Schandtaten verdorbene Charaktere fähig sind. Die Justiz sollte sich überlegen, hier nicht von einem Diebstahl, sondern von einer beabsichtigten schweren Körperverletzung nach Paragraf 225 des Strafgesetzbuches auszugehen. Solch ein gemeinschaftsschädigendes Verhalten sollte drastisch und mit Freiheitsentzug bestraft werden.

Privilegien prüfen

Zum Artikel „Desinfektionsmittel werden knapp“ vom 25. März: Desinfektionsmittel dürfen also zurzeit nur von Apotheken und Pharmaherstellern produziert werden. Warum? Auch andere Betriebe können das. Aber die alten Privilegien der Apotheken sind ja tabu. Es wird Zeit, dass sie untersucht werden und nur diejenigen bestehen bleiben, die wirklich notwendig sind. Die Herstellung von Desinfektionsmitteln gehört wohl nicht dazu.

Beruf verfehlt

Zum Interview „Sollten Studenten in der Corona-Krise als Pflegekräfte eingesetzt werden, Frau Kreitlow?“ vom 15. März: Um unseren medizinischen Nachwuchs müssen wir uns wahrlich keine Sorgen machen: Wenn Gefahr droht, können wir sicher sein, dass er sich dieser gar nicht erst aussetzen möchte. Anders lassen sich die irritierenden Aussagen der AStA-Vorsitzenden der MHH, Annika Kreitlow, nicht interpretieren. Helfen bei der Pflege kranker Menschen würden die Medizinstudenten während der Corona-Krise schon, aber nur freiwillig, bezahlt und nur dann, wenn das als Praktikum angerechnet wird. Und für die Gesundheit der Studenten müsse gesorgt sein – ach was!

Da fragt man sich, warum sich unsere angehenden Ärzte überhaupt für ein Medizinstudium entschieden haben. Offensichtlich nicht, um Menschen in Not zu helfen und in dieser besonderen Situation etwas für das spätere Berufsleben zu lernen. Wer als angehender Mediziner in einer drohenden Krise unseres Gesundheitssystems zuallererst an sich denkt, hat den Beruf verfehlt.

Den Nächsten im Blick haben

Zur Berichterstattung überdie Corona-Krise: Pflegende und Ärzte, die Kassiererin, der Postbote und andere Berufsgruppen sind in dieser Zeit der Corona-Krise hoher Belastung und Stress ausgesetzt. Für Eltern ist es eine große Herausforderung, die viele freie Zeit mit den Kindern gut zu gestalten. Für die meisten von uns ist es eine Zeit des erzwungenen Innehaltens: reduzierte oder gar keine berufliche Arbeit, keine Veranstaltungen, Freizeitangebote, Treffen mit Freunden ... Viele Aktivitäten des Lebens sind zum Stillstand gekommen. Damit müssen wir lernen umzugehen.

Und in diesem Innehalten liegt eine Chance. Wir klagen oft darüber, dass wir so gehetzt sind und das Leben übervoll ist. Jetzt ist alles heruntergefahren. Jetzt ist für die meisten auf einmal Zeit im Überfluss da. Es ist Zeit einmal grundlegende Fragen des eigenen Lebens zu bedenken: Was gibt mir Halt, Mut und Hoffnung in einer solchen Krise? Was zählt in meinem Leben wirklich? Was ist mir ganz wertvoll und hatte im Alltagsstress zu wenig Platz? Vielleicht werden alte Freundschaften neu bedeutsam. Jetzt ist Zeit für ein Telefonat. Was möchte ich jetzt oder in Zukunft verändern? Auch in der Partnerschaft ist es eine Chance, sich einmal in Ruhe Zeit zu nehmen: Was ist uns gemeinsam wertvoll? Was wollen wir ändern? Zeit mit Kindern bei gemeinsamen Mahlzeiten zu haben, ist eine Chance über das zu sprechen, was sonst wenig Raum hat. Auszutauschen und zu hören, was wir aneinander schätzen.

Auch gesellschaftlich kann diese Krise unser Miteinander verändern. Es wird offensichtlich, dass ein überzogener Individualismus nicht trägt. Nur gemeinsam können wir diese Herausforderung bewältigen. Das ist die Botschaft, die alle Verantwortungsträger jetzt zu Recht predigen. Und es ist schön zu sehen, wie viele Zeichen der Solidarität entstehen. Die Krise kann uns helfen, den Nächsten mehr im Blick zu haben. Das wäre ein andauernder Segen für uns alle!

