Hannover

Unwetter haben in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Flutkatastrophe hat der Debatte um den Klimaschutz in Deutschland neue Wucht verliehen, auch HAZ-Leserinnen und -Leser bewegt das Thema. Sie klagen über zu wenig Hochwasserschutz und zu viele versiegelte Flächen.

HAZ-Leser Krzysztof Mieloch: Trend zum Versiegeln umkehren

Es wird sicher demnächst eine breite Diskussion aufkommen, ob die starken Regenfälle auf ein Klimawandel deuten oder nicht, die eher emotional, auf abstrakter Ebene und ohne konstruktiver Ergebnisse durchgeführt wird. Es steht aber jetzt schon fest, dass durch die extreme Flächenversiegelung und Kanalisierung beziehungsweise Verrohrung von Fließgewässer die natürliche Wasserabnahmefähigkeit – Versickerung vor Ort oder in Flussauen – deutlich eingeschränkt oder unmöglich gemacht wird. Darüber hinaus löst sich das auf den versiegelten Flächen gesammeltes Wasser in den Kanälen nicht auf, sondern muss irgendwohin abgeleitet werden.

Kurz und bündig: „Der Flächenverbrauch für Siedlungen und Verkehr hat Auswirkungen auf die Umwelt. Versiegelte Flächen schaden Böden und begünstigen Hochwasser. Die Zersiedelung erzeugt zudem mehr Verkehr“, schreibt das Umweltbundesamt. Jede neue Straße, jedes neues Neubaugebiet vergrößert die Überflutungsgefahr, und die Folgen sind oft kurzfristig und direkt greifbar. Das ist aber das Gute daran – wenn man den Trend stoppt und umkehrt, werden die Verbesserungen kurzfristig erkennbar. Krzysztof Mieloch, Hannover

HAZ-Leser Armin Albat: Versiegelung verschärft Klimakrise

Es ist tragisch und entsetzlich, was den Menschen in NRW und Rheinland-Pfalz momentan passiert. Das Hochwasser ist unerbittlich. Es reißt sogar im relativ flachen Erftstadt Häusern den Boden weg. Experten sind sich einig, dass uns solche Regenereignisse in den nächsten Jahren häufiger bevorstehen – überall. Vor diesem Hintergrund ist es völlig unverständlich, dass ein Teil unserer Kommunalpolitiker immer noch den Bau eines weiteren Logistikzentrums in Lehrte unterstützt, ein Bauvorhaben mit riesiger Bodenversiegelung.

Klimaforscher warnen seit vielen Jahren, dass Versiegelung die Auswirkungen der Klimakrise verschärft: In trockenen Jahren kann von dem wenigen Niederschlag noch weniger versickern. Bei extremen Niederschlägen werden aus ableitenden Gräben reißende Gewässer, die massive Schäden anrichten. Diese Schäden können nicht durch die Gewerbesteuer eines einzelnen Unternehmens aufgewogen werden. Die Argumente für ein weiteres Logistikzentrum in Lehrte halten nicht einmal einem Nieselregen stand. Geschweige denn einem Hochwasser. Armin Albat, Lehrte

HAZ-Leserin Angelika Möller: Die Natur ist unbezähmbar

Martin Weyand hat Recht. Es sind zu viele Flächen versiegelt. Voriges Jahr wurden alleine in Deutschland 640 000 Hektar versiegelt – eine unvorstellbare Größenordnung. Viele Waldwege sind geschottert, damit Harvester und schwere Nutzfahrzeuge einfacher passieren können. Die Hänge der Wälder wurden zum Teil mit gigantischen Fundamenten für Windkraftanlagen zubetoniert. Das Regenwasser kann hier nicht mehr richtig versickern. Dann trifft es auf verdichtete Böden, die es auch nicht mehr aufnehmen können. Begradigte Flüsse und die Bebauung der Flussauen verschärfen die Situation. Hier hat der Mensch seinen großen Beitrag dazu geleistet.

