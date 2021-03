Hannover

Für die krisengeschüttelte Reisebranche war es ein Jubeltag, als das Robert-Koch-Institut die Balearen nicht mehr als Risikogebiet einstufte und das Auswärtige Amt seine Reisewarnungen aufhob. Seitdem ist Urlaub auf Mallorca wieder möglich – aber ist er auch nötig? Viele Leserinnen und Leser der HAZ äußern erhebliche Bedenken, zumal Ferien an Nord- und Ostsee noch nicht möglich sind.

HAZ-Leser Ulrich Knappe aus Barsinghausen: „Nicht auf Appelle verlassen“

Während die heimische Tourismusbranche dank der in immer mehr Bevölkerungskreisen mittlerweile vorherrschenden Verweigerung zur Einhaltung der Hygieneregeln bei weiter steigenden Inzidenzen in die „Röhre“ schaut, reibt sich die Tui die Hände und gibt durch die Verdoppelung des Flugangebotes weitere Anreize, den wirkungslosen Appell der Politik zur Reisezurückhaltung weiter anzuheizen. Was für eine Schizophrenie!

Wann greift die Politik mal durch und setzt die erlassenen Corona-Regeln konsequent um, damit man auch im eigenen Land wieder halbwegs ein normales Leben führen kann? Wer sich dank des politisch immer größer werdenden Pandemiedesasters auf Appelle verlässt, ist mittlerweile verlassen. Die staatlichen Überbrückungshilfen für die Tui sollten umgehend zurückgefordert werden und den kleinen heimischen Gastronomie- und Tourismusunternehmen zugute kommen. Dies ist ein dringender „Appell“! Ulrich Knappe, Barsinghausen

HAZ-Leser Stephan Pellny aus Burgdorf: „Viele Arbeitsplätze hängen am Tourismus“

Wer sich an die AHA-Regeln hält, dazu noch die viel strengeren Regeln, die in Spanien gelten, kann getrost dorthin reisen. Wer aber meint, sein Hirn daheim und dort „die Sau rauszulassen“, wird schnell merken, dass die Partyviertel dicht sind, dass Gruppenbildung untersagt worden ist. Es wird dort viel strenger kontrolliert als hier. Man sollte auch an die vielen Arbeitsplätze denken, die direkt und indirekt am Tourismus hängen. Ich wünsche auch unseren heimischen Betrieben eine baldige Öffnung. Stephan Pellny, Burgdorf

HAZ-Leser Stefan Rautenkranz aus Isernhagen: „Ein Tanz auf einem Vulkan“

Mir kommt der berühmte Ausspruch von Blaise Pascal in den Sinn: „Alles Unglück der Menschen rühre daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben könnten.“ Abgesehen von Berichten über korrupte Politiker der Partei mit dem C ganz vorn, die – während Tausende um ihre Arbeit in Kunst, Kultur und Gastronomie bangen – sich mit totalitären Herrschern gleich tun, bereichern und nur auf Drängen ihr Mandat niederlegen, über die Zunahme von Corona-Erkrankungen bei Kindern, die bisher nicht getestet wurden, weil nicht gefährdet, und über eine drohende Inflation werden nun noch die Urlaubsflüge nach Mallorca freigegeben.

Haben wir nicht aus der ersten Welle gelernt? Wer erinnert sich nicht an die ersten Deutschen, die im Frühsommer 2020 klatschend auf dem Flughafen Mallorca begrüßt wurden? Und dann war niemand mehr aufzuhalten, Urlaubsflüge in alle Herren Länder – das große Erwachen kam im Herbst. Die Zahl der Erkrankten und der Toten stieg so rapide, dass seit November ein zweiter Lockdown über Deutschland verhängt werden musste.

