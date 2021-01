Hannover

Der Zwist schien schon beendet – doch jetzt geht das Tauziehen um das Glasfenster der Marktkirche Hannover in die nächste Instanz. Die Gegner des Fensters legen Berufung gegen das Urteil ein, das dessen Einbau erlaubte. Das umstrittene rund 150.000 Euro teure und 13 Meter hohe Buntglasfenster zeigt neben einer Luther-Figur unter anderem fünf dicke Fliegen. Das würde die ursprüngliche Konzeption des Kirchenraums zerstören, sagen die Gegner des Projekts. Die Gestaltung von Kirchen sei als Akt der Religionsfreiheit anzusehen, daher dürfe die Gemeinde das Fenster installieren, sagt hingegen das Landgericht. Das meinen HAZ-Leser:

HAZ-Leser Roland Sturm aus Hannover : „Gefühlswelt berücksichtigen“

Es wird wegen des umstrittenen Fensters in der Marktkirche keine Ruhe einkehren, wenn nicht auch die Gefühlswelt der Menschen, die die Kirche besuchen, berücksichtigt wird. Dies bezieht sich auf zwei Aspekte: erstens auf den Entwurf von Markus Lüpertz mit fünf Schmeißfliegen im Kirchenfenster, die eine negative Assoziation hervorrufen, aber auch durch seine Haltung, „über Gott zu stehen“. Lüpertz ist im Übrigen zum Katholizismus konvertiert. Zweitens auf den „Spender“, den nicht unumstrittenen Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der sich wohl ein „Denkmal“ setzen will und dies gerade in der Marktkirche!

Diese beiden Umstände kann und hat das Gericht in seinem Urteil richtigerweise nicht bewertet. Das Urteil weicht aus, indem es alles als einen „Akt der Religionsfreiheit ansieht und daher die Gemeinde das Fenster einbauen darf“. Die verfehlte Symbolik mit fünf Schmeißfliegen bleibt unberücksichtigt! Vielleicht besteht nun die Chance, dass bei der eingelegten Berufung auch solche „emotionalen“ Zusammenhänge Berücksichtigung finden.

Die vielen Beiträge, die bisher auch in der HAZ wiedergegeben wurden und sich auf diese Aspekte beziehen, finden wenig Echo, vor allem nicht beim Kirchenvorstand. Man sollte doch die Meinung der Menschen einbeziehen, die zu den regelmäßigen Besuchern der Kirche gehören. Roland Sturm, Hannover

HAZ-Leser Eckhard Martens aus der Wedemark: „Wie ein Streit unter Kleinkindern“

Gebt euch die Hand! Der Streit um das Reformationsfenster wird dem weit über Hannover hinaus bekannten Charakter der hannoverschen Marktkirche nicht gerecht. Das ist, wie wenn sich kleine Kinder zanken. In der Regel hilft da Schlichten und ein gangbarer Kompromiss, bei dem alle Seiten Federn lassen und nachgeben müssen. Strittig sind ja auch die fünf überdimensionierten Fliegen im Kirchenfenster.

Ein salomonischer Vorschlag zur Güte: Altkanzler Schröder verzichtet auf die Fliegen, Herr Lüpertz stellt sein Recht auf künstlerische Freiheit in diesem Punkt nach hinten und Herr Bissen gibt seinen Widerstand auf. Die Zeit ist heute eine andere als kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, und ein wenig bunte Farbe ist doch gar nicht schlecht. Vielleicht findet sich für die Fliegen ja auch noch irgendeine andere Verwendung. Dann könnte auf kurzem Dienstweg schon bald alles doch noch gut werden. Also liebe Streithähne – gebt euch die Hand! Eckhard Martens, Wedemark

HAZ-Leser Wolfgang Hennes aus Barsinghausen : „Wie kommt es zum Urheberrecht?“

Der Streit geht in die nächste Runde. Kann jemand erklären, wie es zu einem Urheberrecht kommen kann, wenn das Gebäude fast 1000 Jahre alt ist und der renovierende Architekt für seine Arbeit bezahlt wurde? Muss nun jeder seinen Architekten fragen, wenn er tapezieren will? Wolfgang Hennes, Barsinghausen

HAZ-Leser Jörg Engelhardt aus Hannover : „Kirche gehört nicht dem Architekten“

Wer entscheidet eigentlich, ob etwas Kunst ist, sie in die Umgebung passt, sie etwas Wichtiges zu sagen hat oder sie weg kann? Das kann doch eigentlich nur der Herr beziehungsweise die Frau des Hauses. Wenn ich mir ein Architektenhaus kaufe, das in einem bestimmten Stil konzipiert wurde, sagen wir Bauhaus, dann kann mir doch niemand vorschreiben, welche Bilder ich drinnen ausstelle, welche Gardinen ich an die Fenster hänge, wie ich die Fenster, sei es durch Blumen oder anderen Fensterschmuck, dekoriere. Schon gar nicht der Architekt.

Die großen Kirchen der Vergangenheit, seien es die romanischen oder auch die gotischen, sind im Laufe ihrer Zeit immer wieder stilistisch, teils brutal, verändert worden, ohne von ihrer Ausdruckskraft verloren zu haben. Weil die Zeiten sich eben veränderten. Auch die Marktkirche hat diese Veränderungen in den vielen Jahrhunderten ihres Bestehens schon oft erlebt. Kein Architekt sollte bestimmen, schon gar nicht nach 70 Jahren, welche Bedürfnisse, Geschmäcker, Kunstrichtungen in oder an einer Kirche zum Ausdruck kommen. Zumal das ja bedeuten würde, dass die Wünsche der Gemeinde keine Berechtigung haben. Nach dem Krieg mag das minimalistische Innenbild der Marktkirche durchaus seine Berechtigung gehabt haben, aber heute gelten doch andere Bedürfnisse. Zumal doch der Nachfolger von Oesterlen überhaupt keine Beziehung mehr zur Marktkirche hat. Die Marktkirche Hannover gehört Hannover und der Kirche selbst. Und nicht einem weit entfernt lebenden Nachfolger des Architekten. Jörg Engelhardt, Hannover

HAZ-Leser Christian Hacke aus Hannover : „Neues Fenster vor vorhandenes einbauen“

Ich bin enttäuscht, und es macht mich traurig, dass es einer jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzung bedarf, ob das Fenster eingebaut werden darf oder nicht. Warum wird nicht ganz pragmatisch verfahren und das neue Fenster vor das vorhandene als selbstständiges Kunstwerk installiert? Dann können künftige Generationen ohne großen Aufwand entscheiden, ob es bleiben oder wieder weg soll. Die bauliche Veränderung würde vermieden und wesentliche Kosten könnten eingespart werden, auch solche für die Einlagerung der bisherigen Scheiben. Ein vergleichbares Verfahren ist mir in Gent positiv aufgefallen. Christian Hacke, Hannover

