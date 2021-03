Hannover.

Mehrere Velorouten sollen künftig durch die Stadt führen – und die Strecken für Radfahrer brauchen Platz. Darum wird es nicht nur breitere Radwege, sondern auch weniger Parkplätze geben. Für zahlreiche Leserinnen und Leser ist das kein Gegenargument. Sie begrüßen die geplanten Velorouten und sehen darin einen wichtigen Schritt für ein fahrradfreundlicheres Hannover.

HAZ-Leserin Dr. Britta Constapel aus Hannover: „Bereits für weniger Auto gestimmt“

Statistisch gesehen verfügen fast 100 Prozent aller hannoverschen Haushalte über die Fähigkeit, Rad zu fahren, und besitzen mindestens ein Rad. Die Hürde fürs Autofahren ist hingegen hoch: Man benötigt einen Führerschein und sehr viele Haushalte besitzen nicht einmal ein Auto. Kinder wollen auch selbstständig mobil sein. Sobald man die Stadt Hannover so plant, dass sie für alle nutzbar wird, fällt auf, dass der Platz bisher nur einer Gruppe zugeschlagen wurde: Autofahrenden. Platz in der Stadt ist aber begrenzt und sollte allen zur Verfügung stehen. Wenn nun 70 Parkplätze umgenutzt werden, können auf dieser Fläche täglich sehr viel mehr als 70 Personen sicher mobil sein.

Die ganz große Volksbefragung hierzu haben wir in Hannover übrigens längst erledigt. Es sind nicht nur Zehntausende für CO2-Neutralität auf die Straße gegangen. Oberbürgermeister Belit Onay wurde für sein klares Bekenntnis zu klimaneutraler Mobilität und für den Slogan „weniger Auto“ gewählt. Wir können uns ein Hannover mit weniger Autos nicht nur vorstellen, wir haben dafür gestimmt und können es kaum erwarten.Dr. Britta Constapel, Hannover

HAZ-Leserin Annette Teuber aus Hannover: „Mehr Carsharing und ÖPNV sind nötig“

Es ist schön, dass endlich bessere Bedingungen für den Radverkehr in Aussicht sind, nachdem selbst eine Studie des ADAC zum Schluss kam, dass die Radwege in Hannover zu schmal und von schlechter Qualität sind. Zum Wegfall der Parkplätze kann ich nur sagen: Sollen Straßen nicht Verkehrswege sein? Davon ist in Wohngebieten leider wenig zu merken – beidseitig zugeparkt, maximal nur noch eine (Auto-)Fahrspur frei, und die Gehwege reichen nicht aus, um entspannt zu zweit nebeneinander herlaufen zu können.

Es gibt sowieso nicht Parkraum für alle: In Mehrfamilienhäusern gibt es zehn bis zwölf Wohnungen, vor dem Haus maximal drei bis vier Parkplätze. Das kann also schon nicht funktionieren. Private Autos stehen im Schnitt 23 Stunden am Tag herum, acht Quadratmeter Fläche für häufig nur einen Insassen – dafür ist der Platz in Städten einfach zu kostbar. Umdenken ist angesagt: Für lebenswerte Quartiere sind Carsharing, ÖPNV und mehr Rad- und Fußverkehr die einzige Lösung.Annette Teuber, Hannover

HAZ-Leserin Sabine Nowak aus Hannover: „Große Freude auf die Fahrradrouten“

Ich bin leidenschaftliche Alltagsradlerin und freue mich sehr darauf, dass endlich vernünftige Fahrradrouten, die zum Beispiel breit genug sind für die zunehmende Zahl an Radfahrerinnen und Radfahrern, entstehen. Der Straßenraum ist begrenzt, wie der Autor richtig schreibt. Radfahrende, Fußgängerinnen und Fußgänger hatten lange genug das Nachsehen.

Ich finde es schade, dass im Artikel schon in der Überschrift einseitig die Nachteile für die Autofahrer hervorgehoben werden, statt eine neutrale Überschrift zu wählen oder die Vorteile für die Radfahrenden zu thematisieren – zum Beispiel „Velorouten-Konzept sieht komfortable, breite Radwege vor“.Sabine Nowak, Hannover

HAZ-Leser Andreas Domberg aus Hannover: „Bestehende Radwege nutzen und ausbauen“

Das ist die Strecke vom Volgersweg über Eichstraße und Flüggestraße zur gerade für besseren Radverkehr umgebauten Wedekindstraße. Diese Fahrradstraße könnte nach den neuen Erkenntnissen mit Vorfahrt und roter Markierung ein Upgrade erfahren. Das würde dann keine 55 oder 70 Parkplätze kosten, wie in den offiziellen Verläufen über Friesenstraße oder Lärchenstraße.