Ist es denn so schwer zu begreifen? Das Virus fliegt mit, und wir werden es alle schwer büßen müssen, nur weil wir nicht zu Hause bleiben können oder wollen. Aber vielleicht sollte man die Zeit nutzen vor der vierten Welle und es sich noch einmal so richtig gut gehen lassen. Das Ganze gleicht einem Tanz auf einem Vulkan. Stefan Rautenkranz, Isernhagen

Ein Fluggast mit dem Reiseziel Mallorca geht durch den Flughafen Hannover-Langenhagen. Von Hannover aus fliegt Tui seit Sonntag wieder auf die Balearen. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

HAZ-Leserin Christiane Krey aus Pattensen: „Wo bleibt die Logik?“

Im Lockdown sind wir vorbildliche Bürger! Wir treffen uns kaum mit unseren Kindern und Enkeln, Familienfeste werden nicht gefeiert, Freunde sehen wir so gut wie gar nicht mehr. Wir verhalten uns so, um uns und andere zu schützen, und weil wir die Notwendigkeit einsehen. Aber nun könnten wir wieder nach Mallorca fliegen. Wie schön! Wollen wir aber gar nicht. Wir würden furchtbar gern ein paar Tage auf einer unserer Ostfriesischen Inseln verbringen. Unserer Buchung und Bezahlung ist vom März 2020 auf März 2021 verschoben. Aber das geht ja nicht – warum bitte nicht? Ist es wichtiger, Fluggesellschaften und Hotelketten auf Mallorca zu unterstützen, als zum Beispiel unsere Fährbetriebe sowie Hotels und Gaststätten auf den Inseln? Traut man ihnen nicht zu, die nötigen Hygienevorschriften umzusetzen? Stattdessen treibt man sie in den Ruin. Wo ist da die Logik? Ich merke, das Fass läuft langsam über. Christiane Krey, Pattensen

HAZ-Leserin Barbara Kartein aus Garbsen: „Soziale Kontakte wichtiger als Urlaub“

Man kann es nicht fassen! Wir leben seit Dezember nur im Kreise unser kleinen Mini-Familie, arbeiten von zu Hause, gehen vor Ort einkaufen, spazieren bei gutem Wetter mal eine Runde. Durften nur Besuch von einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt erhalten oder etwa den Opa besuchen. Unsere weiteren Familienmitglieder in Berlin und Freunde haben wir seit Herbst des vergangenen Jahres nicht gesehen. Aber wir dürfen einen Flug nach Spanien buchen.

Ich habe kein Verständnis mehr für diese verfrühten Reiseangebote. Wir sollten zum jetzigen Zeitpunkt erst mal versuchen, die von der Bundesregierung geplanten Corona-Lockerungen zu erreichen! Viel wichtiger ist es, dass wir unsere sozialen Kontakte in der Familie und mit Freunden wieder aufnehmen können, gerade zur Osterzeit. Gerade für Menschen, die psychisch nicht so stark sind, ist das in diesen Zeiten überlebenswichtig. Ich habe das Glück, mit schwierigen Lebenssituationen gut klar zu kommen, bemerke aber auch an mir, dass das so langsam anfängt zu bröckeln. Barbara Kartein, Garbsen

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

HAZ-Leser Sebastian Laufer aus Hannover: „Ein absolutes Durcheinander“

„Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun“! Das trifft für mich zu 100 Prozent auf die Politik und ihre „Schwachsinnsregelungen“ derzeit zu. Es ist ein absolutes Durcheinander an Regelungen, die kein Mensch mehr versteht beziehungsweise nachvollziehen kann. Nun darf ich also nach Mallorca fliegen, ohne jegliche Beschränkung und mich dort mit Tausenden fremden Menschen am Strand rumtummeln, aber ein Ferienhaus mit meiner Familie an Nord oder Ostsee geht nicht? Der eine Laden darf öffnen, der nebenan aber nicht? Diese Kinder dürfen zur Schule, die von „nebenan“ aber nicht? Es grenzt an Perversion! Sebastian Laufer, Hannover

Von HAZ