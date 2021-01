Verpackungsmüll, Hausrat, Bauschutt – der Abfallzweckverband Aha hat in diesem Jahr deutlich mehr illegal abgelagerten Müll beseitigt als noch 2019. Sprecherin Helene Herich führt das unter anderem auf Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie zurück. Außerdem wirkt sich im Stadtgebiet Hannover die Müllmelde-App aus, mit der Bürger und Bürgerinnen auf wilden Müll aufmerksam machen können. Die seit eineinhalb Jahren verfügbare App registriert aktuell 22.500 Nutzer, Tendenz steigend. Lesen Sie hier den ausführlichen Bericht zum Thema.

Unsere Leserinnen und Leser finden deutlich kritische Worte. Und zwar nicht nur zum Verhalten der Müll-Sünder, sondern auch zu dem des Entsorgers Aha.

Anzeige

Leserin Edelgard Wollny aus Hannover : „Aha ist zu wenig Dienstleister“

Die Zunahme illegaler Müllhaufen liegt meiner Meinung nach daran, dass es immer schwieriger wird, seinen Müll loszuwerden. Der Abfallverband Aha hat vergessen, dass er ein Dienstleister ist. Es gab mal Zeiten, da kam in bestimmten Abständen die Sperrmüllabfuhr und nahm alles mit, was auf dem Gehweg stand. Heute muss man einen Termin vereinbaren, eine Liste einreichen mit den abzuholenden Gegenständen und auf den Termin warten. Da stellt doch so mancher Bürger, der sich ein neues Möbelstück gekauft hat, das alte Teil irgendwo ab. Vor Weihnachten wurde die Müllabfuhr um einen Tag vorgezogen. Jeder außer Aha konnte sich denken, dass das nicht jeder Bürger mitbekommen hatte. Die Folge war, dass vor sehr vielen Häusern in Hannover über Weihnachten Müllberge lagerten. Müll, der aus den Säcken gefallen ist, bleibt grundsätzlich liegen, es kommt kein Aha-Mitarbeiter mit Schaufel und Besen. Auf den Wertstoffhöfen herrscht meistens großer Andrang. Man darf nur bestimmte Mengen abliefern und muss sorgfältig auf die Trennung achten. Es herrscht meistens ein rauer Ton. Der Bürger muss sich allein mit seinem Müll abquälen, denn der Aha-Mitarbeiter darf aus versicherungstechnischen Gründen nicht helfen, er führt nur die Aufsicht. Ich denke, wenn Aha sich wieder darauf besinnen würde, ein Dienstleister zu sein und sich nach den Bedürfnissen der Bürger richten würde, dann brauchten wir weder Müll-Sheriffs noch Müll-Warn-Apps. Edelgard Wollny, Hannover

Leser Günter Bremer aus Seelze : „Nichts setzt den Sünder unter Druck“

Wo ist das Problem? Erstens war mir zumindest die Telefonnummer im Umland, unter der man wilden Müll melden kann, nicht bekannt und konnte mir auch bei der Polizei nicht genannt werden. Zweitens führt jede Meldung dazu, dass der Verursacher, der in der Regel bei Nacht seinen Müll in der Landschaft entsorgt, kurze Zeit später sehen kann, dass alles auf wundersame Weise weggeräumt worden ist. Ein wunderbarer Erziehungseffekt! Man muss nicht mehr zum Wertstoffhof fahren, sich nicht an die Öffnungszeiten halten, sich nicht in die Warteschlange einreihen und nicht auf den vereinbarten Termin von Aha warten. Die Lösung ist doch einfach: Ab in die Feldmark oder in den Wald! Es hat ja gar keine ernsthaften Folgen. Nicht einmal ein Foto erscheint in der Presse, wo eventuell der Nachbar oder Bekannte das abgestellte Sofa (wie dieser Tage im Almhorster Wald) erkennen würde. Auch nicht ein saftiges Bußgeld wird veröffentlicht mit zugleich einer mindestens hälftigen Summe als Belohnung für Hinweise, die zum Verursacher führen. Nichts setzt den Sünder so unter Druck, dass es ihm zumindest das nächste Mal den Entschluss erschweren dürfte. Ich meldete auch einen mit Asbest-Aufschrift gekennzeichneten Plastiksack in der Leinemasch. Die Kommune kümmert sich nicht, ist für sie ja auch kein Problem: Wir benachrichtigen Aha, die kümmern sich darum. Muss ich mich jetzt als normaler Bürger damit abfinden, dass die Entsorgung in der Landschaft jetzt zur Regelversorgung wird?Dr. Günter Bremer, Seelze

„Dies ist kein Müllabladeplatz“ steht auf dem Schild – Müllsünder halten sich hier in der City jedoch nicht an die Vorgabe. Quelle: Julian Stratenschulte, dpa (Archiv)