Die andere Strecke hat bereits eine auskömmliche Breite von vier bis viereinhalb Metern, die auch raumgreifend Radfahrenden ausreichen sollte. Immerhin ist das deutlich mehr als die Breite, die uns in der Kleefelder Straße als Radschnellweg verkauft werden soll.

Wenn man an der gewünschten Route schon adäquate Radstrecken hat, die auch rege angenommen werden, ist es ein Gewinn für alle, wenn diese genutzt und die anderen Wohnstraßen in Ruhe gelassen werden.

Die Verbindung über Eich- und Flüggestraße rettet aber nicht nur Parkraum, sondern vermeidet auch neue Problemstellen über die Bödekerstraße, sie ist gegenüber der Friesenstraße auch deutlich kürzer. Konflikte mit dem erheblichen Parkbedürfnis im Stadtteil sollte man vom Zaun brechen, wenn das nötig ist, aber nicht, wenn es im Ergebnis niemandem Vorteile bringt. Andreas Domberg, Hannover

HAZ-Leser Jan Krüger aus Hannover: „Fairer Ausgleich über Parkgebühren“

Parkplätze gibt es genug. Was fehlt, sind Parkplätze mit zwei Eigenschaften: kostenlos und vor der Haustür beziehungsweise direkt am Fahrziel. Wer zum Beispiel im Innenstadtbereich der Veloroute 3 einen Parkplatz sucht, findet immer einen in den Parkhäusern am Raschplatz. Auch zur Dauermiete. Parken vor der Haustür für jeden kann in den dicht bebauten Stadtteilen nicht funktionieren. Man muss nur mal die Parkplätze auf der Frontlänge eines mehrgeschossigen Wohnhauses durchzählen und die dazugehörige Anzahl Haushalte.

Aktuelles Beispiel ist die Planung für den Neubau der Geibelstraße, die gerade durch die dritte Bürgerbeteiligung gegangen ist. Ob hier zukünftig quer, schräg, längs oder abschnittweise gar nicht geparkt wird, macht einen großen Unterschied für die Breite der Rad- und Fußwege. Ob Kinder auf dem Fußweg spielen und Mütter und Väter sich mit dem Kinderwagen auf ein Schwätzchen treffen oder ob man nur möglichst schnell hindurcheilt und das Weite sucht, ist eine Frage der Aufteilung des Straßenraums. Gleichzeitig bedeutet die Frage quer, schräg oder längs, ob 8 Prozent, 6 Prozent oder 4 Prozent der Anwohnerhaushalte einen Parkplatz vor der Haustür finden.

Mit anderen Worten: 100 Prozent der Fußgänger und Radfahrer sollen sich auf knappen Wegen drängen, damit 4 Prozent der Anwohner einen Parkplatz vor der Haustür finden. Das ist ein krasses Missverhältnis, das sich spiegelt in dem Bonmot: Wenn ich einen Parkplatz gefunden habe, dann fahre ich nicht mehr weg. Der Südstadtparkplatz als Auto-Endlager. Bleibt die Frage, wie man einen fairen Ausgleich herstellt. Naheliegende Lösung sind Bewohnerparkgebühren, die in ihrer Höhe dem Wert des knappen öffentlichen Gutes entsprechen. Damit kann die Stadt auf die nächste Kita-Gebühren- oder Grundsteuererhöhung verzichten. Dann profitieren auch die, die zu Fuß, mit dem Fahrrad, Bus und Bahn, ergänzt durch ein Teilauto, einen Mobilitätsmix gewählt haben, der einem dicht bebauten Stadtteil angemessen ist.Jan Krüger, Hannover

Immer wieder kommen sich Radfahrer und Autos in die Quere. Wenn die Velorouten eingerichtet sind, soll es mehr Platz für die Radler geben. Quelle: dpa (Archiv)

HAZ-Leser Michael Andersohn aus Hannover: „Vor Autokauf einen Parkplatz nachweisen“

