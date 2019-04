Die Feuerwehr ist am Sonntagmorgen zu einem Feuer in Hannover-Linden gerufen worden. In einem Gebäude an der Charlottenstraße stand ein Keller in Flammen. Zwei Bewohnerinnen mussten aus dem Gebäude gerettet werden, es gab aber keine Verletzten. Das Haus ist bis auf Weiteres unbewohnbar.