Leser Günter Ilper aus Hambühren : „Kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat“

Die Entsorgung von Müll jeder Art in der freien Landschaft ist kein Kavaliersdelikt und erst recht keine Ordnungswidrigkeit. Diese Schändungen der Natur kommen – entsprechend dem heutigen Wertegefühl für die Natur – einem Verbrechen gleich und müssen als Straftatbestände gewertet und geahndet werden. Welcher Richter hat endlich mal den Mut, einen überführten Müllstraftäter mit reichlich persönlich abzuleistenden Arbeitsstunden vor Ort zum Wohle der Natur oder Umwelt zu bestrafen? An die Damen und Herren Richter: Ist doch mal einen Versuch wert! Ich bin sicher, Sie erhalten viel Zuspruch. Die Natur würde es Ihnen sehr danken. Günter Ilper, Hambühren

Leser Wolfgang H. Zerulla aus Burgwedel : „Tolle Ausrede für Untätigkeit von Aha“

Da hat Aha ja mal wieder eine tolle Ausrede für die eigene, behördenmäßige Untätigkeit gefunden: Corona ist an der Zunahme der Müllablagerungen schuld. Es mag wohl mehr Verpackungsmüll anfallen, da die Leute jetzt nicht mehr im Restaurant essen dürfen, sondern Speisen nur noch liefern lassen oder abholen können. Mehr und größere Mülleimer würden da schon helfen, doch dagegen sträuben sich die Kommunen, da die Leerung der Mülleimer damit teurer würde. Der Aufwand der Straßenreinigung wird offenbar aus einem anderen Haushaltstopf bezahlt.

Aber versuchen Sie als gut gewillter Bürger doch einmal, Ihren Sperrmüll ordnungsgemäß loszuwerden, und rufen bei Aha an, um ihn abholen zu lassen. Da bekommen Sie nicht einmal einen Termin – sondern am 6. Januar wird Ihnen mitgeteilt, dass Sie bitte Ende Januar noch einmal anrufen mögen. Für Januar sei man bereits komplett ausgebucht. Da steht der brave Bürger dann vor der Wahl, in drei Wochen nochmals anzurufen – in der vagen Hoffnung, in weiteren drei Wochen vielleicht doch noch einen Termin zu bekommen. Oder sich irgendwo eine stille Ecke in der Natur zu suchen. Der nächste HAZ-Artikel über wilde Müllablagerungen in der Region Hannover ist gewiss. Wolfgang H. Zerulla, Burgwedel

Leserin Gudrun Schmal aus Lehrte : „Bedingungen sind schikanös“

Jede Form der Müllentsorgung in der freien Landschaft – egal, ob es sich um Gartenabfälle, Bauschutt oder Sperrmüll handelt – ist inakzeptabel. Allerdings sollte sich die Geschäftsführung von Aha fragen, inwieweit sie dieses Fehlverhalten durch Entsorgungsbedingungen fördert, die vom privaten Anlieferer nur als schikanös bezeichnet werden können. Die Zeiten, in denen man – auch mit dem Pkw-Anhänger – bis zu einem Kubikmeter Sperrmüll oder Gartenabfälle kostenlos anliefern und direkt auf dem Platz entladen konnte, sind lange vorbei. Bis vor einiger Zeit war es aber an der Deponie Burgdorf noch möglich, Sperrmüll kostenpflichtig – Mindestgebühr 30,49 Euro für eine Tonne – direkt auf dem Platz zu entladen. Der Haufen wurde dann vom Radlader zusammengeschoben. Inzwischen muss man auch hier – natürlich weiterhin kostenpflichtig – seinen Sperrmüll eine Gitterrosttreppe neben einem Container hochschleppen, um ihn dann über das Geländer und die noch höhere Bordwand in den Container zu hieven, egal wie sperrig oder schwer der Müll ist.

Vor dem Hintergrund, dass es – wie die HAZ berichtet hat – derzeit schwierig ist, einen

Abholtermin für Sperrmüll zu bekommen, sollte man annehmen, dass Aha für jeden Kunden, der Mühen und Kosten nicht scheut und seinen Müll selber bringt, dankbar sein müsste – oder ihm wenigstens keine weiteren Hürden aufbaut. Die gegenwärtige Regelung ist dagegen geradezu eine Aufforderung, das Zeug am nächsten Feldweg vom Hänger zu schieben. Da die Finanzierung von Aha durch regelmäßige Gebührenanhebungen gesichert ist, scheint der Dienstleistungsgedanke bei der Geschäftsführung wenig entwickelt zu sein. Gudrun Schmal, Lehrte

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Von HAZ