Da die Verkehrsflächen nicht beliebig erweiterbar sind, werden die geplanten Velorouten zumeist auf vorhandenen Flächen untergebracht. Bisher genießt der freie Bürger das Recht, sein obdachloses Privatkraftfahrzeug auf öffentlichen Fahrbahnen abzustellen. Vielleicht kommen wir ja dahin, dass vor Anschaffung eines privaten Kraftfahrzeugs ein privater Parkplatz nachgewiesen werden muss. Damit würden die im öffentlichen Raum benötigten Gestaltungsspielräume frei. Die Radfahrenden werden ja nur dem Anschein nach bevorzugt. Tatsächlich wird Raum zurückgewonnen für alle: Eltern mit Kinderwagen, Gehbehinderte mit Rollatoren, Busspuren und den übrigen Verkehr. FDP-Ratsherr Engelkes Verweis auf zunehmenden Parkdruck lässt keine Lösung erwarten. Sein Wunsch nach Bürgerbeteiligung ist sehr durchsichtig.Michael Andersohn, Parents For Future Hannover

HAZ-Leserin Wiltrud-Ulrike Mühlbauer aus Hannover: „Öffentlicher Raum gehört allen“

Es gibt kein Recht auf kostenlose Anwohnerparkplätze im öffentlichen Raum, denn den bezahlen wir alle. Das ist mehr als unfair. Autofahrer brauchen Platz für ihr Heiligtum nahe von Wohnung/ Haus, Arbeit, Einkauf, Theater, selbst beim Sport. Der öffentliche Raum gehört allen, und es gibt nicht nur Autos. Im Angesicht der Klimakrise ist die Verkehrswende ein unabdingbarer Baustein. Da ist eine Bürgerbefragung mehr als sinnlos, weil der Umbau des öffentlichen Raums zwingend ist, und zudem leicht durchschaubarer Populismus.Wiltrud-Ulrike Mühlbauer, Hannover

HAZ-Leserin Susanne Harnoth aus Hannover: „Die Langsamsten als Leitgedanke“

Wer nimmt wem den Platz? Seit Jahrzehnten machen sich die Radfahrerinnen und Radfahrer und Fußgängerinnen und Fußgänger notgedrungen dünne. Denn wo es nur irgend geht, stehen oder fahren Autos. Ja, Autos sind sehr praktisch, Carsharing ist praktischer. Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen ist momentan gefährlich, aber ursprünglich gesünder. Ist irgendwo eine Baustelle, wird natürlich der Rad- oder Fußweg gesperrt, um Bauwagen, Material oder Dixietoiletten zu verwahren. Erst kürzlich an der Station Kinderkrankenhaus auf der Bult stadteinwärts. Als Radfahrerin und Radfahrer musste man über drei Ampeln, eine davon lässt vier Phasen lang Querverkehr durch, bevor man wieder auf den Radweg kommt. Autospuren sind dort drei, kein Gedanke daran, dass auch eine davon gesperrt werden könnte fürs Auto und als temporärer Fußund Radweg genutzt werden könnte. Lasst uns in eine faire Diskussion gehen, wo der Gedanke „der Langsamste soll es einfacher haben“ uns leitet, und zwar konkret und jetzt.Susanne Harnoth, Hannover

HAZ-Leser Peter Kannowade aus Hannover: „Hochwassersichere Wege fehlen“

Zwei Aspekte kamen mir zu kurz: Hochwassersichere Querungen der Leine sind essenziell für den Radverkehr in Hannover. Eine solche fehlt im Süden bislang. Der ADFC hat die Möglichkeiten analysiert und dargelegt, dass ein Radweg entlang des Südschnellwegs die einzig sinnvolle Möglichkeit ist. Hier braucht es wohl doch einen grünen Bürgermeister, um die Zukunftschancen zu wahren. Durch die geplanten Anwohnerparkzonen droht eine Spaltung in den Quartieren: Sie beschützen Anwohner mit eigenem Pkw vor dem Parkdruck, vermieten öffentlichen Raum weit günstiger als Parkhäuser und andere Stellplatzanbieter und benachteiligen Carsharing- Nutzer. Warum darf ich in einer Anwohnerparkzone einen Mietwagen oder ein Teilauto nicht abstellen, während der Nachbar sein Wohnmobil zum Schnäppchenpreis dauerparkt?Peter Kannowade, Hannover

