Der Einzelhandel leidet weiterhin unter den Folgen der Corona-Krise, die Umsätze vieler Geschäfte liegen noch immer spürbar unterhalb des Niveaus, das sie vor der Pandemie hatten. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) hat darum vorgeschlagen, dem Einzelhandel die Einführung verkaufsoffener Sonntage zu erleichtern. Ob das mehr Kunden in die Innenstädte zieht und die Kauflaune weckt? HAZ-Leser sind da andere Meinung.

Leser Wilfried Lünzmann aus Hannover : „Große Chance für Veränderungen“

Dass sich jemand seine Badehose nicht am Sonnabend, sondern am Sonntag kauft, wird den Einzelhandel nicht retten. Und dass sich jetzt möglichst viele Kunden aus purer Langeweile am Sonntag eine zweite oder dritte Badehose kaufen, kann doch auch niemand ernsthaft glauben. Oder doch? Vielleicht würde eine Abwrackprämie für Badehosen aus dem vergangenen Jahr helfen?

Man kann die Verzweiflung vieler Einzelhändler verstehen, die bei den horrenden innerstädtischen Mieten und den coronabedingten Einnahmeausfällen um ihre Existenz fürchten. Aber man sollte vor lauter Panik nicht vergessen, dass jeder Euro nur einmal ausgegeben werden kann und dass Corona leider auch dazu geführt hat, dass viele Menschen plötzlich wegen Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit weniger Euro in der Tasche haben. Überhaupt: Mit gesundem Menschenverstand müsste man erkennen, dass keiner mehr Geld ausgeben kann, nur weil er dafür sieben statt sechs Tage Zeit hätte.

Die Einfallslosigkeit, die hinter der Forderung nach sonntäglicher Ladenöffnung steht, ist irgendwie erschreckend und grenzt schon an Realitätsverweigerung. Warum sich Herr Althusmann von dem alten Mantra „kaufen, kaufen, kaufen – am besten von Montag bis Sonntag“ neue Impulse für den Einzelhandel verspricht, bleibt rätselhaft. Genau wie die Erwartung, dadurch auch nur eine einzige Insolvenz zu verhindern.

Von einem Wirtschaftsminister sollte man erwarten, dass er die Wirkungslosigkeit alter Rezepte erkennt. Ein „Weiter so“ wird nicht helfen, sondern vermittelt eher den Eindruck der Hilflosigkeit. Grenzenlose Konsummöglichkeiten werden die Wirtschaft nicht retten. Das merken die Kaufleute und Kaufhäuser in der Innenstadt so schmerzhaft wie die Autobauer bei VW, die Flugzeugbauer bei Airbus oder die Schiffbauer bei der Meyer-Werft.

Jetzt wäre der Zeitpunkt, offen darüber zu sprechen und für neue Konzepte zu werben. Die momentane Krise ist nicht nur schlecht, sondern bietet gleichzeitig auch große Chancen für notwendige Veränderungen. Viele Menschen warten darauf. Wilfried Lünzmann, Hannover

Leser Meinhard Kauth aus Hannover : „Auf christliche Werte besinnen“

Um den Einzelhandel wieder anzukurbeln, schlägt Bernd Althusmann vor, die Sonntags-Ladenöffnungszeiten zu erweitern. Für mich als Christ ist das genau der falsche Weg. Genau das Gegenteil wäre nach meiner Erfahrung die Lösung. Die Zehn Gebote wollen uns nicht quälen, sondern Heil versprechen. Das müsste Herr Althusmann als Pastorensohn wissen. Vor etwa einer Generation hatten wir noch die 48-Stunden-Woche, Sonnabend war Arbeitstag, und die Geschäfte schlossen generell um 18.30 Uhr. Heute bei der fast halbierten Arbeitszeit schließen die Geschäfte zum Teil erst um 22 Uhr. Wird hier nicht mit Scheinargumenten hantiert?

Auch in diesen schweren Zeiten der Corona-Krise wäre es meines Erachtens ein großer Gewinn, wenn sich unser Volk wieder auf die christlichen Werte besinnen würde. Meinhard Kauth, Hannover

Leser Dirk Hempel aus Hemmingen : „ Umsätze werden nur verlagert“

„Land will Ladenöffnung ...“ Ladenschluss, die nächste Folge: Hatten wir das nicht schon mal? Mehrfach geübt, nie was gebracht und seit 1989 als sinnlos bewiesen. Merke: Verlängerte Öffnungszeiten erweitern keine Umsätze, sondern verlagern sie. Wer am Sonntag seine neue Hose kauft, wird das am Montag darauf nicht noch mal machen. Wer 100 Euro zum Ausgeben hat, gibt keine 200 Euro aus, bloß weil er am Sonntag loslaufen kann. Die bisherigen wirtschaftlichen Ergebnisse haben für jedermann nachweisbar bewiesen: Verlängerte Öffnungszeiten ergeben zusätzliche Kosten, aber keinen zusätzlichen Umsatz. Wo bitte also ist der Mehrwert, und für wen? Warum werden wohl Karstadt-Kaufhof-Warenhäuser geschlossen, warum Real-Märkte? Die haben alle seit Jahren immer wieder derart unwirtschaftliche Übungen mitgemacht.

Damit eines nicht übersehen wird: Wer (u.a. Bernd Althusmann) während der schwierigen Corona-Zeit den Verkäuferinnen überschwänglich für ihren Einsatz dankt, sollte sie kurz danach nicht mit zusätzlicher Sonntags- und Spätarbeit belasten. Soviel sollten uns unsere Mitmenschen im Handel doch wohl wert sein. Dirk Hempel, Hemmingen