Mit der Willkür seiner Taten kommt der Mensch immer wieder in Konflikt mit dem, was natürlich ist, und man muss nicht besonders aufgeweckt sein, um vorauszusehen, wer den Schaden davontragen wird. Um dies zu verstehen, muss man sehen, dass der Mensch sich als Eroberer und Beherrscher der Natur fühlt und ständig versucht, diese, zumindest äußerlich, zu unterwerfen. Er bemerkt jedoch nicht, dass in Wirklichkeit er derjenige ist, der durch die Kraft, die er lenken wollte, unterworfen ist.

Die Natur ist unbezähmbar und das Äußerste, was man anstreben kann, ist, mit ihr in Harmonie zu leben. Angelika Möller, Burgdorf

HAZ-Leser Werner Philipzik: Wetterkatastrophen folgen Klimapolitik

Seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten wird nicht nur in Deutschland mit steigender Tendenz sogenannte Klimaschutzpolitik betrieben mit der Folge, dass die Wetterkatastrophen nach Schwere und Häufigkeit immer mehr steigen. Es hat also bisher nichts gebracht! Dafür aber hat Deutschland weltweit die höchsten Strompreise.

Es ist sicher keine Übertreibung, wenn festgehalten wird, dass das Geld eines halben Jahres, das für die offensichtlich insoweit völlig nutzlose Energiewende aufgebracht wird, mit Sicherheit ausreichen dürfte, die finanziellen Folgen dieser aktuellen Wetterkatastrophen auszugleichen. Werner Philipzik, Lehrte

HAZ-Leser Heinrich Semmler: Rückhaltebecken anlegen

Nach der schlimmen Hochwasserkatastrophe drängt sich die Frage auf, ob für den Hochwasserschutz genügend getan wurde. Dabei denke ich besonders an die Mittelgebirge in unserer Region. Die Zerstörungen aus dem Jahre 2017 im Harz (Goslar) sind wieder gegenwärtig. Bereits für „normale“ Hochwasser könnte durchaus zum Schutz der Bevölkerung mehr getan werden.

Hier mein Vorschlag: In allen Bächen und kleinen Flüssen werden Rückhaltebecken angelegt. Mehrere kleine Sperranlagen können die Wucht des Wassers dämmen. Es kann der Effekt der Retention erreicht werden! Ich sehe drei Bauarten der Rückhaltebecken: Erstens eine ständig geschlossene Sperranlage, die als Speicher des normalen Wassers als Vorrat für Dürrezeiten dient. Der Abfluss erfolgt über den Überlauf. Zweitens: ständig geöffnete Sperranlagen; das „ normale“ Wasser kann ungehindert durchfließen. Erst bei steigendem Wasserspiegel wirkt sie als Rückhaltebecken. Durch Ausbau kann die Aufnahmekapazität erhöht werden. Der Ablauf erfolgt über den Überlauf oder den vorhandenen geöffneten Abfluss. Sobald der Wasserspiegel sinkt, entleert sich das Becken selbstständig. Drittens: ferngesteuerte Rückhaltebecken, bei den die Sperre geöffnet und geschlossen werden kann. Hierzu wird eine ferngesteuerte Schließeinrichtung verbaut.

Diese Rückhaltebecken könnten kurzfristig erstellt werden. Selbst wenn – wie für den Harz – große Talsperren angedacht sind, würde der Schutz vor dem Hochwasser bis zur Fertigstellung verbessert. Mir erscheint sinnvoll, umgehend mit der Planung und Erstellung einer Pilotanlage im Harz zu beginnen. Die Erfahrungen können dann für die Bundesrepublik richtungsweisend sein. Heinrich Semmler, Hannover

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

HAZ-Leser Rüdiger Tylla: Arbeit der Helfer würdigen

Ich möchte die Redaktion dringend bitten, nicht aufzuhören zu erwähnen, dass der allergrößte Teil der Helfer freiwillig und ehrenamtlich unterwegs ist. Das kann nicht oft genug gewürdigt werden! Rüdiger Tylla, Pattensen

Von HAZ