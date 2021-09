Hannover

Was dürfen Mountainbiker im Deister und was nicht? Der Konflikt zwischen den Sportlern und den Waldbesitzern hatte sich in der Corona-Pandemie verschärft. Und auch die Meinungen von HAZ-Lesern gehen weit auseinander. Ein Vorschlag in der Diskussion: Mehr Flexibilität von beiden Seiten sei wünschenswert.

HAZ-Leser Oliver Held, Wunstorf: „Konstruktiv Konzepte für Nutzung erarbeiten“

Dass Mountainbiken eine Trendsportart geworden ist, mag in bestimmten Kreisen mit Argwohn betrachtet werden, ist aber Fakt. In der jüngsten Vergangenheit war die Auseinandersetzung der Interessengruppen Mountainbiker/Forstbesitzer sehr konfliktgeladen. Auf Trails gespannte Drähte und zerstochene Reifen von Fahrzeugen auf Parkplätzen sind hier Beispiele. Der Verein Deisterfreunde ist angetreten, den Mountainbikern eine Stimme zu geben, und schlägt insbesondere mit dem neuen Vorstand einen sehr konstruktiven Dialog an. In den sozialen Medien und in der Kommunikation mit den Mitgliedern wird verstärkt der schonende Umgang mit der Natur und regelkonformes Verhalten propagiert. Der Verein wird sogar am Ende des Artikels erwähnt. Es stellt sich mir die Frage, warum kein Vertreter des Vereins bei der Ortsbegehung mit anwesend war.

Aufschlussreich auch die Schilderung des Försters über die vermeintlichen Schäden sogenannter „illegaler Trails“. Wir sind regelmäßig im Deister unterwegs und nehmen vor allem und immer intensiver die Spuren der Harvester wahr, mit denen nach unserem Empfinden große nachhaltige Schäden im Wald hinterlassen werden. Statt den Konflikt weiter zu schüren, sollten konstruktiv Konzepte einer gemeinsamen Nutzung des Waldes erarbeitet werden, wie es andere Regionen bereits vorleben. Ziel sollte eine friedliche Koexistenz mit gegenseitigem Respekt aller Nutzer des Deisters sein. Oliver Held, Wunstorf

HAZ-Leser Dr. Dirk Lüerßen, Hemmingen: „Region lässt im Wald Verwüstungen zu“

Wie es sein kann, dass die Region Hannover Rechtsbeugung betreibt, indem sie im Wald Verwüstungen zulässt, die von der Gesetzeslage verboten sind, erschließt sich mir nicht. Einer Minderheit von Mountainbikern – man könnte auch sagen Waldzerstörern – freie Fahrt durch den Wald zu gewähren, ist in Zeiten des gewandelten Klimas grotesk. Es reiht sich nahtlos in die Leinewelle, Badestellen an der Ihme, ausgeweitete Kitesurf-Gebiete im Wattenmeer et cetera ein. Das Motto lautet: dem Spaßfaktor für kleine Gruppen keine Grenzen setzen. Zum Wohle der Natur wohl kaum. Ob eine demokratische Mehrheit das ausufernde Freizeitverhalten befürworten würde?

Waldzerstörer – ich möchte gar nicht wissen, wie viele Hektar Wald durch Mountainbike-Trails verwüstet sind – müssten in der heutigen Zeit eher auf ihre Zuverlässigkeit im Rahmen des Allgemeinwohls überprüft werden. Landschaftsnutzung umsonst zur Gaudi ist die neue Erfüllung – auf Kosten der letzten Naturräume, die eh schon auf dem letzten Loch pfeifen. Aber CO2-Reduktion, Temperaturanstieg, entschleunigen sind Schlagworte ohne Gewicht. Ein Hoch auf die Spaßgesellschaft! Dr. Dirk Lüerßen, Hemmingen

HAZ-Leser Holger Evers, Hannover: „Mehr Flexibilität ist wünschenswert“

Für die meisten Leser muss es so klingen, als sei es im Deister nur auf drei Strecken erlaubt, mit dem Mountainbike zu fahren, und an allen anderen Stellen drohe ein massenhaftes Waldsterben durch reihenweise „getötete“ Bäume. Seit 30 Jahren fahre ich mittlerweile als Mountainbiker durch den Deister. Einige Trails werden schon mindestens so lange genutzt, ohne dass ein Baum gestorben wäre.

Natürlich gab es von Anfang an Konflikte, einen deutlichen Schub erlebte der Sport nach der Inbetriebnahme der S-Bahn von Hannover nach Wennigsen und Barsinghausen. Die Strecken wurden insbesondere für die abfahrtsorientierten Mountainbiker nun auch ohne Auto erreichbar. Schon damals wurden für und von den zahlreicher gewordenen Radlern diverse neue Trails gebaut. In der Folge gab es immer wieder Berichte von böswillig ausgelegten Nagelbrettern grade auf den Abfahrten, obwohl nach meiner Beobachtung die Konflikte eher auf den breiten Schotterwegen auftraten.

Die für Mountainbiker interessanten Abfahrten sind ohnehin nur den sehr ortskundigen Wanderern überhaupt bekannt. Welche davon nun „illegal“ sind, ist objektiv gar nicht so einfach zu beurteilen, wie es erscheint. Jahrzehntelang schwelten nun die ungelösten – und womöglich unlösbaren – Konflikte vor sich hin, die Zustände sind nun durch zwei Faktoren in der jüngsten Vergangenheit ganz offensichtlich eskaliert: E-Mountainbikes haben die Zahl der „aktiven“ Fahrer gefühlt genauso explodieren lassen wie die coronabedingten Reisebeschränkungen. Noch nie habe ich so viele Fahrer im Wald gesehen wie in den vergangenen anderthalb Jahren.

Das gestiegene Konfliktpotenzial ist also offensichtlich. Die Zahl der in der jüngsten Vergangenheit „gebauten“ Abfahrten sehe ich definitiv auch kritisch, da gibt es ein paar ziemliche Auswüchse. Wenn man sich aber in anderen Regionen, beispielsweise in der Schweiz, anschaut, wie der Mountainbikesport selbst im Hochgebirge im Einklang mit der Natur funktionieren kann, scheint schlicht mehr Flexibilität von beiden Seiten wünschenswert.

Abgesehen von besonders schützenswerten Gebieten wie Wildruhezonen und naturbelassenen Waldabschnitten ist der Deister ja auch ein Nutzwald. An manchen Stellen ist es so, dass die Trails sich sanft durch den Wald schlängeln, während knapp daneben alle 100 Meter mit dem Harvester breite Schneisen, auch in noch gesunde Bestände, geschlagen wurden – weil nur gesundes Holz finanziell interessant ist. Das ist natürlich nicht verwerflich, nur erscheint die Diskussion dann im Gesamtzusammenhang teilweise scheinheilig. Holger Evers, Hannover

